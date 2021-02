ASF es para conquistar Oaxaca para un grupo

LA NETA COMO DIRÍA EL CLÁSICO DE ZEDILLO: NO SÉ POR QUÉ SE ENREDA EL PRESIDENTE EN BUSCAR A LOS PATROCINADORES DEL AUDITOR DE LA ASF SI SOLAMENTE TENDRÍA QUE INDAGAR UN POCO EN EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL Y EN UN EX PRESIDENTE DE ORIGEN OAXAQUEÑO QUE TENÍA MUCHA FUERZA Y NEGOCIOS CON PEÑA NIETO… EN POLÍTICA: “SOCIOS O CÓMPLICES”, NO HAY MUCHAS IDEAS…

Muchos años han pasado y por el tiempo que tenemos en el periodismo y en el que pasamos en la economía, conocimos muchas cuestiones que al tiempo salen a relucir, la realidad es que los tiempos cambian y las condiciones y circunstancias en el país son diferentes, a pesar de todo lo que pretende el presidente en un cambio moral y de sistema, no hay muchos que le sigan en ritmo ni que pretendan hacer ese ejercicio moral y de sistema porque no están en ese rollo, dicen ellos. La realidad es que cuando indagan en los colaboradores de los altos funcionarios que no son directamente ligados a Morena o que fueron sorprendidos por sus aliados que al final de cuentas les entregan malas cuentas como en el caso de Cué y otros malandrines que brincan en el petate oaxaqueño, se pueden observar las jugadas de “protección” que se diseñaron para evitar que las indagaciones de los fraudes, robos y corruptelas lleguen en realidad a donde deben de llegar y así pues todos nos hacemos medio pentontos y se siguen las promesas del cambio y de la justicia, cuando vemos a los pillos andar en sus negocios como si nada hubiera sucedido.

Muchos me indican que la mayoría de la cámara compuesta en ese tiempo por morenistas fueron los que aprobaron el nombramiento de David Colmenares Páramo y que en este asunto se movieron muchas fuerzas porque era como imponer, al tiempo, un buen escudo de protección para que no se llegue realmente a los robos y corruptelas del pasado y algunos del presente y sí en cambio, le dieran al presidente un fuerte golpe que si bien no lo derribó, cuando menos operó para que muchos medios y “chayoteros” se dieran vuelo para joder, y entonces, el mismo presidente responde y exige que se investigue realmente el fondo político del golpe dado desde las oficinas de la ASF con un fin eminentemente político de aglutinar a las fuerzas de “oposición”, para cuando menos joder o pretender joder la credibilidad del presidente y su actuar. Por esa razón, cuando se habla de todo esto, la realidad es que las investigaciones deben llegar a los orígenes y encontrar a los patrocinadores de tal argucia que no ha dado resultado y en cambio provoca, cuando menos, el escándalo que obligaría a presentar muchas renuncias y no alegar que “nos equivocamos”, porque no están en esos tiempos, se debe entender que hay un grupo poderoso que busca llegar nuevamente a poder en Oaxaca, y para ello, ocupa a todos los pequeños grupitos de políticos que andan por ahí con ganas pero sin fuerza ni moral ni política.

Por tal razón, incluso, se busca por medios de comunicación tratar de envolver a otros políticos que ni siquiera andan en el tema, no porque no les apasione la política, sino porque no son ni sus tiempos ni sus circunstancias y existe, en verdad, una enorme alianza y responsabilidad entre el actual gobierno oaxaqueño y el presidente López Obrador, y cuando hay ligas fuertes no se rompen con intrigas baratas las alianzas sanas y que están claras para los oaxaqueños.

En tales condiciones, los que ahora no se deben hacer “bolas” son precisamente los aguerridos luchadores de Morena que en sus prisas, incluso, creen que ya existe una definición para la sucesión, y por ello hablan y cuidan mucho la figura de la senadora Harp, esas fuerzas que se dan de frentazos internos y luchan y se golpean bajo la mesa son las que al final de cuentas obligan a que los que en verdad tienen las riendas del país y de la entidad, den las instrucciones para que se realicen las cosas como se deben hacer y no por los caprichitos de algunos acelerados que creen que la política se hace con golpes, publicidad y paros, o haciendo la “barba” a los mandamases en los diferentes niveles de la política nacional.

La última visita a la entidad del presidente de Morena no dejó buenos recuerdos ni resultados porque salieron los grupos tradicionales movidos por los recursos y las presiones y dieron al traste con todos los caminos que debían de recorrerse para los cambios y nombramientos de candidatos en la entidad, si los grupos o tribus que son tan aguerridos en el interior de Morena no entienden que una cosa es andar en la “oposición” y otra es el camino del bueno gobierno, las cosas se enredarán como ha sucedido muchas ocasiones en la entidad, por fortuna, creemos, que los principales dirigentes de los grupos tribales ya andan entendiendo cómo se deben hacer las cosas en la actualidad y no echar a perder los cambios y conquistas logradas por la lucha de tantos años.

Todos están muy atentos a la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca, donde se supone visitará Guelatao por el aniversario del nacimiento de Don Benito Juárez, el 21 de marzo, porque creen que como en los viejos tiempos las señas y las formas darán a entender las preferencias y las tendencias de los que se deben arropar para la sucesión en la entidad, y la verdad es que Oaxaca es de vital importancia en el escenario nacional para el próximo proceso electoral para definir el rumbo real del cambio que ha pretendido AMLO y por el cual se han agrupado muchos mexicanos, como una de sus últimas cartas, si se fracasa, como dicen o dirían en Lecumberri: “Pues tizno a su madre…”.