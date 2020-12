Del avión a AHMSA, los capitales ajenos

Ya no habrá otra rifa con la imagen del ex avión presidencial, pero la inagotable imaginación de AMLO sigue sacando dinero hasta bajo las piedras para superar la crisis económica… Ahora vienen los 200 millones de dólares que pagará Julio Villarreal por controlar AHMSA

> El sorteo de la aeronave adquirida por Calderón fue un cuento chino de principio a fin… Y sigue sin poderlo vender. Ahora la negociación con Alonso Ancira le cayó como anillo al dedo

Ante la desaparición de los “guardaditos” anunciada con antelación por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Presidente López Obrador anda en busca de dinero para tapar los hoyos presupuestales de su gobierno y estar en condiciones de enfrentar las necesidades mínimas que no podrá eludir.

Impresiona la inagotable imaginación presidencial y su capacidad para encontrar las posibles soluciones.

El avión que Felipe Calderón compró para uso de Enrique Peña Nieto sirvió para que López Obrador acepte un fracaso.

No lo puede vender y quizás no encuentre quien lo compre, no por extravagante sino por las condiciones en que estará. Para ahorrar costos su mantenimiento está a cargo de la Fuerza Aérea mexicana.

Tampoco volverá a rifarlo ni en imagen porque cualquier empresario que reciba invitación a desayunar en Palacio Nacional lo pensará dos veces por temor a que quieran venderle cachitos de la Lotería Nacional… y tenga que comprarlos.

La rifa del avión fue un cuento chino de principio a fin, pese a que hubo voces que advirtieron al Presidente que la genial idea era imposible de cumplir.

Lo siguió siendo cuando para enmendar el yerro siguió el consejo de usar su imagen para realizar una rifa de 2 mil millones de pesos, es decir, que 100 adquirientes de cachitos pudiesen obtener un premio de 20 millones.

Para garantizar los premios, en caso de que todos los cachitos premiados fuesen adquiridos, se necesitaban 2 mil millones de pesos de respaldo. El Presidente encontró el auxilio del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero que, con todo y autonomía, no tuvo empacho en presentarse en la conferencia mañanera a mostrar el cheque que avalaba la rifa.

El problema es que el dinero era propiedad del Infonavit y, hasta donde es posible saber, más allá de alegatos jurídicos, la FGR no podía ponerlo a disposición de la Lotería Nacional para respaldar el sorteo en caso de que la venta de cachitos no alcanzara para cubrir las exigencias de los ganadores.

López Obrador resolvió el entuerto a su manera. El 20 de septiembre pasado, cinco días después del sorteo, explicó en la mañanera que todo se trataba de un asunto “de procedimiento. El aval pues es la fiscalía, que fue la que entregó el cheque y nosotros le creemos a la fiscalía, y desde luego está demostrada la integridad del fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un asunto de procedimiento, entregaron ese cheque y como sigue el juicio porque hay una defraudación, como dicen los abogados, probable o presunta, para no violar el debido proceso, sigue el litigio, pero está asegurado el dinero”.

Y comentó: “si desaparece el dinero, pues tendría que renunciar el presidente y el fiscal, pero no sólo renunciar, sino ser procesados”.

No hubo necesidad de llegar a tanto. López Obrador y la directora de la Lotenal, Margarita González Sarabia, explicaron este viernes que se obtuvieron fondos por mil 823 millones 676 mil pesos, y se vendieron 3 millones 647 mil 353 cachitos, y que se pagaron en premios mil 272 millones 727 mil 260 pesos y en impuestos 286 millones 817 mil 590 pesos.

Y todo porque el pueblo entusiasmado se volcó en masa con su billetero favorito a comprar cachitos y los empresarios invitados a desayunar al Palacio Nacional le entraron con gusto y patriotismo ejemplar.

