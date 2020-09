Donald Trump a México: “Copelas o cuello”.

> Por el momento los de FRENA andan muy bien y alzaditos, pero cuando comiencen a operar las huestes de los jodidos, nadie podrá detenerlos, porque al jodido le encantan los pedos y madrazos

Haciendo un ejercicio de autocrítica de acuerdo a los nuevos tiempos y circunstancias que se dan en el país, cosas ni pensadas ni vistas ni sufridas como la pandemia, la crisis económica, la inseguridad, y las divisiones ideológicas a nivel general con falta de dirigencias y eliminación de grupos y partidos políticos incluido el que mantiene en el poder al presidente López Obrador, tenemos que reconocer que venimos de una generación luchona, nacionalista de más, pero muy nacionalista, derrotada en casi todas las acciones, engañados por muchos y por muchas razones.

Sin embargo no murieron jamás los sueños y ni pensamos jamás en que tendríamos que pactar por muchas condiciones con el “enemigo real, que eran los Estados Unidos y sus transnacionales” porque estamos, quieran o no reconocerlo, en un mundo globalizado a pesar de que AMLO asegura, en el discurso, que termina con la ÉPOCA NEOLIBERAL, pero mantiene relaciones con los más poderosos y hace acuerdos con el presidente Trump con el alegato de que somos cuates y no hay fijón y con las empresas trasnacionales para encaminar las políticas, invertir en nuevos proyectos, pactar en que no existirán mayores ni nuevos impuestos, hacerles participar en proyectos sociales y de crédito a la palabra y a pesar de que tengamos dudas, cuando menos tenemos que tener paciencia y ver los resultados, claro que muchos de nosotros somos viejos para tener esa paciencia y ver resultados.

No sé ni cómo se generó en unos meses la idea o la convicción de que el “famoso “Diablo” de Femsa, que dicen es diablo para los negocios, pero tranquilo como un angelito en temas sociales y políticos, encabezaba una acción política encaminada a deteriorar al gobierno de AMLO.

Se habló de que lo doblegaron para pagar los impuestos, y nadie nos explicaba que esa empresa tiene más de 120 mil trabajadores y que, por supuesto, es una enorme fuente de empleo, de producción y de generación de impuestos y la andanada sirvió para que de pronto, con un espíritu oportunista, sin pensar en más ni en cómo resolver el problema de la obesidad ni el mal de males en la pandemia, se culpaba a los productos chatarra de esa pandemia de gordos y se generaron leyes al vapor, buenas en la intención, pero malas en la práctica, porque la gordura está más relacionada con el sedentarismo y este en los nuevos medios de comunicación y electrónicos que dejaron sin jugar a los niños y adultos y los sentaron a ver la caja idiota por horas y no demandamos a los gobernantes hacer una política de educación física y de proporcionar los medios para hacer el ejercicio y la buena alimentación. Así que, si esas empresas son culpables, los gobernantes y los burócratas y políticos oportunistas lo son mucho más. Y claro, todos aplaudían, pero no aportaban nada, así es la política cuando se imponen con un sentido dictatorial, no lo digo por AMLO, lo digo por los oportunistas de la nueva bancada en la política que al igual que muchos otros, solamente andan en la pesca de puestos y presupuestos, y pegan con la izquierda para cobrar con la derecha…

Así, nos sorprendemos que por intermedio de Romo, el hábil operador de los dineros y relaciones de dinero del presidente logró acomodar las fichas para que los altos ejecutivos de la COCA-COLA llegaron mansitos y de buenas maneras a decirnos que ellos no se meten en política, y que quieren aportar sus inversiones en nuevos productos y mejorar los que tienen para contribuir a que la gente no engorde y se alimente mejor, y dar apoyos a los “changarros”, que son miles en las calles y las colonias de la jodidez para que se les brinden créditos a la palabra y promuevan los nuevos productos, y vendan alimentos producidos en las zonas y regiones donde operan y bueno, pues como que se acomodan las cosas y se deja de andar peleando por atraer las fotos y la propaganda para algunos cuántos políticos de la “oposición” que, en vez de ayudar al presidente, muchas veces lo embarcan, como dicen en mi pueblo.

Creo que en tales condiciones el mismo presidente debería cambiar algo su discurso porque no puede continuar diciéndonos que está por terminar con la era del neoliberalismo, y siguen a su lado los más importantes financieros, empresarios, comerciantes, banqueros y agentes internacionales de las grandes empresas trasnacionales.

No sé así como podrá terminar con esa forma de operar a menos que quiera en vez de terminar mejorar o arreglar lo que tiene o pueda tener de bueno el neoliberalismo y la economía global, porque de otra manera solamente tendremos palabras y las realidades deben ser distintas, y ahí si puede torcer el rabo la burra y generar descontrol, descontento y confusión…

Está bien que los del pueblo-pueblo somos muy inteligentes, pero en la realidad no somos adivinos, y tenemos que entender lo que se debe de hacer, porque si por un lado nos dicen que los del neoliberalismo son los malos, pues entendemos que nosotros somos los buenos y hay que tener cuidadito porque al rato puros pinches pleitos y nada de dar la mano sino de hacerla de tos para estar presentes.

Claro que no son tiempos para que todos pensemos que somos cuates y amigos, que pensamos igual, ahí siguen existiendo las clases sociales; y, claro, las diferentes formas de ser, actuar y pensar y en esto creo que todos estamos de acuerdo en que es bueno el respetar, pero algún día se van a confrontar las fuerzas y está bien que el presidente diga que los derechistas deben conformar un frente reaccionario, y así pues la realidad será que hay grupos y clases sociales que se pueden confrontar al paso del tiempo, y no faltaría mucho para que esto genere confrontaciones y luchas.

Por el momento los de FRENA andan muy bien y alzaditos, pero cuando comiencen a operar las huestes de los jodidos, pues ahí sí que nadie podrá detenerlos, porque al jodido le encantan los pedos y madrazos, y seguro que cuando se encuentren las manifestaciones de uno y otro lado, pues veremos peleas campales en serio y para allá vamos… a menos que, pues le bajen las partes a las declaraciones y las bravatas y busque el amor y paz que tanto deseamos en nuestros tiempos y no logramos jamás…