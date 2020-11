Ejército Mexicano, libre expresión y otros derechos

Clemen en 2007 Amado Nervo habría escrito para ti: “Y a la Fuente de gracia de donde procedía, se volvió como gota que se vuelve a la mar “

En ocasión del polémico discurso pronunciado en octubre de 2019 por el general Carlos Gaytán Ochoa en un desayuno de divisionarios retirados y en activo, encabezado por el general secretario Cresencio Sandoval, fui convocado a platicar del tema en las instalaciones castrenses centrales en Lomas de Sotelo. A manera de despedida me comentaron que los militares también gozan del derecho constitucional de libre expresión, lo cual es irrebatible.

Sin embargo, parece que, de aquella charla entre amigos a la fecha, la política militar ha cambiado.

Mientras en la Corte de Nueva York Salvador Cienfuegos Zepeda se comportaba conforme a la gallardía que exige su rango de general de División y a las cuatro estrellas que lució como secretario de la Defensa Nacional de México, declarándose “no culpable” de los delitos por los que la DEA lo tomó preso en Los Ángeles, fue recordado a quienes fueron sus subordinados que deben mantener la mordaza sobre la boca con la pretensión de evitar el crecimiento del malestar en la principal fuerza armada de nuestro país.

El jueves, en “Bajo Reserva Exprés”, la columna institucional de El Universal, informó y comentó sobre un oficio que habría sido dirigido al jefe del Centro Ecuestre de la Sedena, con copia a los responsables del Casino Militar, del restaurante de la Sedena, del Mini Súper Sedena y del hotel “Centenario del Ejército Mexicano”, “lugares de encuentro entre el personal militar”.

La cabeza de la columna es sugestiva como debe serlo todo trabajo periodístico que busca la atención del lector: “Ordenan a militares cerrar la boca en el caso del general Cienfuegos”.

El “Bajo Reserva Exprés” fue publicado a las 11:56 horas en la edición Web de El Gran Diario de México y hasta concluir el día no mereció un desmentido de la Sedena; al día siguiente, viernes, la información siguió sin aclaración, lo que, para todo periodista significa que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, cualquiera que sea su rango, no pueden hacer uso de su libertad de expresión respecto a la situación del ex secretario de la Defensa Nacional porque supongo que el oficio de marras es extensivo a todos los militares, en donde se encuentren, fuera o en el interior del país.

Los desmemoriados podrían seguir esperando el desmentido. No habría tal dado que, desde el 27 de octubre la prohibición fue firmada por el Teniente Coronel Witman Pérez Cuevas, director General de Administración de la Sedena, como lo publicó en exclusiva el periodista Jorge Medellín en el sitio de internet “Estado Mayor”, especializado en cuestiones castrenses.

Conforme al reporte de Medellín, que varios años atrás formó parte del equipo de redacción de IMPACTO La Revista, “el documento, elaborado con carácter de ‘Confidencial’, tiene el número de oficio 019649 y fue redactado en el Campo Militar 1-A de la Ciudad de México, con copias a los mandos del Centro de Promoción Social de la SEDENA en el Campo Marte, al administrador el Hotel del Ejército y Fuerza Aérea en Lomas de Sotelo, así como a coronel Intendente y administrador del Casino Militar, del Restaurante y del Mini Súper de la SEDENA del Cine de la SEDENA, al igual que al administrador del Hotel ‘Centenario del Ejército Mexicano’ ubicado en el Campo Militar No. 1-A”.

Medellín comentó en su información exclusiva en su sección “Campo Marte” con una cabeza igual de llamativa “Prohibido hablar del caso Cienfuegos, ordena la Sedena”, que: “Silencio. Ni jefes, ni oficiales y mucho menos la tropa, pueden hablar sobre la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ocurrida en Los Ángeles, California, y a quien la Agencia para el Control de Drogas (DEA) acusa de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

“La orden es clara y comienza a extenderse primero a los Servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a otras instancias como el Casino Militar del Campo Marte, los hoteles, restaurantes y hasta en los cines y las tiendas de conveniencia al interior de las instalaciones militares. Silencio”.

