Ebrard lleva mano: Delgado lidera MORENA

> El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desconoce el resultado y se declara en pie de guerra: “Yo tenía una ventaja de 2 a 1, y ahora resulta que me han arrollado

> El partido de AMLO camina dividido al 2024. Delgado llama a la paz: “Porfirio, tú y yo… fuimos muy eficaces para que avanzara la agenda de la 4T. Vamos a seguir haciendo historia”

La tercera fue la vencida… pero se armó la guerra.

El primer presidente nacional electo de Morena es Mario Delgado. Con él, Marcelo Ebrard se erige también como el que, podría decirse, lleva mano, al menos para maniobrar políticamente a campo abierto rumbo a la sucesión presidencial del 2024.

De sobra se sabe que Delgado es aliado del Secretario de Relaciones Exteriores desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Pero Delgado debió esperar a la realización de tres encuestas para vencer a Porfirio Muñoz Ledo, hoy el gran perdedor.

Este viernes, un día antes de la fecha en que se había estipulado dar a conocer los resultados del tercer ejercicio para definir al ganador, después de que en la segunda encuesta -la primera fue de “reconocimiento”- se proclamó un empate, el Instituto Nacional Electoral anunció que el actual coordinador de los diputados de Morena sustituirá a Alfonso Ramírez Cuéllar, quien fungía como interino desde febrero de este año.

Además de Ebrard, también gana Yeidckol Polevnsky, quien desde el miércoles pasado aceptó dar su respaldo a Delgado, aun cuando no tendrá cargo alguno a la vista. Vencieron a Muñoz Ledo y se espera que hagan lo mismo con el Covid 19, pues el miércoles los dos anunciaron estar contagiados. Lo mismo pasó con Gibrán Ramírez, aunque éste quedó fuera de la contienda desde hace un mes.

Con el anuncio del INE, los pronósticos de muchos analistas y columnistas se vinieron abajo, pues daban por un hecho que Muñoz Ledo la tendría fácil, e incluso que, por experiencia y las necesidades de un partido fuerte y conducido con férrea disciplina, hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador había cerrado un ojo en favor del ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Pero si en el entramado de lo que significa tener las riendas de Morena, Ebrard es el ganador, entonces habría que decir que de cara al futuro y los próximos tres años y medio, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es la perdedora, al igual que Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, aunque con menos peso, al quedar sin “gallo”, por la dimisión en la contienda de Alejandro Rojas Díaz-Durán.

Monreal es el tercero de los anotados para el 2024.

¿A quién más pega la derrota de Muñoz Ledo? En principio al propio Ramírez Cuéllar, pues aunque en los últimos días llamó a la unidad y la conciliación entre los dos contendientes, siempre la jugó con Porfirio. Pero también a Bertha Luján, ex encargada del Consejo Nacional del partido, así como a una de las mujeres insignia de la Izquierda mexicana como lo es Ifigenia Martínez.

En realidad, como lo exhibió la segunda encuesta (25.34 por ciento para Muñoz Ledo y 25.29 por ciento para Delgado), ambos dividen preferencias.

Según los resultados dados a conocer este viernes por el INE, en este tercer ejercicio, Delgado obtuvo el 58.6 por ciento de las preferencias, mientras que Muñoz Ledo el 41.4 por ciento, una diferencia de 17 puntos.

Sin embargo, en la primera encuesta, llamada de “reconocimiento”, Muñoz Ledo obtuvo el 41.7 por ciento contra el 27.1 por ciento de Delgado.

Por ello, al conocer el resultado de la tercera, la del desempate, el ex presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, reprochó: “Yo tenía una ventaja de 2 a 1, y ahora resulta que me han arrollado”.

En el ejercicio decidido por el INE, pero, curiosamente, el favorito de López Obrador participaron las encuestadoras Parametría, Covarrubias y Demotecnía 2.0.

“Los resultados de las tres bases de datos permiten dar un ganador a la presidencia de Morena. Mario Delgado es quien fue elegido entre militantes y simpatizantes como el dirigente de Morena”, dijo Carlos Rodríguez, experto de la UNAM, durante una sesión de la Comisión de Prerrogativas del INE.

Hasta este viernes, el triunfo de Delgado y la derrota de Muñoz Ledo estaban selladas.

ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ

Apenas unas dos o tres horas después de darse a conocer el resultado de la tercera encuesta sonaron los clarines.

Porfirio Muñoz Ledo hizo honor a su fama de peleonero. Mario Delgado, al contrario, sacó el pañuelo blanco.

“Yo no reconozco el resultado de estas llamadas encuestas porque no es obligatorio para el partido, porque no es constitucional, no es legal, eso es una falsedad”, expresó.

“Estos resultados no significan el triunfo de ningún candidato. Nos vamos a un recurso legal que es un congreso del partido”.

En un mensaje grabado en video, Muñoz Ledo también pidió a quienes lo apoyaron a que se expresen y rechacen la compra de la política por el dinero.

