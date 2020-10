De Palenque y Tuxtla a Houston, mar de historias

Dos mujeres forman parte del círculo operativo de Andrés Manuel López Obrador en sus proyectos energéticos. Una de ellas, avecindada en Estados Unidos; otra, legisladora federal. Sus nombres son Carmelina Esquer Camacho y Manuela del Carmen Obrador Narváez.

Ambas manejan instrumentos críticos. Una, compras tasadas en docenas de miles de millones de pesos y una supervisión laxa proveniente de un director general sin poder propio; la otra, deambulando entre uno de los nodos más importantes en materia de tráfico de centroamericanos y el estratégico corredor Chiapas-Tabasco.

Como es costumbre en López Obrador, si una de ellas falla sólo cabe una posibilidad binaria, dejarla caer al abismo y desconocerla, o apoyarla con una de esas argumentaciones que le salen tan bien, como aquella de “por encima de la ley, la justicia; yo soy la justicia”, por ejemplo.

La directora de PPI

En la actualidad, Carmelina Esquer Camacho es la directora de Pemex Procurement International (PPI). Con oficinas en Houston, es la encargada de las compras internacionales que requiera la paraestatal.

Las oficinas en las que despacha Esquer están en el 10344 de Sam Houston Park Drive, Suite 100, a las que se mudaron, oficialmente, el 1 de julio de 2013, según informó Arturo Henríquez, su entonces director, en un boletín sin seriación.

Esquer Camacho despacha en las oficinas que aquel colaborador de Emilio Lozoya Austin se encargó de conseguir, en el entendido de que ahora forma parte de las investigaciones que lleva Santiago Nieto. Henríquez no es cualquier cosa; dice sobre él un informe de Repsol, la petrolera española en donde fue consejero en 2014:

“El Sr. Henríquez fue nombrado Presidente y Director General de Integrated Trade Systems Inc., la división de suministro y adquisiciones internacionales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una filial de Pemex. También es socio fundador operativo y consejero de varias empresas de los sectores de automoción, inmobiliario y restauración. En 2006 adquirió una participación accionaria en Maxim Oil and Gas Inc., en Houston y se convirtió en el director financiero y secretario de la junta directiva (…) En 2003, el Sr. Henríquez fue nombrado Director de KPMG en México, responsable del Departamento de Fusiones y Adquisiciones, Financiamiento y Consultoría Financiera para todo México y Centroamérica. En 1999 fue CFO, cofundador y consejero de una empresa multinacional de logística con presencia en seis países de América Latina, recaudando fondos de fondos privados, como Citibank y Merrill Lynch. También ha trabajado, en Wall Street, para Goldman Sachs y Lehman Brothers en el área de mercados de capitales. Tiene una amplia experiencia en banca y análisis de crédito, ya que también ha trabajado para Bank of Mexico Cardinal Associates First Corporation en México y los Estados Unidos de América”.

Digamos que los evidentes conflictos de interés no importaban, en lo absoluto, ni en el binomio Henríquez-Lozoya ni en el actual; Esquer Camacho es hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente López Obrador.

Más allá de donde despacha, el 30 de junio de 2017, Carmelina Esquer firmó un contrato con el Senado de la República para ofrecer sus servicios como “asesor en Materia Legislativa” por “parcialidades” de 25 mil pesos, de un total de 300 mil pesos.

Si uno se ciñe a lo que dice ella misma en su perfil de Linkedln, trabajó, simultáneamente, en DHL y en el Senado.

Con todo, su experiencia en compras globales por miles de millones de pesos, como para dirigir PPI, no alcanza a verse.

Colaboró en DHL como “key account manager for Engineer & Manufacturing Sector” y como delegada regional por Sedesol/Bienestar, pero no más allá.

El contrato con el Senado, del cual tiene copia el reportero, señala que Esquer “tiene la capacidad y conocimientos” para cumplir con sus compromisos en la Cámara; en 2017 faltaban tres años para que Esquer obtuviera la cédula profesional 11960165 de maestra en Gobernanza por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En ese año contaba con la licenciatura en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtenida su cédula en 2006, comenzando su trabajo en DHL como analista de Desarrollo de Negocios en 2008.

También apareció como coordinadora regional de Programas para el Desarrollo del PRD, pero no por 300 mil pesos, como marca el contrato con el Senado, sino por 600 mil pesos, según se observa en las páginas 71 y 260 del texto “Servidores de la nación. La operación política del gobierno de la 4T” de Rafael Hernández Estrada y prologado por José Woldenberg, publicado en 2019.

Fuentes al interior de la paraestatal comentan que aún se da cierto desorden en Pemex, lo que podría incluir a PPI.

Por ejemplo, hay empresas favorecidas en Acuerdos Referenciales (ACREF) que pertenecen a la “Estafa Maestra”, esa triangulación de recursos por más de 27 mil 482 millones de pesos en las que participaron al menos 172 empresas.

Un ejemplo lo constituye “Comercializadora Semideg”, que aparece en el ACREF 5005-2017, en el Padrón de Contratistas de la Universidad Veracruzana en el mismo año, en el Ayuntamiento de Nanchital en 2018 y que forma parte de la lista que publicó “El Universal” el 12 de septiembre de 2019, por la periodista Diana Lastiri.

La fuente calcula que en tales condiciones se encuentran por lo menos 10 empresas, como podría ser el caso de INTELLEGO Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se mantiene en los listados federales de Compranet, sin omitir que en 2018, la Auditoría Superior de la Federación, vía el oficio DGR/C/C1/4375/2018, concluyó que esta empresa, junto a otras, había conducido a un quebranto por 10 millones de pesos.

