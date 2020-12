> Por ello, vuelvo a compartir un artículo mío que le provocó hasta risa, por la ironía que pude insertar en él. Hasta siempre, Juan

Cuando las noticias me informaron de la muerte de Juan Bustillos, lo sentí con la mayor pena. Siempre fue un buen amigo que me brindó no sólo su amistad sino hasta un espacio en esta su revista, para que yo abordara temas sobre la justicia. Allí pasé varios años y supuse que para este número ya no tendría razón para estar invitado, dada la ausencia de mi invitador.

Pero, de repente, la redacción se comunicó con mi asistente para decirle que estaba esperando mi artículo. No quise hacer una elegía ni algo parecido a un réquiem. En tan solo 15 meses ha perdido a 30 amigos y ya estoy cansado de escribir elegías. Son demasiado dolorosas y 30 son demasiado numerosas.

Así que decidí tan solo recordar el buen humor de Juan Bustillos y volver a compartir un artículo mío que le provocó hasta risa, por la ironía que pude insertar en él. Originalmente se llamó “Una fiscalía para Pedro Infante” y aquí la comparto con los lectores para recordar a Juan con una sonrisa y no con una tristeza.

Allí escribí que, cierta noche soñé con Pedro Infante. Es el caso que, en mi sueño, una buena parte del pueblo mexicano estaba inconforme con la información sobre su muerte. Que si estaba vivo. Que si aprovechó para difuminarse. Que si no quiso llegar a ser ídolo viejo. En fin, las 20 o 30 especulaciones que hemos escuchado durante más de 50 años.

Otra parte de nuestro pueblo estaba inconforme con la información sobre su vida. Que con cuántas mujeres se casó. Que con quién anduvo. Que si también con Miroslava. Que si con Blanca Estela. Vamos, las versiones que siempre se gestan sobre los grandes ídolos artísticos.

Sucedían manifestaciones populares reclamando aclaraciones veraces. El ombudsman recomendó la creación de una comisión de la verdad. Las organizaciones internacionales sugirieron un observador imparcial. La ONU designó un relator especial. Algunos partidos políticos demandaron una fiscalía. Ciertas autoridades se montaron en el impulso. Otras más, no se opusieron. El Congreso no quiso problemas. El gobierno, tampoco.

Total, que se expidieron dos decretos. Uno de ellos, creando la tal comisión de la verdad. Se veía, en el noticiero nocturno, al grupo designado rindiendo su protesta. Todos vestían de toga negra y portaban un sombrero charro galoneado. No los pude reconocer, pero una dama me pareció ser doña Rosario Ibarra, sin atreverme a asegurarlo.

El otro decreto establecía una fiscalía especial. Se le denominó por sus siglas FEPAPI, Fiscalía Especial para el Pasado de Pedro Infante. Se buscó al fiscal especial idóneo. Un consejero político recomendó que fuera mediano como todos los fiscales especiales, según mi sueño. De medio pelo, de mediano curriculum, de mediana inteligencia, de mediana preparación y de medianos alcances. No pude, tampoco, reconocer al designado. Pero, de inmediato, empezó a actuar sin ton ni son.

Para comenzar, abrió varias “líneas de investigación”, desde aquella que indicaba que Pedro Infante no existió y que fue un puro invento de Ismael Rodríguez, hasta aquella que afirmaba que había tres Pedro Infantes: el militar, el sacerdote y el bandolero.

Se libraron citatorios a Silvia Pinal, a Sara Montiel y a Rosita Quintana porque “El Inocente”, “Necesito Dinero” y “El Mil Amores” fueron películas llenas de mentiras sospechosas que había que aclarar. Ya no se diga de la muerte de “los López” o de la no aclarada muerte de “Pepito el torito”.

“Escuela de Rateros” abría muchas líneas de investigación, con alcance hasta internacional. Qué no decir de “Ahora soy rico”, donde el repentino enriquecimiento del protagonista, después de su pobreza en “Un rincón cerca del cielo”, indudablemente señalaba una mezcla de carteles criminales y lavandería de dinero.

Marga López, Irasema Dilián, Carmen Sevilla, Libertad Lamarque, Elsa Aguirre, Rosita Arenas, Yolanda Varela y otras más pasaron largas horas rindiendo declaraciones, desde luego inconducentes. Nunca se aclaró nada nuevo y todos prosiguieron creyendo en su muy personal idea sobre la vida y la muerte de Pedro Infante.

Cuando faltaban unos minutos para las seis de la mañana sonó mi despertador. Durante el camino fui haciendo anotaciones para no perder memoria de lo ocurrido durante mi dormir. Me reí conmigo mismo. La única realidad estaba allí. La noche quedó atrás.

Hasta siempre, Juan.