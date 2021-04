Arturo Zaldívar, presidente y ministro anticonstitucional

Primero fue la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por no prestarse a la errática política energética de Andrés Manuel López Obrador. Después el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por publicar las cifras de pobreza creciente en el lopezobradorismo, mayores que en el foxismo, el calderonismo y peñísmo. Había que destituir a los responsables que desacreditaban a la cuarta transformación.

Sigue en la lista de los perseguidos el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, por haber exhibido el enorme error y el daño patrimonial causado a la Nación al cancelarse el aeropuerto de Texcoco. Según el Auditor, el tesoro público sufrió un quebranto de 330 mil millones de pesos, irrecuperables para siempre. En su acostumbrado tono beligerante, López Obrador corrigió la cifra con el argumento de que sólo fueron 100 mil millones y obligó a rectificar a Colmenares Páramo.

Para después del 6 de junio ya está emplazado a su desaparición el Instituto Nacional Electoral (INE) por el despropósito de haber cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Lo cierto es que el presidente López Obrador, desde hacía tiempo, ya había amenazado al INE con vigilar su actuación porque era un instrumento de los neoliberales y conservadores.

Además de los violentos embates en contra de los organismos autónomos, la división de poderes se encuentra sumamente frágil con un Legislativo sometido a la voluntad presidencial: “En las iniciativas de Ley quiero que pasen como van, sin cambiar ni un punto ni una coma”, sentenciaba López Obrador a su rebaño Parlamentario en el Congreso de la Unión.

Quedaba, entonces, únicamente, como contrapeso del presidente López Obrador la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo indicaba que el órgano constitucional era el único capaz de controlar los excesos presidenciales. Una señal positiva del Poder Judicial fue cuando el juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió las primeras suspensiones provisionales y, enseguida, las definitivas en contra de ese atraco llamado Ley de la Industria Eléctrica.

Contribuyó a respetar el Estado de Derecho el juez primero de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Peza, quien también otorgó suspensiones provisionales y definitivas a favor de más de 60 empresas que solicitaron el Amparo y Protección de la Justicia Federal para impedir las veleidades del Presidente.

La rabieta presidencial alcanzó niveles de alarido. López Obrador pidió (exigió) al ministro presidente Arturo Zaldívar instruir al Consejo de la Judicatura Federal investigar la actuación del juez. Lo malo es que la ignorancia supina del Presidente es de antología. El Consejo de la Judicatura no tiene facultades jurisdiccionales. Únicamente puede revisar la actuación de un juez o magistrado si ha incurrido en actos de corrupción. Por lo demás, nadie puede decirle a un juez o a un magistrado cómo y en qué sentido deben emitir sus sentencias.

Como no pudo doblegar la autonomía jurisdiccional, Andrés Manuel se decidió por capturar a la Corte en su totalidad. Con el cuento de que el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el único que puede concluir las reformas judiciales inventó violar la Constitución para ampliar el periodo de Zaldívar en la presidencia de cuatro a seis años.

El agravio inferido al Poder Judicial Federal es triple. El más grave de todos es la abierta transgresión (al diablo con las instituciones) a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula el Estado de Derecho, la actuación de todos los servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta el más modesto trabajador, y, desde luego, que protege los derechos humanos y las garantías de los gobernados.

La ampliación del mandato de ministro Arturo Zaldívar es un atentado al artículo 97 de la Carta Magna. Este numeral dispone que los ministros durarán en su encargo 15 años, y cada cuatro, el pleno elegirá, de entre ellos mismos, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin posibilidad de reelección inmediata, hasta pasado un periodo.

Como corresponde, el acto de protesta de un Ministro es en exceso solemne e incluso redactado en español antiguo. Pregunta el Presidente del Senado: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…?” Ministro: “Sí, protesto”. Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.

Hasta hoy, Arturo Zaldívar ha permanecido callado y no ha hecho pronunciamiento alguno de si acepta o no la decisión del Senado. Lo cierto es que la Cámara Alta no tiene facultades para ampliar un mandato constitucional.

Si se quería que el Presidente de la Corte durara en su encargo seis años se debió de hacer una reforma constitucional previa con el concurso del Constituyente Permanente, en el que participaran el Congreso de la Unión y la mayoría (17) de las legislaturas de los estados.

Basta con ver las facultades exclusivas del Senado en el artículo 76 de la Constitución, en el que se le atribuye la de nombrar a los ministros de la Suprema Corte, pero nunca extender el periodo para el cual fueron electos como ministros o prolongar la presidencia si previamente no media una reforma a la Constitución.

Un artículo transitorio propuesto por un senador del Verde, esos bandidos que se prestan a todo, Raúl Bolaños Cacho Cué, no puede ni debe sustituir al Constituyente Permanente, ni menos alterar el orden constitucional con todo y que lo pida López Obrador.

La segunda ofensa a los ministros se da cuando el presidente López asegura (según él) que Lelo de Larrea es el único capacitado y el único en quien confía para llevar adelante la reforma judicial. O sea, en la percepción de Andrés Manuel, el resto de los ministros son ineptos e ignorantes. Y cuidado. Si el único en quien confía es en Lelo, entonces, hay suficientes motivos para desconfiar de Lelo.

El tercer atentado a los ministros es que si Arturo Zaldívar usurpa dos años más la presidencia de la Corte deja sin posibilidades a los ministros que están por concluir su encargo dentro de cinco o seis años y que, legítimamente, aspiran a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, la disyuntiva de Arturo Zaldívar es entre trascender o caer en el hurto jurisdiccional. Un vicio de origen de ese tamaño invalida a perpetuidad a quien haya aceptado el cargo en condiciones de inelegibilidad. Arturo Zaldívar perdería, simultáneamente, su condición de presidente y de ministro. ¿Con qué autoridad moral se atrevería a firmar resoluciones constitucionales si él mismo estaría, permanentemente, al margen de la Constitución?

Y cómo explicaría Lelo de Larrea que él fue de los principales detractores de la Ley Bonilla para determinar que no procedía la ampliación de gobierno de dos a cinco años. Incluso, ufano presumía que la Suprema Corte había acuñado por primera vez el término “fraude constitucional”.

Hoy, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea está en la antesala del segundo Fraude Constitucional si acepta una presidencia espuria. El gusto le va a durar solamente dos años, pero la vergüenza toda la vida. Ampliaremos…

[email protected]

* Esta colaboración se envió el 22 de abril