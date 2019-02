Aprovechar la credibilidad para barrer la casa

Hay muchas preguntas sobre la “modernidad”, hoy se habla del reciclaje, se pone como una nueva visión para la conservación del planeta y cuando nos ponemos a recordar que nuestras madres nos mandaban a la miscelánea del barrio con los envases de refresco o de leche y teníamos que llevar una bolsa de yute, de esas de colores, para los encargos y además cuando nos mandaban a la panadería normalmente nos daban una vieja y arrugada bolsa de papel para reutilizarla porque en aquellas épocas ya se cobraban los “españoles” las bolsas de papel, así que me pregunto: ¿cuál modernidad del reciclaje, cuando los hoy viejos lo hacíamos desde la niñez?

Y podríamos decir que reciclábamos los pantalones de los hermanos mayores, los zapatos y por ello existían en las esquinas los maestros remendones, pasaban sin duda alguna de vez en cuando los que afilaban los cuchillos de la cocina y los sastres remendones que bajan o suben las valencianas o ponen los parches o voltean los cuellos de las camisas y eso de que no existían marcas, sólo conocíamos las que nos dejaban los cinturonazos que nos brindaban de vez en cuando, cuando no obedecíamos o nos poníamos a vagar en vez de estudiar y por ello jamás nos quejamos ni fuimos obligados a recurrir a los sicólogos para que nos evaluaran, jugábamos con los botes de avena con hilos y de un lado al otro se podía transmitir la voz, se usaban los tacones para jugar con ellos arrastrando unas monedas y con los trompos donde las cuerdas no se compraban, uno las torcía y les ponía cera de Campeche para darles más agarre y no se tiraban los huesitos del chabacano, se limpiaban y dabas colores con “congo” o se jugaba con canicas cascadas y rotas en algunos casos y se hacían pistas y caminos de gis para acarrear carritos de plástico dando tiempos y metas, se aplicaba uno con el yoyo y se jugaba apostando al balero o se echaban volados con el merenguero, sí, comenzaba las radionovelas que movían la imaginación y no hablamos como viejos sino con recordatorio y escuchábamos acompañados de nuestros padres a Carlos la Croa, Kaliman, la hora nacional, escuchábamos música con ellos y nos introducíamos a la música clásica con las explicaciones del maestro Luis Sandi y claro que ya comenzaban las televisiones en blanco y negro y teníamos horarios y programas especiales, las luchas de vez en cuando o las peleas de box siempre con algún adulto para que no comenzáramos a lanzarnos de los muebles tratando de volar o poner llaves a los que se atontaban, en fin.

Comento esto porque no es solamente los recuerdos, es explicar algo que nos permitió adelantarnos y generar algunos bienes para remediar algunos males a futuro en una concepción del ahorro y del no desperdicio, no entramos al juego del mercantilismo y esto nos salvó como seres humanos, no nos cosificamos y eso es ganancia, no se trata de austeridad sino de no desperdiciar.

Es claro que en la era del mercantilismo usamos más basura que lo que se trae en los empaques y esto genera un problema en la actualidad, no hay modo de controlar la basura y menos a los que comiendo en la calle o tomando refrescos con popotes de plástico van tirando la basura en la calle para que cuando llueva se colapsen los registros del drenaje y, peor aún, muchos cínicos con el cuento de la pobreza y no del robo se llevan coladeras y nadie llega a investigar a los que compran desechos industriales y ven la liga, ahora, también se roban los tubos del agua y entran a las casas a robar las instalaciones eléctricas para vender el cable o sacar el cobre y así vamos escalando en el robo y en la inseguridad, bueno, se roban hasta los cables de las instalaciones industriales o de los trolebuses.

Tal parece que todo está ligado a una forma mercantil donde hasta la basura es el enorme negocio y el origen de grandes fortunas a nivel mundial, y bueno, ya no hablamos de la basura política donde la ambición y el cinismo opacan cualquier visión, solamente es necesario andar con el bueno y estar dentro de su ánimo, a pesar de que no se conozcan los recovecos o lo que se requiere para cualquier puesto.

Simplemente hay que cumplir con el requisito de ser leal y “bueno”, no importa que en algunos casos los grandes empresarios hoy aliados y grandes cuates del presidente hayan sido aliados y socios y cómplices de los viejos políticos a los cuales acusa de vendepatrias, de entreguistas y corruptos; si el electo está a su lado es que es bueno y esto no le sirve a él ni a su política, ni al país por más que le encante el beis, a nosotros nos gustan otro juegos y eso no quiere decir que a todos los que les gustan son buenos o que son, por ello, ya nobles y serios empresarios que al final de cuentas están en el ajo porque ellos tienen un gran negocio como lo tienen los que compran los equipos de fut bol o de golf, esto, así, no es deporte, es negocio, y si por ahí vamos, hay muchas dudas qué aclarar.

En lo personal creo que el presidente es un hombre de buena fe, noble y sencillo, y quiere imponer nuevas reglas en el trato social y en el control de los valores y la ética y la moral, y esto es bueno en un país lleno de basura porque hay que limpiar la casa y enseñar a los hijos que se debe hacer para mantenerla limpia por el bien de todos y, si se trata de simplemente de señalar y no castigar los malos hábitos, las transas, las corruptelas y los cinismos, pues no creo que nos vaya a servir de mucho, ya que al paso de los años como nadie pone un castigo a los delitos, pues todos hacen lo que les viene en gana y, hoy, el presidente tiene un alto valor en confianza y credibilidad con las masas y lo debe aprovechar para limpiar la casa y cambiar los hábitos consumistas por los de solidaridad y eso requiere que no lo doblen sus gustos y recuerdos cuando de niño jugaba beisbol, qué bueno, pero no a todos nos gusta ese juego… total, cada quién con sus gustos…