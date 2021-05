Cada quien su puesto y presupuesto

SI SE LE OLVIDA A AMLO Y A LOS “IZQUIERDISTAS” QUE PERDONAN PEDÓFILOS Y BUSCAN PUESTOS Y PRESUPUESTOS QUE SIN MAÍZ NO HAY PAÍS Y QUE EL MAÍZ ES ALIMENTO, PLATO CUCHARA, TAMALES, TACOS, GARNACHAS Y PAZ SOCIAL, PUES LAS COSAS SE PONDRÁN COLOR DE HORMIGA, PORQUE EN MUCHOS SITIOS LA TORTILLA CUESTA EL KILO 27 PESOS Y LO QUE VAYA SUBIENDO, MIENTRAS TANTO LOS COMPRADORES AL MAYOREO DE ALIMENTOS PUES SE ENRIQUECEN CON LAS ESPECUALACIONES, COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS, RECORDANDO A HANK Y AL HERMANO INCÓMODO de Salinas de Gortari… y a los niños de Echeverría.

Mientras tanto, Marcelo Ebrard muestra sus talentos en ruso y busca pues no solamente tener resultados en su encomienda de invitar a Putin a las festividades patrias, conseguir las vacunas y hacerse publicidad política para estar en las listas de los suspirantes a la sucesión presidencial, así mientras los calores avanzan en el mundo, en la capital los fríos son brutales porque de pronto graniza y destruye y esto provoca que doña Claudia ande buscando patrocinios para mantener los viejos edificios en buenas o medias condiciones, sobre todo, cuando son el símbolo de los mexicanos, así que sin duda en la lucha de puestos y presupuestos entre que se calientan las cosas o se logran enfriar, los chingadazos bajo la mesa no respetan ni sexo, edad ni condición social, por ello muchos nos asombramos que al pedófilo diputadete de Morena le dejen andar buscando niños y rompiendo más que corazones, sueños y virginidades para que no se “manche” la limpieza de una organización que anda en el chiquero y en el cochinero…y no se piense que soy fifí o emisario del pasado, no, pero veo lo que es la realidad y así los llamados partidos de “izquierda” siguen sometidos por los gorilitas de la represión que han sido los beneficiarios de las transas de muchos movimientos o de los grupos de “intelectuales” que han madurado para servir a los hombres del poder y desde hace mucho escriben libros, novelas y cuentos y joden a los demás, porque para eso sirven, para joder y continuar protegiendo a los verdaderos pillos que se han sostenido en el poder. Les contaré lo que he visto en la realidad, cuando la campaña política de AMLO, muchos intereses se confundieron y dieron oportunidad, por ejemplo, en el caso de la capital oaxaqueña a que un pillín formado y patrocinado por el CCE y un grupo de los políticos que salían desprestigiados y robando millones de las arcas estatales le dieran la oportunidad de competir sin hacer campaña ni ser siquiera cercano a las ideas de AMLO como presidente, y pues ganó, y así se dedicó a robar y andar de cantina en cantina pensando en que el lujo y el poder no se terminarían y pretende reelegirse y pues ya no les da ni el desprestigio ni los números y tienen que cambiar de caballo a mitad del río y ahora traen a un candidato más cercano a los ideales e ideas de AMLO pero con una total desventaja ante un candidato salido del PRI que con experiencia y resultados anteriores goza de prestigio y tiene mucho por ganar. Esto no es culpa de AMLO, es culpa de los operadores políticos y ahora tenemos que algunos funcionarios de la vieja guardia ligados al grupo de Heladio Ramírez traen una intensa campaña para conformar un grupo que les permita lanzar a su Gallo porque dicen operan ya en favor de AMLO porque le han perdonado muchos errores y omisiones en las cuentas públicas, para ello, los grupos de la vieja guardia ligados ahora, no, al PRI ni a Morena sino al PAN, desde el centro poblano, pues gozan de muchos millones que han salido del huachicol y de los fraudes contra diferentes gobiernos pero, curiosamente nadie los investiga ni les hacen nada…y pues los guían y patrocinan desde el CCE y no entiendo entonces que hacen los sistemas de inteligencia del presidente, porque en vez de poner alertas les brindan facilidades como si quisieran romper los acuerdos y alianzas que ahora tiene con el gobernador Murat y esto en realidad sería brutal para todo el sistema, porque la única solución actual para llevar la fiesta en paz es la que se ha logrado en Oaxaca, siempre y cuando no les dejan meter mano negra a los viejos aliados de la derecha tradicional, porque al final de cuentas, con esas alianzas, los verdaderos izquierdistas son destruidos porque es su destino en el sacrificio nacional por las pendejadas y errores de los políticos en el poder.

En la actualidad muchos se preguntan dónde están realmente las convicciones y los cambios, porque se habla de los cambios y de la destrucción del pensamiento y actos neoliberales, pero en la realidad los mejores operadores ligados al presidente y muchos de sus funcionarios son esos grupos que anteriormente eran LOS MAFIOSOS DEL PODER y siguen en el poder utilizando contratos concesiones y usando los recursos nacionales y los bienes para seguir con sus negocios privados , así que muchos dicen con razón, pues se hicieron cambios para seguir igual.

Intereses y maniobras sucesorias y controles caciquiles de grupos es lo que ahora vemos operar y siguen los enfrentamientos y las intrigas entre las tribus de Morena y esto es criminal en los tiempos actuales cuando se supone tendrían que tener claridad sobre los casos y la selección de los mejores para incorporarlos al apoyo que ahora requiere el presidente.

EL PRESIDENTE ES UN LUCHADOR, SABE PELEAR PERO NO SE PUEDE MANTENER EN EL RING TODO EL TIEMPO PORQUE MUESTRA SUS DEBILIDADES Y ERRORES, pareciera que está solo, solitito en este proceso porque todos andan en la lucha interna de los puestos y presupuestos o buscando los elementos de las intrigas y chismes de Palacio y así, ni se ganan elecciones ni se mantiene el poder, todos se hacen pendejos y el proceso terminará mal, muy mal…y nuevamente la TRAICIÓN SE VOLVERÁ GOBIERNO…