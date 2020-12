Desde el BOA, AMLO serpentea el 2021…

Desde mayo, el Presidente abrió en la “mañanera” el proceso electoral del año que viene. Seis meses después, ante la alianza PAN-PRI-PRD, teme que la mordedura pueda ser letal, ignora las advertencias del INE, y olvida sus propios preceptos de no intromisión

> “Se ordena el Presidente… se abstenga de realizar o emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo para los mismos efectos”: INE

> “Estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos. No es expresarnos para favorecer a ningún partido… Cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda”: AMLO

El banderazo de salida al proceso electoral de 2021, lo dio con mucha anticipación el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde finales del mes de mayo.

El ver moros con tranchete hasta en el aire, indujo a López Obrador a acusar a sus “adversarios” de estar tramando una y otra cosa “porque ya se acerca el proceso electoral del 2021”.

Con esa “lógica”, todo lo que no fuera de su gusto se transformaba en un ataque a la “transformación” del país, a su persona y a su gobierno y, por ende, en una truculencia adelantada de la oposición para tratar de ganar terreno en la competencia electoral.

Desde entonces, la conferencia matutina tiene un material casi de rutina: Eslabonar el pasado (neoliberal, “fifí”, conservador) con el futuro (los próximos procesos electorales, los que sean), pero con el común denominador de los partidos que no convergen con Morena, es decir, el PAN, el PRI y el PRD, especialmente.

En pocas palabras, López Obrador viola a diario el concepto de no intromisión en política partidaria en su calidad de Presidente de la República.

En las últimas dos semanas, hablar de la alianza PAN-PRI-PRD de cara a la elección de 2021 es para él casi obligado.

Su estrategia es exactamente la misma que ha aplicado cuando de difundir un video con mensaje político electoral se trata. La grabación la echa a andar por todos los medios. Para cuando las autoridades electorales hacen un apercibimiento o anuncian una multa “si no lo frena”, el video ya suma cientos de reproducciones.

Lo mismo ocurre ahora en las matutinas. Desde la semana pasada, el Presidente afirmó que está a la espera de que el Poder Judicial “o a quien corresponda” le indique sobre que puede opinar y sobre que no.

Se supone que para él, el Instituto Nacional Electoral no implica ninguna autoridad, pues desde el 4 de diciembre éste envió a la Presidencia un escrito en donde le informa sobre una medida cautelar para que se abstenga de hacer comentarios sobre el proceso tutelar en curso.

Después de esa fecha, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha reiterado que solo las candidatas y candidatos deben

debatir, no el Presidente.

En sus recomendaciones, Córdova ha expresado que López Obrador, como cualquier ciudadano, tiene libertad de expresión, excepto que “en materia de elecciones, no puede ser interlocutor”.

Sus “violaciones reiteradas” con opiniones, críticas y descalificaciones, advirtió el titular del INE, “generan inequidad en la contienda”.

Vaya, llegó a recordarle a López Obrador que la reforma en 2007 para que los servidores públicos no intervinieran en los procesos electorales se hizo atendiendo, precisamente, sus reclamos, después de perder la elección del 2006, y en referencia a declaraciones de Vicente Fox de que había puesto su “granito de arena” para que Felipe Calderón ganara la Presidencia.

Si para cuentas claras, el Presidente lleva dos años (los que suma de gobierno) utilizando todos los días la conferencia matutina para dilapidar a sus adversarios, desde hace poco más de seis meses su campaña política, en el mismo foro, en favor de Morena y contra el PAN, PRI y PRD es más que clara, manifestando una desigualdad de la que antes él mismo (cuando era oposición) se quejaba.

DEL BOA AL FRENAAA

En IMPACTO hemos dado seguimiento a las intervenciones que el Presidente López Obrador y algunos de sus cercanos de Morena han hecho sobre el proceso electoral, más aun que está en pleno apogeo, pues termina el 2020, y el que viene será ineludible.

Cuando nos referimos a que desde finales de mayo, el Presidente comenzó a tocar el tema electoral, ya casi como una prédica diaria, fue a respuesta del comentario de un reportero de la “mañanera” en el sentido sobre qué opinaba de los supuestos casos de corrupción de los gobernadores Cuitláhuac García, de Veracruz, y Miguel Barbosa, de Puebla.

López Obrador citó por vez primera, en tono de reclamo, que todo se debía a que ya se asomaba el proceso electoral de 2021.

Por esos mismos días, Ricardo Monreal, coordinador de la banca de Morena en el Senado, y quien por más que levanta los dedos, las manos y presenta iniciativas de reforma al por mayor, no logra acaparar de manera fija la atención del Presidente, dijo que el identificaba a los enemigos de Morena y de la “cuarta transformación”.

Las calificó de rebeliones y las enumeró: “La rebelión del capital; la rebelión justa o injusta de gobernadores en los estados; la rebelión de partidos políticos y sus dirigentes, y la rebelión de a quienes se les ha suprimido el caudal de privilegios”.

Después se erigió en el consolador político de la contienda y, con espada en mano, pidió a sus compañeros de partido ser indulgentes con sus opositores: “Debemos de cuidar que no sea la aniquilación del adversario”.

Los conminó a actuar “con altura de miras, sin odios, sin mezquindades, sin confrontaciones estériles”.

