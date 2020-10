De chicharrón para arriba, lo que caiga es bueno

> La política no se hace con simples ideas y conciencia, necesita dinero y mucho, y para ello hay que movilizar a los que lo pueden dar y otorgar ya sea desde el poder o de las empresas

DE LAS LUNAS, LAS DE OCTUBRE SON HERMOSAS. Y cuando en los medios políticos comienzan las famosas reuniones y desayunos de los grupitos que todos saben son los operativos en los procesos electorales, y se notan ya algunos políticos con cara de alegría y comienzan a saludar a todos y sonríen para cualquier cosa y hablan de que: “te llamo hermano” en uno de éstos días, es que en la realidad comienzan los procesos electorales y los grupos empiezan a activar sus acciones, algunos nos dicen en tono confidencial: es que vamos a construir las nuevas plataformas y los nuevos diseños de los programas y motivaciones para atraer los votos al partido, y al final terminan, bueno, siempre y cuando cuenten con los recursos financieros adecuados para ello o cuando menos que los candidatos le metan algo de sus bolsas al proceso, porque sin dinero, pues la cosa es mucha más difícil.

Y como por arte de magia aparecen los grillos y los ayudantes, los amigos del amigo, los diaristas de teléfono y de páginas en internet que ahora son como los nuevos mesías para dar su visto bueno o para dar los golpes bajos sin tener pruebas, pero eso sí, cobrando de los grupos que paguen. Algunos nos dicen que es la nueva realidad en la comunicación y que al final de cuentas muchos de ellos tienen más lectores que los “pasquines” tradicionales que circulan bajo la protección de los grupos políticos y de los empresarios que tienen que protegerse de los que vienen o apoyar a los que se van. De pronto también empiezan a grabar por el teléfono las conversaciones o toman fotos desde lejitos para filtrarlas a los cuates que les pagan o bien para usarlas en sus “notas”, el caso es que cuando se agitan las galleras salen muchos grillos de la milpa y suelen darse banquetes gracias a las manos que les facilitan dinero para que hagan grilla o vayan a cubrir los eventos y eso que todavía no empiezan formalmente los procesos, pero es bueno entender que cuando se mueven los de arriba es que los de abajo ya andan con las encías y las ganas.

Algunos de aquellos grillos son discretos, los golpes o las jodas los han puesto en su lugar y se van volando bajito, pero vuelan. Muchos ponen cara de serios cuando se les pregunta de cómo van a seleccionar a sus cuadros políticos y si como dicen las filtraciones a las columnas políticas ya tienen de alguna manera amarrados a los que pueden contender a la presidencia municipal y así salen como en los lavaderos las quejas de lo que no se ha hecho, y se prometió de la administración que va de salida, se habla de los negocios y las tranzas en la basura y los contratos, se dice que no hay dinero en el municipio porque mucho queda en el pago de bebidas, aludiendo a que se hacen buenas borracheras y se comenta que ahora anda de fiesta y no en su casa cuidando de los contagios, todo es creíble porque al final de cuentas los políticos viven de los chismes y no de sus actos y conciencia, se dejan manipular por unos y otros y así como reciben los golpes pues los dan.

El asunto es que la ciudad está llena de rateros en las calles y las colonias no soportan los asaltos en las casas y los robos de partes en las calles, cerca de las mismas comandancias de policía se roban las baterías, y en los sitios como la universidad donde pusieron una fila de postes con energía solar ya ni uno sirve ni tiene luz, porque se robaron todas las baterías y eso que la universidad cuenta con “veladores” que en realidad no velan, y duermen en las noches o son cómplices de los robos internos en computadoras y equipos de la institución, al fin y al cabo por la “autonomía” no pueden entrar los policías a investigar ni detener por casualidad algunos de los porros que son los traficantes, rateros y que controlan la prostitución y la trata en toda la zona.

Los grupos de “robolucionarios” hacen sus apariciones de vez en vez y se concentran en los campos porque ahí no llegan los grillos tradicionales y ellos forman grupos para controlar los votos o bien para poderlos ofertar a los que mejor los paguen, en otros casos, los grupos de sembradores de mota o de amapola o los que llevan huachicol o venden los productos robados en camiones y casas aparecen con mucho dinero para controlar las zonas y tienen armas, ahí sí que la burra tuerce el rabo y nadie se mete con ellos porque de un día al otro aparecen muertos por las carreteras o llegan a las casas y alegando que roban, pues matan.

Los grupos de mototaxistas andan a la cacería de los grupos que mejor paguen el acarreo de votos o de manifestantes, pues ellos además de las drogas que distribuyen también tienen corazoncito y ansias de andar en la grilla, es bueno tener charola que les brinde protección oficial y les de la entrada a la impunidad, no todo se trata de dinero sino de buenas relaciones y estos son los tiempos de mostrar las lealtades y hacer buenos amigos porque en la política de lo que se trata es de servir a los cuates y dejar algo para los que meten la cuchara en la olla.

La realidad de todo esto es que la política no se hace con simples ideas y conciencia, necesita dinero y mucho, y para ello hay que movilizar a los que lo pueden dar y otorgar ya sea desde el poder o de las empresas, porque ahora con eso de que existen los luchadores en contra de AMLO que lucharán contra la imposición del “comunismo”, pues hay muchos patrocinadores y los grupos eclesiásticos como las hijas de María, los Caballeros de Colón o las mulas de Don Cristóbal, pues le ponen la fe y mueven a sus huestes cómo ahora lo hacen y lo muestran en el Zócalo, y avisan eso sí porque son buenas gentes de que no pondrán la otra mejilla ante cualquier agresión de las huestes del presidente, porque ellos tienen grupos preparados para dar las batallas, como que se sienten los aires de los cristeros a punto de estallar la guerra santa… y pues así vemos en Oaxaca a petistas, perredistas, priistas, panistas y los grupos de morenistas y en todo esto, por supuesto, los restaurantes y los “reporteros” de teléfono, pues andan alegres porque al fin y al cabo algo comienza a chorrear de todo el dineral que se gasta en las campañas, y en éstos momentos, de chicharrón para arriba todo lo que caiga es bueno.