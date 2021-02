Ayotzinapa y su uso electoral

El que AMLO le dé oxígeno suplementario al tema en este preciso momento no obedece a su interés por reducir el deleznable índice de impunidad que otea en México

No deja de resultar impresionante que no pocos medios de comunicación sigan la línea que Andrés Manuel López Obrador ha señalado, engordando el caldo electoral 2021. El presidente está preparando capturas espectaculares, no precisas y con el propósito de cerrar el caso, en un claro nado sincronizado.

Los demás elementos son la aplicación de las vacunas contra el Covid-19; la politización extrema de la vacunación, vía “Servidores de la Nación”; la búsqueda de nuevos atractivos a su estrella colaboradora, Emilio Lozoya, y la producción de enemigos en sus ocurrencias matinales.

Por lo anterior, darle oxígeno suplementario al tema de Ayotzinapa en este preciso momento no obedece a su interés por reducir el deleznable índice de impunidad que otea en México; es un evidente instrumento propagandístico para su experimento electoral 2021, mirando hacia la elección presidencial de 2024. El jueves pasado reconoció en Iguala que no tienen más información de lo que generó la investigación inicial.

Como es de entenderse, Ayotzinapa le es importante al presidente López Obrador porque conecta a dos factores que no quiere dejar sueltos; por un lado, la eterna discusión mediática en contra del Ejército Mexicano, al que se embarrará, a como dé lugar, en el asunto, y, del otro, el origen político de uno de los principales actores, José Luis Abarca Velázquez.

LO QUE OCURRIÓ EN AYOTZINAPA

Hasta el momento puede decirse que se trató de un ataque perpetrado por policías municipales y delincuentes organizados contra estudiantes de la “Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos” en cuatro lapsos, ocurridos entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero.

Para acudir a las manifestaciones organizadas por Morena, PRD, PT y un sinnúmero de organizaciones clientelares programadas para el 2 de octubre de 2014 en la Ciudad de México, además de representantes de todas las Escuelas Normales Rurales del país, un grupo de estudiantes de la “Escuela Normal…” se dedicó a tomar unidades para almacenarlos en su escuela.

El ilícito no era raro; todos los años cometían tales “préstamos” con la complacencia de las autoridades municipales. El 22 de septiembre, la Policía Federal impidió que los estudiantes lograran robar combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. La Policía Federal no los arrestó: Optó por orillarlos para regresar a sus comunidades.

Los días 25 y 26 de septiembre, los estudiantes intentaron llevarse otros autobuses, camino a Chilpancingo, pero la policía municipal de la capital de Guerrero se los impidió sin detenerlos y sin decomisarles los camiones en los que iban, que también eran “prestados”.

Algunos heridos, sobrevivientes a la matanza, señalan que optaron por viajar a Iguala el mismo día 26 para tomar otros autobuses, lo cual lograron sólo en parte; uno de los operadores se resistió, cerrando las puertas de su unidad, y se dirigió a la central camionera, avisando al supervisor de turno, quien, a su vez, se comunicó con la policía municipal.

Justo en ese momento, la noche del 26 de septiembre, el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, casado con María de los Ángeles Pineda, directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Iguala, atendía a sus invitados en una fiesta para celebrar su informe anual.

En ese momento comenzó el desastre.

Hay que considerar que la esposa de Abarca ya pretendía ser la próxima alcaldesa de Iguala, sucesora de su esposo.

Tras el fracaso del autobús que no pudieron llevarse, y que salió rumbo a la central camionera de Iguala, los estudiantes obligaron al chofer del camión que sí secuestraron a que se dirigiera a Ayotzinapa tomando una avenida que los iba a pasar, forzosamente, a una calle de distancia del salón donde se celebraba la fiesta de los Abarca.

El jefe de la policía municipal, Francisco Salgado Valladares, y el alcalde se comunicaron por teléfono y rápidamente intercambiaron información. Abarca temía que una pandilla de roba-autobuses se bajara de la unidad y echara a perder el festejo que se llevaba a cabo, así que la orden de Abarca fue impedir, a como diera lugar, que los estudiantes se acercaran siquiera al evento. Así fue: Fueron parados en seco a menos de tres calles de donde se llevaba a cabo la fiesta del DIF.

Es importante enfatizar que el evento no era cualquier cosa, sino que era uno de los primeros “actos de campaña” de la esposa de Abarca para luchar por la precandidatura del PRD para la alcaldía de Iguala.

Siempre de acuerdo con las declaraciones ante Ministerio Público, el primer ataque de los policías se dio alrededor de las 21:30 horas cuando, en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte, los alumnos bajaron de los autobuses para enfrentar a los policías que les cerraron el camino.