En mayo de 2018, INTELLEGO seguía trabajando, como se demuestra en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-006D0001-E672018 de la Consar. Empero, está sancionada por el gobierno de Michoacán con fecha 5 de septiembre de 2019, según lo señala el portal Compramich.

No sirvió de mucho la alerta de 2016 con la Plataforma Nacional de Transparencia vía INAI, con un desembolso de 9 millones 663 mil 240 pesos y numerosos problemas obtenidos en su funcionamiento. Ahí queda el testimonio de la Licitación LA-006HHE001-N100-2015.

Estos son unos pocos elementos que se dan en torno a PPI y las arenas movedizas que representa su gestión, particularmente, en un ámbito en que se juegan fortunas gigantescas en la compra de toda clase de mercancías para la paraestatal.

La importancia de Palenque

Palenque es un territorio que cubre todos los gustos. Es una zona turística; es un lugar envidiable para hospedar centroamericanos en su periplo estadounidense; es una coartada vacacional y, para unos más, es la conexión Chiapas-Tabasco.

Los estados de Chiapas y Tabasco tienen algo más que cultura y frontera que les hermanan; sus grupos políticos dominantes son claramente compatibles y complementarios, por lo que no hay exageración alguna en suponer que tres municipios tienen relevancia nacional al conectarse entre sí: Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Villahermosa.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho, por activa y por pasiva, que una vez que deje Palacio Nacional se irá a su rancho en Palenque, ese que tiene una extensión de 13 mil 341 metros cuadrados y que se encuentra en el tramo carretero Pakal-Ná-Palenque.

Como se sabe, la finca, según machaca el Presidente de la República, porque, para él, “rancho” es algo así como un castillo, tiene conexión con el hotel Maya Tucán por un pequeño puente. El hotel Maya Tucán es propiedad de Luis Cervera, padre de Fermín Cervera González Ramírez, cercano a Manuela del Carmen Obrador Narváez.

Prima hermana de López Obrador, Manuela del Carmen es diputada federal por mayoría relativa del Distrito 1 de Chiapas, que integran Palenque, Chilón, Catazajá, La Libertad, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbala, Yajalón.

Su trayectoria laboral es eminentemente local: Directora de Hacienda en el gobierno de Palenque; jefa de Oficina de Pagos de la Secretaría de Educación Pública; jefa del departamento administrativo del Programa Fideicomiso Fondo 95 de la Procuraduría Agraria; técnica en Seguimiento y capacitadora electoral del Consejo Estatal Electoral de Tenejapa, Chiapas, y responsable de Cómputo Distrital del Consejo Estatal Electoral de Tenejapa, Chiapas.

Es licenciada en Economía, sin embargo, su palmarés para lo político va por otro lado. Desde 2011 participó en la fundación de lo que sería Morena, siendo consejera nacional de 2014 a 2018; candidata a diputada federal en 2015 y enlace distrital de 2015 a 2018.

Por el momento está en las comisiones de Infraestructura, de Asuntos Frontera Sur y de Energía. Tiene sentido que se encuentre en tales responsabilidades por el Tren Maya, Dos Bocas, las refinerías, la frontera con Guatemala y un portafolio inmenso de asuntos vinculados a Pemex y CFE.

En 2018, la antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Araceli Burguete Cal y Mayor y el investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas Marcos Shilón comentaron que tanto Manuela Obrador como Yaneth Martínez Domínguez no eran indígenas, por lo que no tenían representatividad en esa zona.

Las críticas no se hicieron esperar, considerando que Palenque debería tener una candidatura por parte de un indígena, en este caso mujer, por paridad de género.

Caso idéntico es el del economista, egresado del ITAM, Humberto Pedrero Moreno, quien se desempeñó, de 2014 a 2016, como Tesorero estatal, y de 2016 a 2017 fue titular de la Secretaría de Hacienda de Chiapas.

Pedrero Moreno es directivo del IMSS con Zoé Robledo y por ello pidió licencia de su encargo parlamentario como diputado federal; habrá que recordar que la coalición “Todos por México” lo postuló como “candidato indígena” exhibiendo una constancia firmada por Alejandro Escobar Núñez, “Comisariado Ejidal del ejido Monte Grande (Bochil), que dice así:

“(…) se hace constar que el C. HUMBERTO PEDRERO MORENO pertenece a esta comunidad indígena, pues es ejidatario del ejido MONTE GRANDE y ha trabajado en el ejido desde hace más de seis años, así como también asiste a las asambleas ejidales y apoya al ejido con los trabajos que la asamblea determina para el beneficio de nuestro ejido; así también se hace constar que desde el año 2011 se desempeñó como representante ante la Sagarpa en el estado de Chiapas; actualmente se desempeña como secretario en el referido ejido, cargo que fue electo por mayoría de los ejidatarios en la asamblea ejidal llevada a cabo para tal efecto, conforme al procedimiento señalado en el artículo 39 de la Ley Agraria, ya que éste cumplió con los requisitos que señala el artículo 38 de la referida Ley para ocupar dicho cargo en el Ejido”.

Así consta en las páginas 19 y 20 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del 29 de marzo de 2018, INE/CG578/2018, un ejemplo más de que se no se cumple cabalmente con los lineamientos y hay diputados federales presentados como indígenas que no lo son.

Desde Palenque se cocinan los preparativos para recibir la modernidad con el Tren Maya y se apoya, en la medida de las posibilidades, las demás decisiones que en materia energética se generen desde Palacio Nacional.

El escritor John Emerich Edward Dalberg-Acton, Lord Acton, señaló sabiamente: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

¿Vamos a velocidad de Tren Maya en ese sendero?