Como Jorge recordó, “El documento le recuerda al Teniente Coronel un memorándum previo enviado el 23 de octubre emitido por esa misma instancia y le pide que ordene a quién corresponda adoptar las acciones pertinentes en esa instalación militar ‘con el fin de evitar que el personal perteneciente a esa instalación a su cargo haga cualquier tipo de declaración (a la prensa principalmente) sobre la detención del ex secretario de la Defensa Nacional’, a quien no se menciona por su nombre…”.

En realidad, no había por qué sorprenderse, pues la prohibición de la Sedena de hablar sobre Cienfuegos correspondía cabalmente a la instrucción que en su mañanera el presidente López Obrador dio al secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, apenas se conoció la aprehensión de Cienfuegos en Los Angeles: “he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema. Como comandante supremo voy yo a hacer el vocero porque es un asunto muy delicado y quiero darle seguimiento para que no se preste a un golpeteo contra la institución”.

Pero la prohibición no fue sólo para el general Sandoval, sino que incluyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En esa ocasión comenté en este espacio que: “En una decisión sorprendente que terminará por lamentar, el presidente López Obrador se erigió en vocero único gubernamental de todo lo que el gobierno tenga que comentar, añadir o negar, en torno al juicio que por narcotráfico enfrenta el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos… cuando una reportera buscó una respuesta del secretario de Relaciones Exteriores al tema en boga, el presidente se interpuso alegando que “No estoy dando la palabra a Marcelo (Ebrard), que podría explicarlo con más precisión, pero este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero, para que no hablemos todos y se evite la manipulación de la información”.

EL SILENCIO DEL PRESIDENTE

Parece un tema, pero, en realidad son dos, si bien sobre uno debemos esperar las audiencias de la Corte neoyorkina que empezarán dos días antes del aniversario de la Revolución Mexicana.

Mientras ocurre, es obligado resaltar que el ex secretario de la Defensa Nacional, a quien se acusa de narcotráfico y lavado de dinero, se declaró no culpable.

No se esperaba otra cosa del general de cuatro estrellas (una menos de las cinco que sólo el presidente de la República tiene derecho a usar por su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas) que, entre los muchos puestos que ocupó en el Ejercito nacional destaca el haber sido director del Heroico Colegio Militar, lo que le otorga una condición muy especial en la concepción del honor que en la clase castrense tiene un significado que a los civiles nos cuesta comprender a cabalidad.

La digna actitud del general Cienfuegos en la Corte contrasta con el estupor y pasividad con que el gobierno mexicano en su conjunto, incluidas las Fuerzas Armadas, reaccionaron a su detención en el aeropuerto angelino.

Resulta ocioso insistir en que, por las razones que se quiera, el gobierno norteamericano ocultó al mexicano la investigación sobre Cienfuegos y su intención de capturarlo. Ni siquiera es creíble la versión del presidente López Obrador de que dos semanas antes de la aprehensión, la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, le habló sobre lo que había escuchado en los mentideros políticos y diplomáticos de la capital norteamericana.

Y no es creíble porque si el presidente conoció las intenciones de la DEA o del gobierno norteamericano antes de los acontecimientos del 15 de octubre en el aeropuerto de los Ángeles, menos entenderíamos su tardanza de varias semanas, tres o cuatro, al menos, en manifestar el “profundo descontento” que de manera verbal y por canales diplomáticos el Estado Mexicano expresó al de Estados Unidos por la secrecía con que manejó el caso, según dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 29 de octubre.

Peor aún, el presidente se ha negado en su conferencia mañanera a abordar el tema con el pretexto de no inmiscuirse en el proceso electoral norteamericano. Esta actitud contrasta con su disposición a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca y prestar su imagen y sus palabras para que el candidato presidencial republicano las utilizara en su campaña para impactar a la comunidad hispana con derecho a votar.

Nadie pide ni pidió al mandatario abogar por el ex secretario de la Defensa Nacional, a quien corresponde probar su inocencia o pagar sus delitos, si los cometió (sin olvidar que, si ocurrió lo último, delinquió en territorio mexicano), sino que al menos expresara una mínima protesta por la falta de respeto a su gobierno, durante el cual las agencias norteamericanas trabajan a sus anchas, sin problemas y sin límites, como en los sexenios neoliberales.

