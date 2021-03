Controles mafiosos en México

21EL COMANDO NORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ASEGURA QUE EN MÉXICO LA MAFIA CONTROLA EL 35 POR CIENTO DEL TERRITORIO NACIONAL. Esto hace que el presidente se alarme y niegue esa afirmación cuando en los estados sabemos, porque lo sufrimos, que las mafias están totalmente protegidas por las policías, los banqueros, los empresarios, los políticos y muchos funcionarios que conforman la verdadera fuente de poder de la mafia en el país.

La crisis económica ha generado el que la influencia de las mafias aumente en forma alarmante en muchos municipios donde la debilidad es muy clara porque dejan operar a los grupos en forma de grupos financieros que son los que van calando en las diferentes fuentes económicas de las regiones, así que los mismos banqueros se alarman, porque ellos conocen que no tienen ni los recursos ni los mecanismos para autorizar mayores préstamos en el sector inmobiliario o comercial y ven cómo por medio de autorizaciones ilegales de los propios presidentes municipales que están en Morena se van consolidando muchas obras con financiamientos que nadie conoce y que en la realidad son parte de los mecanismos mafiosos para legalizar los recursos en esos mecanismos, por ello el control de los mercados y centrales de abasto es vital porque ahí tienen garantizados los recursos financieros de contado y nadie pude controlarlos, pero además, es el mecanismo por el cual se van corriendo los recursos financieros y las drogas por medio del manejo y control de los mecanismos de abasto, en el otro campo, el inmobiliario, se van dando y consolidando los medios para que los grupos asuman control y tengan garantizada su estancia sin problemas legales ni financieros en las zonas en donde ellos ya asumieron el control político y económico gracias a que ya controlan a los grupos del poder, esto lo tiene que saben el presidente y de paso investigar lo que está sucediendo en muchos municipios donde tenemos serios conflictos, porque además, desde Puebla, se controla a los grupos de HUACHICOLEO que tuvieron su origen en el mismo poder político con el fin de allegarse recursos financieros los grupos políticos para controlar el proceso presidencial y cuando se sufre el accidente de la gobernadora y de su esposo en Puebla, este proceso se medio desintegra pero sin perder el control y los apoyos políticos con los que continúan funcionando en el país. Así se van consolidando por medio de la protección de los grupos políticos y de funcionarios, los mecanismos financieros y bancarios, los grupos de seguridad y el apoyo político en general de la mafia en el poder que sigue controlando gran parte del país.

Los grupos de gota a gota que operan y controlan el mercado de menudeo y de mayoreo en el abasto de importantes regiones de México son los que penetran con toda facilidad en las colonias populares, donde la desesperación de la gente por falta de empleo y de recursos financieros es tal que se exponen a los controles que se operan por esos grupos y muchos han perdido sus propiedades o las tienen comprometidas con ellos por medio de los mecanismos financieros del préstamo sin control, y que son los que les permiten a las mafias llegar a tener importantes recursos legalizados por medio de actos de compra y venta legalizados por las propias autoridades sin dar a conocer que muchos de ellos tienen como origen en los recursos las operaciones ilegales de la delincuencia organizada a nivel nacional e internacional, porque tenemos que entender que en este proceso juegan ya un importante papel los grupos mafiosos de Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú, Bolivia y otros países ya que los dirigentes en los procesos de “paz” han enviado a México importantes cantidades de drogas y dólares armas y personal para tener una zona de protección y resguardo a su seguridad y manejo a futuro.

En el actual proceso político se nota ya la invasión de recursos que nadie puede explicar y de cómo muchos políticos tienen mecanismos de gastos que no cuentan con controles porque al final de cuentas las entregas de recursos son directos a los votantes y se manejan y operan por medio de las pandillas locales y las que manejan las operaciones en las colonias donde por medio del manejo del transporte y de los grupos de presión y de controla pueden obligar a que las gentes acepten o no las condiciones que imponen, ya que ellos tienen la forma de manejo y de entrada, salida y paz de todos los habitantes de esas colonias en donde las mismas policías no tienen acceso ya que están ligadas a las redes de complicidades y sociedades con esos grupos de mafiosos, de tal suerte que en algunos casos se han impuesto incluso el pago de piso a los viejitos, madres solteras o estudiantes que reciben los apoyos gubernamentales ya que los conocen quienes cobran casa por casa y conocen los montos que por familia reciben y tienen además el conocimiento de los que se encuentran enrolados en la droga o en su manejo y tráfico, así que cuando se ve la realidad esta es muy compleja y pareciera que con esas complicidades y sociedades entre políticos, banqueros, empresarios y agentes de seguridad las cosas se van complicando mucho porque no se hace nada por la protección real de la seguridad de los habitantes, y si en cambio se protege a los grupos mafiosos que son los que van aumentando su control en muchos estados del país.

La MAFIOCRACIA es una realidad en todo el Continente y tenemos que entender que además del poder político y económico esos grupos cuentan con un alto nivel de fuego y de manejo operativo de grupos de sicarios que no se encuentran identificados por las autoridades y donde ellos pueden imponer condiciones en lo que sería la paz social o el desastre en la inseguridad de acuerdo a los intereses que operen en cada zona. Seguramente el Comando Norte de los Estados Unidos y otras agencias estarían felices de intervenir con esos pretexto en nuestro país y controlar el tema político, económico y social, pero como sin duda no tienen ninguna fuerza moral ya que ellos son los grandes promotores de las guerras y de los movimientos militares en el Continente y esto todos los americanos lo sabemos por ser parte de la historia que hemos sufrido por muchos años… así que ojala se queden con las ganas… y tenemos que hacer algo para garantizar la paz social en México, con soberanía y patriotismo.