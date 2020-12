Dos años de gobierno de AMLO: ¿Ha ocurrido una verdadera transformación?

El pasado 1 de diciembre, Integralia Consultores presentó su reporte especial “Dos Años del Gobierno de AMLO”. En dicho reporte analizaron las principales promesas de campaña, si se han cumplido y si han contribuido a una verdadera transformación.

Dentro de las promesas de campaña planteadas por AMLO, la primera gran promesa fue “desterrar la corrupción y la impunidad” del país, erradicar los privilegios de los de arriba y que su gobierno estaría conformado por funcionarios honestos que, a diferencia de sus antecesores, no harían negocios al amparo del poder. En ese sentido, de acuerdo con Integralia, la corrupción sigue una tendencia a la alza. Entre 2017 y 2019, la tasa de incidencia aumentó 19.2%. De igual manera, el presidente parece más interesado en utilizar juicios de alto perfil mediático para obtener beneficios políticos, e incluso infundir temor, que en el combate global y preventivo de la corrupción. La corrupción no es un problema exclusivo de este gobierno, sino un problema estructural que involucra a gobiernos locales, contribuyentes y usuarios de servicios públicos, pero el gobierno no ha emprendido, a la fecha, un programa para atacar de raíz las causas de la corrupción. En ese sentido, la corrupción en servicios públicos no solamente ha crecido, sino que se ha vuelto más cara: En 2019 le costó al país un 64% más que en 2017. En 2019, cada víctima habría gastado, entre sobornos y “mordidas”, 3 mil 800 pesos en promedio: Un aumento de 56% en comparación con 2017. Asimismo, con base en datos oficiales de la SHCP y Compranet, las adjudicaciones directas han sido el mecanismo favorito para asignar contratos públicos a nivel federal; entre enero de 2019 y noviembre de 2020, casi 8 de cada 10 contratos públicos se entregaron sin un proceso abierto ni competido de licitación.

La segunda gran promesa de campaña fue la austeridad. La consigna principal de este gobierno ha sido que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Bajo esta idea ha recortado gastos y estructuras de gobierno que presuntamente son superfluas y constituyen una alta burocracia. De esta promesa se llevaron a cabo diversas acciones, muchas de ellas con un alto impacto mediático y simbolismo, más que presupuestario, tales como: “Rifar” el avión presidencial, convertir la residencia oficial de Los Pinos en complejo cultural, disminuir los sueldos de los funcionarios de gobierno, consolidar las compras y contrataciones en la Oficialía Mayor de la SHCP, reducir el presupuesto en salud, campo, ciencia y tecnología; comunicación social, migración, medio ambiente, órganos constitucionales autónomos, etcétera; eliminar diversas instituciones, y la más reciente, que fue la desaparición de 109 fideicomisos públicos. La “austeridad republicana” ha terminado siendo una reasignación de fondos entre bolsas del mismo gobierno, mas no un ahorro real. Por ello, uno de los grandes desafíos hacia el futuro para el gobierno será evitar que siga la pérdida de capital humano, para lo cual es necesario poder conservar cuadros con los conocimientos y las capacidades necesarias para ejercer sus funciones públicas, al tiempo de mantener los recortes de sueldos y prestaciones.

La tercera gran promesa de campaña fue en materia de seguridad pública, donde se comprometió a reducir en 50% la tasa de homicidios dolosos en tres años, así como asegurar que el gobierno se enfocaría en atacar las causas estructurales de la violencia. Para ello se creó la Guardia Nacional, la cual, a la fecha, cuenta con poco más de 96,000 elementos, distribuidos en todas las entidades, y 79 nuevos cuarteles, que garantizan un despliegue permanente. En ese sentido, el mayor desafío hacia el futuro radica en que en tanto no se modifique la estrategia de seguridad del gobierno federal. y se ponga énfasis en el fortalecimiento de policías locales y en los programas focalizados de prevención del delito, es poco probable que se logre una reducción duradera de la incidencia delictiva.

La cuarta gran promesa fue que el país dejaría atrás el mediocre crecimiento económico del “periodo neoliberal” (2.5% en promedio) y que la tasa de crecimiento del país alcanzaría un 4% anual promedio con estabilidad macroeconómica. En este rubro, las perspectivas económicas empeoraron aún antes de la toma de posesión y, desde entonces, un largo listado de decisiones de política pública —regulatorias, legislativas, reputacionales, fiscales y judiciales— ha afectado la operación de diversos sectores de la economía y ha erosionado la confianza empresarial. Dichas decisiones, aunadas a los efectos de la pandemia, se traducirán en el peor inicio económico de una administración en los últimos 100 años.

La quinta gran promesa que, incluso, se convirtió incluso en lema de campaña fue “Por el bien de todos, primero los pobres”. Se prometió que los niveles de rezago social del país disminuirían rápidamente por medio del aumento de los recursos públicos para combatir la pobreza, el desarrollo de proyectos de infraestructura en el sur-sureste, el aumento del salario mínimo, el combate a la corrupción y los nuevos programas sociales. En materia social, el gobierno ha incrementado los programas, pero bajo un enfoque clientelar. Aunque se carece de padrones de beneficiarios confiables, amplios segmentos de la población expresan satisfacción, como los jóvenes por las becas, así como los apoyos a la tercera edad. Tan sólo este programa pasó de 40 mil millones de pesos, en 2018, a 133 mil millones de pesos, en 2020.

El gobierno, sin duda, no ha cumplido muchas de sus promesas de campaña. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos sigue evaluando positivamente al presidente por sus “buenas intenciones” y su aura de austeridad y cercanía con el pueblo. AMLO es un presidente que ha generado grandes expectativas de cambio. Si bien él tiene otros datos, los resultados alcanzados a la fecha nos hacen ver que difícilmente podremos cerrar la administración con avances significativos. En materia económica, de acuerdo con el Banxico, se espera, en 2020, que México caiga entre -8.7% y -9.3%; dicha cifra representa una caída del triple de lo que van a caer las economías de desarrollo en el mundo; en materia laboral, de acuerdo con el INEGI, la crisis económica ocasionada por la pandemia ocasionó el cierre de un millón de Mypymes; en materia de salud estamos enfrentando una pandemia fuera de control de manera simultánea con diversos estados del país, al grado de que la Organización Mundial de la Salud ha criticado a México por su mal manejo. De igual manera, de acuerdo con Bloomberg, México se ubica como el país con el peor manejo de la pandemia en el mundo; en combate a la pobreza, el CCE estima que la crisis económica y de salud ocasionada por el Covid-19 traerá un aumento de 12 millones de nuevos pobres; en materia de seguridad, de acuerdo con la Coparmex, 2020 ha sido el año más violento para las mujeres, con 10 mujeres asesinadas al día, y, asimismo, en lo que va de la administración se ha registrado la tasa más alta de asesinatos desde que se tiene registro con 98 asesinatos al día.

La historia será la encargada de juzgar.