Ya no habrá otra rifa con la imagen del avión, pero la imaginación inagotable del Presidente sigue encontrando la manera de sacar dinero hasta bajo las piedras para superar la crisis económica que, a pesar del adelgazamiento a que ha sometido al elefante obeso que le heredó el neoliberalismo, también afecta las finanzas públicas y amenaza la viabilidad de sus programas asistenciales-electorales y la lucha contra el coronavirus.

Los dos temas son inaceptables para López Obrador porque a la postre dañarían a la Cuarta Transformación y pondrían en riesgo el control que Morena ejerce sobre el Congreso de la Unión.

DE INFONAVIT A PEMEX

Por ahora ya cuenta con 200 millones de dólares que en abonos le pagará Julio Villarreal por quedarse con el control de Altos Hornos de México, después que la denuncia de la compra inflada de Agronitrgenados por parte de Pemex sirvió para arrebatar a Alonso Ancira el control de su empresa a cambio de vivir en libertad los últimos años de su vida que él calcula en 10.

El Presidente cuenta hasta con los intereses que Villarreal, de Villacero, pagará en los próximos tres años: “nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando. Desde luego, el plazo no debe rebasar el 2024; es decir, se tiene que terminar de liquidar antes del 2024… Entonces, si se decide dar plazos, sería 21, 22, 23 y 24, considerar cuatro pagos. Considerar también los intereses del dinero, dar los plazos, pero que no haya pérdida”.

Ahora bien, en el negocio también está contemplada la participación del Fiscal Gertz Manero, pues Ancira puso como condición no sufrir cárcel porque en México no se la pasaría como en España.

La negociación de Villarreal con Ancira cayó como anillo al dedo al Presidente porque piensa usar los 200 millones de dólares en la adquisición de vacuna contra el coronavirus de manera que toda la población quede a salvo.

Está por verse si le cumplen a Ancira la promesa de libertad porque López Obrador se lavó las manos: “Sí, tiene que castigarse a los responsables y nosotros lo que queremos es que se regrese el dinero, porque sí estamos hablando de 200 millones de dólares, son como 4 mil millones de pesos. … Si con 140 millones compramos 80 ambulancias, con 4 mil… pues hagan la cuenta”, dijo a los reporteros que cubrieron la mañanera del viernes”.

En unas cuantas palabras está el quid: “sí, tiene que castigarse a los responsables…” de la operación de compraventa de Agronitrogenados en el sexenio pasado.

Conforme a lo que hay en la FGR, además de Ancira, los culpables de la adquisición de Agronitrogenados a precios inflados vendrían a ser los miembros del Consejo de Administración de Pemex que en el sexenio pasado encabezó el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y que era dominado por el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Conforme a la denuncia presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, él fue obligado a servir de instrumento, pero a quien, según la FGR, Ancira habría entregado sobornos por 3.5 millones de dólares a fin de que cuando encabezara la petrolera del Estado comprara la panta “chatarra” de Agronitrogenados.

La cuestión es que Lozoya ha comprobado que el supuesto soborno de Ancira en realidad fue pago de trabajos realizados para AHMSA mucho antes que fuera director de Pemex.

En su momento, AHMSA explicó que contrató en 2011 a Lozoya “cuando no era funcionario público, para encabezar el proceso de diseño de un tren subterráneo Ciudad de México-Toluca, proyecto finalmente desechado”.

De hecho, no hay en la denuncia de Lozoya un señalamiento de supuesta responsabilidad de Ancira.

Lo cierto es que el Presidente dispondrá de 200 millones de dólares y sus respectivos intereses en los siguientes tres años dependiendo los plazos que se pacten con AHMSA para liquidarlos, y que ya les encontró destino, la muy noble adquisición de la vacuna contra el coronavirus.

El problema es que al igual que los 2 mil millones de pesos del cheque de la FGR eran patrimonio del Infonavit, los 200 millones de dólares que devuelva AHMSA son de Pemex.

¿Cuál es problema? Siempre habrá una manera de justificar el desvío.