“El proyecto histórico de nuestro partido, Morena”, expresó, “no está el servicio de ningún futurismo ni de ninguna fortuna personal”.

Negó que fuera derrotado en alguna contienda interna. “No nos han ganado de manera alguna, en nosotros, en toda la militancia, resido en la decisión final”.

“La única decisión aceptable para la organización de un partido político es la de las bases de ese partido expresadas además en sus órganos constitutivos”, añadió.

Criticó lo que llamó imposición del método de elección realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ejecutada por el INE.

“Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley, siempre protestamos contra ellas porque significaban el triunfo del dinero sobre los principios”, afirmó.

Con el triunfo en la mano, Delgado ahora se vio dócil y haciendo votos por la paz en Morena. Aun confinado por estar contagiado de Covid-19, hizo un llamado a la militancia para concretar la unidad, pero en especial a Muñoz Ledo a unirse a su proyecto.

“Voy a buscar a mi compañero Porfirio Muñoz Ledo para que nos ayude a encabezar estos trabajos”, expresó.

“Que reúna a los mejores hombres y mujeres de la izquierda y de la transformación de nuestro país, y que sean parte de este Consejo consultivo”, dijo.

También en un video, Delgado destacó la labor legislativa en conjunto con Muñoz Ledo.

“Porfirio, tú y yo hemos trabajado juntos y fuimos muy eficaces en la Cámara para que avanzara la agenda de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir haciendo historia”, propuso.

Pero las opiniones en Morena se diversificaron rápidamente.

“Por obra y gracia del TEPJF y del INE, Morena tendrá su primer presidente neoliberal”, escribió en Twitter el senador Martí Batres.

“Lo mismo que le pasó al PRD en 2008. Por fortuna, el movimiento es hoy mucho más grande que una estructura formal”, añadió.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional interino, y quien apoyó a Muñoz Ledo, dijo que respetará la decisión y pedirá que termine la confrontación para que Morena se ponga a trabajar de cara a la elección del 2021.

“Tendrá Mario todo mi respaldo, reconocimiento y apoyo. Esperamos que el Tribunal no tarde en dar por cumplida la sentencia para entregar la dirigencia”, señaló.

Citlalli Hernández, quien ocupará el cargo de Polevnsky, de secretaria general, expresó que es momento de unir esfuerzos.

“Hay por un lado sectarismo y por el otro pragmatismo, el reto es cómo construimos la unidad que no sea cupular, de tratos o acuerdos en lo oscurito, sino en torno a lo que nos demanda la militancia”.

Bertha Luján, ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, que respaldó a Muñoz Ledo, dijo que la fuerza del partido está en la militancia, por lo que el partido debe reconstruirse desde las bases.

¿Sabrán las huestes de López Obrador ponerse de acuerdo?

MODERADOS Y DUROS, LA BIFURCACIÓN

En el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, la elección de su primer presidente nacional se convirtió en un infierno.

En la insensata reyerta hasta el Covid-19 lanzó golpes. Con Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado al frente, la Izquierda, en el poder, camina dividida hacia el 2024

Después de tres encuestas, el método ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los militantes de Morena, y coincidentemente impuesto por el Instituto Nacional Electoral al partido, lo único certero era que luego de este 22 de octubre la Izquierda en el poder caminaría dividida hacia el 2024, cuando deberá elegirse al sucesor de AMLO.

La fecha para dar a conocer al ganador, entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, estaba fijada para este sábado 24 de octubre, pero, como en la segunda, se adelantó. Y ganó el que había perdido las dos anteriores, aun cuando en la segunda se sentenció el empate.

Para Morena no había más que dos caminos, pero los dos con tramos fangosos, porque la elección de uno u otro bifurcaría el futuro del partido sobre todo en una etapa importante como son los próximos tres o cuatro años.

Desde el que fue el arranque definitorio hacia la elección de su primer presidente nacional (un año después de iniciado el proceso), agosto-septiembre de este año, en el que hicieron su aparición repentina Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez, y poco después la salida de la contienda de Bertha Luján y Alejandro Rojas Díaz-Durán, en Morena se definieron dos alas, la de los duros o radicales y la de los moderados o liberales.

En la primera encajan a Muñoz Ledo y en la Segunda a Delgado. Aunque, la verdad, en el ADN heredado del perredismo, el partido está pulverizado por distintas “tribus”, según el tono de su concepción ideológica.

En la recta final de la contienda por la dirigencia nacional, que conlleva una batalla mayor en sus entrañas, la de la sucesión presidencial, todo quedó, como en la lucha libre, según los propios militantes, entre duros (radicales) y moderados (liberales).

Ahora viene lo más difícil, la reconciliación. Y un hecho reciente debe alertar al partido de López Obrador: Sin querer queriendo, el PRI los arrolló en Coahuila e Hidalgo.