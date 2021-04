Como en el Fobaproa, pobres salvan ricos

LA REALIDAD ES COMO LA FAMOSA FLECHITA DEL INTERNET QUE CUANDO UNO LA QUIERE TENER CERCA LA TIENE QUE ANDAR BUSCANDO Y NOS DESESPERAMOS EN VEZ DE ESPERARNOS.

EN MÉXICO EL ÚNICO COMPETIDOR PARA SER EL CONSORTE DE LA REINA ISABEL DE INGLATERRA, QUE CUMPLIÓ 95 AÑOS, SIN DUDA, LO SERÍA POR RESISTENCIA Y SOBREVIVIR A MUCHOS MOMENTOS EN UN PAÍS PELIGROSO COMO EL NUESTRO, “CHABELO”, Y OJALÁ LO TENGAMOS, PORQUE LOS FIFÍS SE LAS QUEMAN POR TRAER A UN GOBERNANTE DEL EXTRANJERO, COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS DE MAXIMILIANO.

Peligroso y terrible es que los grupos de la delincuencia organizada cuentan ya con avanzada tecnología de drones explosivos con los que reciben a las Fuerzas Armadas antes de que lleguen a las zonas de conflicto, mientras tanto, seguimos con la política de abrazos y no balazos y el asunto es que al parecer en vez de reducir la actividad de los grupos se aumentan y mantienen ahora una lucha por imponer en muchos sitios como Nuevo León y otros estados, incluso a los más importantes niveles a los “narcopolíticos” o narcoempresarios y así vamos perdiendo terreno social y de paz en todo el país.

Como un movimiento de publicidad política o como medida de presión se soltaron los tigres de la información proponiendo o dejando entrever que el dueño de Televisión Azteca andaba puesto para competir para la elección presidencial. También como nada es de gratis en política pues el mismo Salinas Pliego desmiente el asunto señalando algo que todos conocemos: “LOS PARTIDOS ESTÁN DEL CARAJO Y NO TIENEN CREDIBILIDAD”… y tan tan, pues le da la razón a AMLO para que se tenga como única opción, en este proceso electoral, a su grupo político que por desgracia tampoco es partido, sino una agrupación de tribus políticas que buscan puestos y presupuestos.

Y la realidad nos alcanza, hoy los precios de los alimentos aumentan y cuando esto sucede jamás bajan a pesar de que puedan bajar los artículos con los que se procesan, ahora, pagamos más por las tortillas, el pan, la leche, el huevo, la gallina, los tomates, aguacate, chiles que hoy importamos de China, frijol que viene de quién sabe dónde, de leche que se presta a las grandes transas y negocios, de trigo, de papa, de arroz, en fin, se dice que el pueblo en general ha perdido la capacidad de alimentarse con proteínas y que su consumo ha bajado en cerca del 25 por ciento, así que además de jodidos mal alimentados y consumiendo churritos y papitas y claro pato al orange, es decir, gansitos con refresco de naranja y pendejadas por el estilo.

ESTAMOS SIENDO MANIPULADOS NUEVAMENTE POR ESCANDALITOS INMEDIATOS QUE NOS OCULTAN LA REALIDAD TRÁGICA Y BRUTAL QUE ENFRENTAREMOS, buscando con los chismes los conflictos entre los miembros consentidos del presidente, que si Claudia y el loquito de Gatell se dan de pellizcos y arañazos, si se dicen de cosas o se intrigan a sus espaldas cuando el jefe tiene la oreja puesta para los chismes, que si Marcelo anda de viaje por varios países porque es mejor andar fuera que dentro porque están duros los golpes bajo la mesa y el jefe de jefe pues escucha y no permite réplica a pesar de que es lo que demanda, esperemos pues los movimientos de protesta que se iniciarán cuando los maestros nuevamente puedan reunirse y pensar en la organización poderosa que mantienen y que garantiza la paz o la guerra y así se esperan grandes movimientos que tienen justificación a pesar de que con AMLO son escuchados y recibidos, pero las ambiciones son muchas y los reclamos mayores. Ya veremos la tragedia en Pemex porque se privilegian las intrigas y las “reformas burocráticas” y no se vigila ni la producción ni las condiciones de las plantas industriales, creen que cobrando a algunos rateros lo que se han robado que no es el total sino una parte, ya están haciendo y cumpliendo con su trabajo, mientras no saben dónde están las reservas ni en qué condiciones están las plantas industriales que están estallando en el país, pero ahí los dejamos, porque así es la necedad del que manda, tiene sus razones pero tendríamos que ver las consecuencias y mientras la industria petrolera anda del carajo y se venden caros los combustibles y los de la Profeco solamente nos dicen lo que todos vivimos en la realidad y de dónde están robando con los litros menores a lo normal y con los precios especulativos de las “importaciones,” cuando mucho de ese combustible es del huachicol, ni que los consumidores anduvieran buscando los mejores precios en las gasolineras porque solamente llegan con el Jesús en la boca para cargar los 100 pesotes o los 200, pero no más tanques llenos. En muchas casas por encerrarse se lograban hacer algunos ahorros porque no se movilizaban obligatoriamente a escuelas y centros de trabajo y podían comer pendejadas y papitas y pendejada y media en sus casas y compraban ropa “deportiva” no para hacer deporte, sino para andar pensando que lo hacían y en la pendejez y porque es la barata y no cuesta tanto mantenerla limpia, así que el ahorro en compra de ropa ha sido importante pero se lo queman en los consumos, porque aumenta el precio de la luz y del gas y de los alimentos y de los contratos de internet y de telefonía y total pues los paganos somos todos, salvamos a los ricos y nos chingamos a los pobres a pesar de que nos digan que primero los pobres, así siguen los multimillonarios gozando de puestos, contratos , concesiones y demás fregaderas con los bienes públicos y los fondos público para que sigan haciendo sus enormes negocios privados, como en los viejos tiempos del FOBAPROA o el ROBAPROA… PERO AHORA, SON CUATES, NO LOS MAFIOSOS DEL PODER.