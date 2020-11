Demasiadas emociones para un viernes 13

En pleno cumpleaños 67, el Presidente López Obrador recibió dos noticias: El anuncio en España de la extradición de Alonso Ancira (con la que todos ganan), y la orden de aprehensión del ex gobernador Roberto Sandoval

> La acción judicial contra el ex gobernador nayarita por peculado y ejercicio indebido de funciones, y la estancia en prisión de su fiscal Veytia, quizás estén relacionados con juicio en Nueva York contra el general Salvador Cienfuegos

El viernes 13 ya no será fecha a temer porque, en caso que la conseja popular tuviese fundamento, lo cierto es que en México suele ser para pocos de gran fortuna; lo fue al menos el reciente.

Para los supersticiosos el viernes 13 es de mala suerte porque en una fecha como esta, pero de octubre en 1307, por instrucciones del rey francés Felipe IV fueron capturados los líderes de la Orden de los Caballeros Templarios (no los de Michoacán sino los que cuidaban el camino a Jerusalén), aunque el Gran Maestre Jacques de Molay fue ejecutado por la Santa Inquisición hasta el 18 de marzo de 1814. A partir de entonces, cuando el 13 de cada mes cae en viernes, se considera de mala suerte.

El viernes 13 de noviembre fue de fiesta en México porque el presidente López Obrador cumplió 67 años y por ello una representación del pueblo lo desobedeció y le llevó serenata al Palacio Nacional desde la noche del jueves 12.

Seguramente el viernes a las 6:00 horas el Gabinete de Seguridad lo festejó, con pastel y toda la cosa, pues no se entiende de otra manera que iniciara su conferencia mañanera con 20 minutos de retraso.

Sin embargo, es probable que no hubiese festejo por el cumpleaños presidencial, sino que su consejero Jurídico, Julio Scherer, lo entretuviera platicándole que la Audiencia Nacional del reino de España dispuso la extradición de Alonso Ancira y que el nuevo propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Julio Villarreal Guajardo, jefazo del Grupo Villacero (el mismo que aportó “cinco… cero” al PRD en 2006 a través de Jesús Zambrano y apoyó con una fracción más a petición de Scherer), pronto regresará a Pemex los 200 millones de dólares del supuesto sobreprecio con que Emilio Lozoya habría comprado Agronitrogenados.

Pero la tardanza quizás también tuvo que ver con la noticia de la existencia de una orden de aprehensión en contra del ex gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, el mismo que fue jefe del ex fiscal estatal, Edgar Veytia, preso en Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión y a pagar un millón de dólares una vez que se declaró culpable de fabricar heroína, cocaína y metanfetamina y distribuirlas, al igual que mariguana, en territorio norteamericano.

La orden de aprehensión contra el ex gobernador nayarita por peculado y ejercicio indebido de funciones, y la estancia en prisión de su fiscal Veytia, quizás estén relacionados con el juicio en una Corte de Nueva York contra el ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien habría operado para el cartel H2 dueño en aquel entonces del territorio de Nayarit.

Demasiadas emociones para un día de fiesta que el presidente planeaba pasar en tranquilidad con su familia.

EN EL CASO ANCIRA TODOS GANAN

Falta mucho por esclarecer en el caso del general Cienfuegos Zepeda pues se declaró inocente en la Corte neoyorquina, y es probable que contra el ex gobernador Sandoval se amplíen los cargos porque no es fácil aceptar que su fiscal general de Justicia se dedicara a la producción y exportación de estupefacientes a Estados Unidos sin su conocimiento, pero lo que casi se puede adivinar desde ahora es que en el caso de Ancira todos saldrán ganando.

Desde luego el presidente López Obrador que, en plena celebración del inicio de la Revolución, el 20 de noviembre podrá festejar que Ancira pisará suelo mexicano y AMHSA se pondrá a mano, si bien a plazos, con los 200 millones de dólares del supuesto sobreprecio en la venta de Agronitrogenados.

Ganón también será Ancira que, como consecuencia de las negociaciones entre los Julios, Villarreal y Scherer, además de recuperar su libertad retendrá Real del Monte y minas en Baja California y Nayarit, pero además podrá gozar de la gran fortuna de la que habló con tanta soltura en la entrevista con Carlos Loret de Mola, pues ya sabía que regresaría a su celda de lujo en España como mero trámite para brincar el charco y viajar a México.

Tan estaba cierto de su bienaventurado futuro que este negociador dispuesto, según sus palabras, a negociarlo todo menos a su hija, se atrevió a referirse del presidente usando el apodo que lo acompañó en su interminable campaña, y lamentó haber entrado con 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y no invertirlos en la de López Obrador.

Con el pago del sobreprecio quedará cerrado el caso Agronitrogenados y no habrá más delito que perseguir porque Ancira no sobornó a Emilio Lozoya, ya que los 3.4 millones de dólares que le pagó en 2012, antes que Peña Nieto fuera candidato del PRI a la Presidencia de la República y cuando no imaginaba que algún día sería director General de Pemex, se lo adeudaba por trabajos que sus empresas realizaron entre 2009 y 2012.

Se trata de un proyecto del tren suburbano que uniría a Toluca con la Ciudad de México, que al final no se construyó; un túnel de Santa Fe a Observatorio para desahogar agua, y proyectos de minería en Oaxaca, de optimización de energía y venta de carbón.

Y ganan también los vinculados al caso Fertinal del que ya nadie se acuerda, pero que fue el caso madre el 5 de marzo de 2019 cuando la apoderada general de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta presentó denuncia en la Fiscalía General de la República.

En la denuncia sobre Fertinal, el caso Agronitrogenados alcanzó sólo seis líneas sin que la denunciante mencionara el nombre de la empresa: “Estos compromisos (los del Pacto por México) permitieron a servidores públicos tomar decisiones para comprometer recursos, a través de organismo subsidiarios de Petróleos Mexicanos, en la adquisición de una planta de fertilizantes ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz (Propiedad del Consorcio AHMSA).

“Los recursos comprometidos en esa inversión fueron, a su vez, obtenidos a través de financiamientos”.

Y a partir de ello, surgió una de las dos órdenes de aprehensión contra Lozoya; la otra es sobre Odebrecht.

Los viernes 13 seguirán siendo considerados de mala suerte, pero el pasado lo fue de buena suerte para muchos, con excepción del ex gobernador de Nayarit, Sandoval, y quizás para sus grandes amigos, Jaime “El Bronco” Rodríguez, de Nuevo León, y Humberto Moreira, de Coahuila.