A segundos de que uno golpeó a uno de los policías, un número no determinado de municipales de Iguala dispararon al agresor, matándolo de inmediato. Desconcertados por el recibimiento, los estudiantes se dispersaron; algunos se metieron en el autobús robado; otros huyeron por las calles de Iguala.

En esos momentos, varios estudiantes se comunicaron por teléfono celular a otros que se encontraban en Ayotzinapa. Éstos se prepararon y salieron en un convoy de camionetas para ayudar a sus compañeros.

Los que se quedaron en la Escuela Normal recibieron órdenes de que hasta que se dieran nuevas indicaciones deberían repartirse en grupos y cuidar las instalaciones, ya que se esperaba una agresión directa a las mismas, cosa que no sucedió.

Mientras tanto, los estudiantes agredidos en Iguala siguieron en la lógica de que los policías y el gobierno municipal jamás los atacarían de manera mortal.

Alrededor de las 23 horas de la noche del 26 llegó a Iguala el convoy de estudiantes a bordo de varias camionetas y se encontraron con que algunos de sus compañeros habían sido detenidos por la policía local, pero la mayor parte de ellos había desaparecido.

Para entonces ya había hecho acto de presencia la CETEG, que lanzó avisos a medios afines. En ese momento se presentó un grupo armado con AK-47 y AR-15, que se dedicó a disparar a estudiantes y gente de “apoyo” de la CETEG. Ahí murieron, por los menos, dos estudiantes y una docena quedó herida.

Simultáneamente, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo armado disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo de la tercera división del futbol nacional.

En este ataque fallecieron un jugador, el chofer del autobús y la pasajera de un taxi que literalmente pasó por la zona de fuego. Indudablemente, el equipo de futbol había sido confundido como otro autobús del convoy de apoyo de los estudiantes.

Hasta aquí terminan los hechos comprobados por la autoridad ministerial y comienzan los datos resbalosos.

LO VISCOSO DE LA INVESTIGACIÓN

Por el caos del momento, primero se consideraron 57 estudiantes desaparecidos; posteriormente, el listado quedó en 43. La diferencia se dio porque 14 se escondieron en diversos lugares y, finalmente, aparecieron en sus casas.

Fue hasta el 30 de septiembre que se comenzó a mencionar, en la prensa nacional, que José Luis Abarca era el autor intelectual de los crímenes. El 29 de septiembre, Abarca señaló que él había ordenado a la policía detener a los estudiantes porque pensaba que arruinarían la fiesta del DIF que celebraba con su esposa.

Pasaron ocho días para que comenzara la Federación a moverse.

La razón estribó en la localización de una fosa clandestina el 4 de octubre, en la que se encontraron alrededor de 28 cadáveres en las inmediaciones de Iguala.

Cínicamente se mencionó, con alivio, que no eran los estudiantes; si eran otras personas, eso no importaba, se deduce de los boletines de prensa emitidos por la Procuraduría estatal. Ahí, la presión hacia el gobierno federal comenzó a incrementarse porque se cruzaron varios problemas:

Ángel Aguirre se aferraba a que era un delito de escasa importancia. Y dijo que no renunciaría, sabiéndose amigo del presidente Enrique Peña Nieto. Abarca seguía siendo protegido por Aguirre, por lo que mientras el segundo no renunciara, el primero seguiría firme.

El PRD defendía a Abarca. Mientras, la tesis de que la matanza había sido cometida por policías al servicio de un grupo vinculado al cártel de los Beltrán Leyva comenzaba a crecer desproporcionadamente.

Y en la Secretaría de Gobernación federal, el caos reinaba. No faltó el que culpara al Cisen de no dar datos apropiados, pero la delegación en Chilpancingo había emitido, con suficiente anticipación, la descomposición del gobierno local de Iguala, así como de dos docenas de municipios dominados por el crimen organizado.

Doce días después, la PGR detuvo en Cuernavaca a Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez, operadores de Ángel Casarrubias Salgado, máximo líder de “Guerreros Unidos”, franquicia criminal del cártel de los Beltrán Leyva en esa región de Guerrero.

Para entonces, la PGR y los peritos de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero ya llevaban descubiertas fosas clandestinas con 36 cadáveres que “no eran de los estudiantes”, lo cual no alarmó a la opinión pública. Se insiste: No importó si eran cuatro decenas de cadáveres enterrados en fosas típicas del crimen organizado.

Diecisiete días después de la matanza, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó, entre otras cosas, que:

“Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala.

“El 30 de septiembre se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos.

“Ese mismo día se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir, desde un radio, a fuerzas policíacas del estado para proceder con los actos del 26 de septiembre.

“El 29 de septiembre, Abarca dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta.

“La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia, junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes.