A partir de ahí la obsesión de López Obrador ha sido golpear políticamente a todo aquel que esgrima el más mínimo detalle sobre una desilusión en la “cuarta transformación”, incluyendo a grupos civiles y partidos.

Así, el 9 de junio, sin decir agua va, en su “mañanera” reveló la existencia de un documento con el título de “Rescatemos a México” y cuyo contenido explicaba un supuesto plan para quitar el poder a Morena en el Congreso y el presidencial a él.

Del documento se responsabilizaba un supuesto grupo autollamado BOA (Bloque Oposito Amplio), cuyo manifiesto, dijo, fue entregado en Palacio Nacional por un ciudadano. “Me lo dio el pueblo”, dijo minutos antes.

El documento fue leído por Jesús Ramírez, encargado de Comunicación en Presidencia.

El desde entonces famoso BOA, que hasta la fecha nunca ha existido, describía en el documento, según el Presidente y Ramírez, cómo se puede recuperar el Congreso en el 2021, derrotando a Morena, y cómo en el 2022, mediante la Revocación de Mandato, sacar a López Obrador de la Presidencia.

En lo que es hasta ahora el mayor reclamo público del Presidente, y que consecuentemente lo utilizó en sus conferencias y giras, se vinculó al PAN, PRI, PRD, MC, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Monterrey, gobernadores de 14 estados de la República, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Además de una lista de periodistas y medios, en el grupo opositor estarían involucrados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

Cuando se le acabó el gas al BOA, a López Obrador se le apareció una agrupación que no envió ningún documento a Palacio Nacional.

Era el movimiento Frente Nacional Anti-AMLO, Frenaaa, cuyo líder, Gilberto Lozano, es considerado de extrema derecha.

Con él, efectivamente, al Presidente su aparición cayó como anillo al dedo, pues de eso se valió para volver a despotricar a diario contra la actividad política de la oposición con vistas a las elecciones del 2021.

En su sitio oficial, el Frenaaa señala: “Reconocemos que es Andrés López el origen y causa raíz de cientos de manifestaciones y golpes a la libertad, la democracia, la armonía, la paz, el bienestar, la justicia y la verdad. Por tanto, la yugular es su presencia como mandatario nacional. La meta del movimiento es que dimita”.

De entrada, la agrupación, a la que se le adjuntaban varios liderazgos más a pesar de que se decía que solo estaba integrado por 67 miembros, empezó proponiendo algo imposible, que López Obrador dimitiera en noviembre de 2020.

Antes que Lozano, se dijo que el movimiento era liderado por el empresario Pedro Luis Martín Bringas, quien fue miembro del Consejo de Administración de Soriana.

Según éste, Frena (quizá el predecesor de Frenaaa) “tiene miembros de todos los partidos políticos, empresarios y personas de diferentes sectores sociales inconformes con las políticas de López Obrador”.

Frenaaa, sin embargo, ha quedado en nada, al menos en sus actividades de protesta, pero no así en la narrativa diaria de López Obrador, quien incluso ya había hasta inventado el Frenaaa Dos y hasta el Frenaaa Tres.

AMLO DEFIENDE SU DERECHO A OPINAR

Después de una lista de tarjetas amarillas al Presidente López Obrador, él afirma que no se expresa “para favorecer a ningún partido político”.

“Estamos haciendo una consulta y defendiendo nuestro derecho a informarle al pueblo y nuestro derecho a expresarnos”, afirmó la semana pasada.

Preguntó si iba a tener prohibido hablar de democracia.

“Si puedo hablar de que no debe llevarse a la práctica lo de siempre, que no debe haber fraudes, compra de votos, que me lo digan”, reclamó.

“Estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, sino que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes”, agregó.

Y, para variar, volvió a machacar: “Cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda”.

Al documento del INE del 4 de diciembre (“Se ordena el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de realizar o emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”), la Consejería Jurídica de la Presidencia respondió con una impugnación.

La respuesta indica que el apercibimiento del INE es un agravio para el Presidente, pues él solo habla en sus conferencias de las mañanas y actos públicos en los estados de asuntos relevantes y responde preguntas de medios de comunicación, apelando a la libertad de prensa.

Presentado ante la Oficialía de Partes del INE, el escrito establece que la Comisión de Quejas del INE realizó un análisis subjetivo e ilegal sobre dichos futuros, los cuales, no consta que puedan pasar.

“Los mensajes que emite el Presidente de la República durante las conferencias de prensa o en los actos públicos que encabeza no pueden calificarse a priori como posiblemente ilícitos tal, ya que la realización de dichos actos no transgrede en modo alguno los principios de equidad o imparcialidad en la contienda electoral”, señaló la Consejería Jurídica.

Entre otras reacciones, el consejero del INE Ciro Murayama afirmó que el Presidente debería comportarse como un Jefe de Estado y no como un jefe de partido.

En medio de la discusión de si el Presidente puede o no puede soltar lo que guarda en su pecho que no es bodega, el PRD presentó una segunda queja contra el Mandatario federal por no atender el llamado del INE.

Seguramente el Presidente López Obrador hará rabiar por algunos días o semanas más a sus opositores metiéndose hasta la cocina con sus comentarios electorales.

La alianza PAN-PRI-PRD es una presa muy grande como para que López Obrador la deje sin mascullar.

Si el falso BOA, en su fantasía la 4T la veía peligrosa, más letal para el nuevo gobierno puede resultar la alianza “conservadora”.

Y eso que la guerra apenas empieza.