Desconocemos los términos con que Ebrard externó el “profundo descontento” del Estado mexicano, pero dada la actitud que en términos generales nuestro gobierno ha tomado ante el de Trump, capaz, por ejemplo, a decir del diputado Porfirio Muñoz Ledo, de convertirse en policía de Estados Unidos en la frontera sur de México para impedir la migración centroamericana, es posible imaginarlo más terso de lo que entendemos por lenguaje diplomático.

Sin ser experto en el tema, se antoja de sentido común que entre las medidas que deberían haberse tomado de manera inmediata, se encuentra el envío de una nota diplomática, en el que México no solamente expresara una postura oficial sobre la detención del general Cienfuegos, sino que solicitara información sobre la forma en que un gobierno extranjero intervino las comunicaciones de un mexicano en territorio nacional, sin considerar a los convenios que existen para tal efecto.

Es importante entender que la detención del general Cienfuegos no solo es contra una persona en lo individual, sino una agresión al Instituto Armado por parte de una autoridad extranjera, además de una violación a los acuerdos bilaterales en materia de inteligencia.

Todo lo anterior sin dejar de señalar que dicha nota diplomática tendría que haberse divulgado a nivel internacional, ya no se diga en nuestro país, para enviar el mensaje de que, el Estado Mexicano responde de manera categórica a una actividad extranjera, al menos extraña, en una institución clave en la vida nacional.

LA AFRENTA

En este contexto se entiende, pero no se justifica, que los más altos mandos de la Sedena considerasen necesario prohibir que en los lugares en donde se reúnen militares o sus familiares se hable del general Cienfuegos, y que además la prohibición se hiciera de la manera más burocrática posible, mediante oficio.

En efecto, como me dijeron en aquel desayuno en la Sedena, aunque vistan de verde olivo o blanco, los militares también ciudadanos en goce del derecho constitucional de expresarse libremente del tema que les venga en gana.

Supongo que el teniente coronel Pérez Cuevas no actuó por su cuenta y se concretó a cumplir las órdenes del jefe de la Fuerza Armada más importante del país, el general Cresencio Sandoval, quien supongo hizo lo mismo con las más amplias que en privado debió darle su comandante supremo.

En el terreno de los supuestos no imagino en situaciones normales al general Sandoval ordenando que por escrito se prohíba a sus subalternos hablar de su antecesor, de la misma manera que me resisto a aceptar que Cienfuegos manejara sus supuestos negocios de narcotráfico mediante mensajes telefónicos si tenía a sus órdenes una estructura jerárquica perfectamente aceitada y lista a cumplir de inmediato y sin pestañear.

Sin embargo, a los jefes que habitan el Olimpo suele ocurrir que la información del llano o de las laderas suele no llegarles y cuando les llega aterriza un tanto distorsionada. Esto porque pareciera que la actual cúpula militar no se percata que en diversos mandos de todos los niveles, la aprehensión de Cienfuegos y la inesperada reacción del gobierno mexicano fueron recibidas como afrenta.

No porque sus presuntos cómplices estén en activo, porque exista una corriente pro el ex secretario de la Defensa Nacional, por más que la jerarquía actual del Ejército y Fuerza Aérea estuvo bajo su mando directo, sino por la ofensa externa e interna al espíritu de cuerpo a la corporación armada más importante del país.

Por fortuna ya concluyó o está por terminar el proceso electoral norteamericano y, más allá de la inocencia o culpabilidad del general Cienfuegos, su caso debe ser tratado por el gobierno mexicano con el respeto, la delicadeza y la importancia que amerita porque las fuerzas armadas son algo más que constructoras de aeropuertos, bancos, hospitales y vías férreas, distribuidores de gasolina, medicinas y administradores de aduanas.

Son la última garantía de la gobernabilidad y eso lo sabe muy bien el presidente López Obrador que en aras del pragmatismo que suele imponerse a la ideología, ya en el poder cambió de manera inesperada su discurso agresivo de campaña, como lo hizo con Trump, y en los dos años de su gobierno se ha esmerado en ganarse el afecto y la lealtad de todo lo que luzca uniforme, sea verde o blanco.