“El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente, los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos, ignorándose, hasta la fecha, la identidad de los cuerpos.

“El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente, la PGR encontró otras 4 fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos.

“Aparentemente, elementos de la Policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos.

“Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula hacinados en dos camionetas. Al arribar, 15 de los estudiantes habían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca.

“Después los tiraron a la parte baja del basurero, donde incineraron los cuerpos, haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego, durante horas, arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar se ordenó a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan”.

Hasta aquí la versión de los dichos del entonces procurador Murillo Karam.

Tal y como lo señalaron algunos integrantes de “Guerreros Unidos” detenidos por la PGR, este tipo de exterminación de cadáveres requiere horas de fuego intenso, ininterrumpido. El basurero de Cocula era apropiado para realizar la labor, un terreno accidentado que muestra profundidades, en algunas zonas, superiores a los 30 metros.

EL EPÍLOGO

Hasta la fecha, los elementos señalan que los policías municipales fueron los operadores del levantón de los estudiantes y que los entregaron a integrantes de “Guerreros Unidos”.

Por otra parte, se tiene firme la especie de que Ángel Casarrubias Salgado dio la orden de matar a los estudiantes, ya que habían sido confundidos con gente que trabajaba para “Los Rojos”, enemigos jurados de “Guerreros Unidos”.

Los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula en camionetas, unos sobre otros, amarrados. Ahí fueron ejecutados y, posteriormente, los tiraron a las profundidades del basurero municipal para ser quemados. Embolsaron las cenizas y las tiraron al río San Juan. Abarca estaba enterado de todo lo que sucedía vía su jefe de la policía municipal.

Según informes de Inteligencia, Abarca vendía sombreros de palma en un mercado de Iguala hasta 2008; fue fichado por las huestes de la izquierda, ya que tenía influencia en los mercados en los que ofrecía su mercancía, hasta que se cruzó en su camino Lázaro Mazón, quien le ofreció la candidatura a la alcaldía de Iguala.

Dicen los malosos que Mazón buscaba un “Juanito”, en el entendido que el hermano de Mazón, Luis, quedó como suplente de Abarca. Pocos se imaginaron que Abarca ganaría.

A Abarca se le ha vinculado con dos ejecuciones, una, la de Arturo Hernández, funcionario de Sedesol estatal, y, otra, la de Justino Carbajal, síndico municipal. Por otra parte, una hermana de Mazón, Fabiola, quedó a cargo de la Sedesol municipal de la alcaldía de Abarca.

Lázaro Mazón fue un serio aspirante a candidato perredista para gobernar Guerrero, fue protector de Abarca y, a su vez, el más notable hombre de López Obrador en dicho estado.

Médico conocido en Guerrero, ex alcalde de Iguala en dos ocasiones, que en su momento fue presidente de una organización que agrupa a todos los presidentes municipales emanados del PRD en la República, en 2003, Mazón fue reconocido como el mejor alcalde del país por su gestión a cargo del programa Hábitat.

Sin Mazón, López Obrador no habría tenido un operador político confiable en Guerrero, en el entendido que Ángel Aguirre no es un personaje de fiar para la izquierda.

López Obrador destapó el 8 de junio de 2014 a Lázaro Mazón como su candidato para gobernar Guerrero en forma pública.

En una entrevista concedida a Ciro Gómez Leyva el 31 de octubre de 2014, López Obrador explicó: “El consejo estatal de Morena resolvió que había dos candidatos, Luis Walton y Lázaro Mazón; Walton decide no participar […] luego, entonces, queda Lázaro como candidato”. Lo que se le olvidó decir a López Obrador es que Luis Walton fue funcionario del Cisen. Probablemente, Walton sabía algo que le hizo echar reversa a sus inquietudes electorales.

El jefe de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía un ingreso mensual de 600 mil pesos por parte de “Guerreros Unidos”, de acuerdo a las declaraciones de diversos integrantes de esta organización que fueron detenidos por la PGR y de los policías municipales de Salgado Valladares que han sido detenidos por la autoridad federal.

Las fosas identificadas en Cocula y en otras poblaciones periféricas a Iguala llevan un conteo de cadáveres superior a los 50. Y se siguen descubriendo más fosas clandestinas. Esas fosas no llevan a los estudiantes, sino a algo más grave, al ajusticiamiento sistemático llevado a cabo por la delincuencia organizada.

Así, levantar el polvo de Ayotzinapa ayuda a disminuir la visibilidad de lo ocurrido. Es una tragedia no solamente emprendida por criminales de toda ralea, sino la confirmación de lo que vendría después, en 2018, la continuación de un desastre institucional que todo lo permite y todo lo exacerba.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto