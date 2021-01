AMLO y el digitalismo químicamente puro

“Que haga su trabajo de manera profesional; que no promueva la creación de granjas de bots”, fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Hugo Rodríguez el pasado 20 de enero.

Tratando de entender un poco sobre lo que el mandatario quiso decir y, sobre todo, qué lo motivó a decirlo, caben dos posibilidades. La primera es la golpiza que Twitter le ha puesto a su “amigo” Donald Trump; la otra, el proceso electoral.

Hugo Rodríguez Nicolat es un alto funcionario de Twitter. Es Jefe de Políticas Públicas para América Latina, egresado de Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cursó una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Columbia.

Algunos medios, insólitamente, han querido ocultar su currículum, pero la realidad es que su carrera no tiene temas inconfesables que deban esconderse.

La mayor parte de su carrera ha sido en México, lo mismo como director de Relaciones Interinstitucionales en el Instituto Nacional de Migración que como coordinador de Proyección Internacional en el PAN y asesor en el Senado de la República, de la fracción panista.

Se desempeñó como asesor de la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra y fue consultor en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en Francia.

El gurú digital de La Chontalpa

Podría decirse que los conservadores no deben trabajar apenas dejen al PAN o al PRI: Deben irse, directamente, a sus domicilios y no salir jamás, porque lo que hicieron no fue bueno, sin importar gran cosa lo que en realidad hayan hecho, pero en el ciberespacio tropical hay mucha tela de dónde cortar, particularmente en términos de opacidad y rendición de cuentas, sobre todo si se mira hacia sus redes sociales.

El 1 de febrero de 2019, el presidente se confesó como su propio gurú tecnológico.

“Ya estamos dando respuesta sobre quiénes manejan el equipo de redes sociales; quién maneja mi cuenta en redes sociales, mi Face, el Twitter, el Instagram; la verdad somos nosotros mismos; no hay aparato, y en la pregunta que si contratamos robots, no; es al natural, en vivo; es el teléfono; ahora contamos con el apoyo de las cámaras que se tienen en el gobierno, que son también profesionales para mandar las imágenes”,

Con la formación que tiene, nadie duda que López Obrador posee la capacidad y, además, se nota que tiene tiempo de sobra para gestionar sus redes; la pandemia la maneja Hugo López-Gatell, la política interna Marcelo Ebrard, y la seguridad, la Defensa Nacional, así que nadie puede dudar que López Obrador es un experto administrando sus redes sociales; nadie, excepto el portal Etcétera, que se puso a analizar quiénes estaban detrás de las cuentas presidenciales en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.

Lo que divulgó Etcétera hace pensar que López Obrador vive en dos realidades, y ninguna de ellas es, precisamente, la virtual. Una es la que piensa en Palacio Nacional y otra es la que quiere que los demás piensen.

Equipo de las redes

De acuerdo al portal mencionado, en febrero de 2020, López Obrador tenía contratados a dos grupos de trabajo de tiempo completo. Uno es el de las redes sociales del gobierno federal y otro es el que hace lo propio con las cuentas personales del Ejecutivo.

El medio estimó en unos 600 mil pesos mensuales el recurso para los sueldos y salarios, pero es poco probable que esa cantidad siga aún vigente, sin omitir el dinero que se destina para “los fierros”, como el hardware y el software.

Tampoco se pudo identificar un gasto que probablemente se maneje por otros medios, ya sea en las nóminas de otras dependencias, por honorarios, en efectivo y hasta gratis, la producción de contenido, indispensable para cualquier red.

Son docenas las dependencias que operan a través de estos grupos de trabajo, por lo que se antoja complicado creer que la nómina siga tan esbelta como para atenderla completamente con 7 millones de pesos al año.

El grupo de Presidencia

Se considera que el grupo que maneja las cuentas del Gobierno de México depende de la Dirección General de Comunicación y Estrategia Digital, y tendría, por lo menos, a las siguientes personas en la nómina: Juan Carlos Altamirano Gutiérrez, Blanca Celeste Lugo Frausto, Pedro Daniel Ramírez Pérez e Ismael Daniel Tovar Herrera.

Altamirano Gutiérrez estuvo en el equipo de la secretaría nacional de Organización de Morena y formó parte del comité de Encuestas, además de haber sido representante de ese partido ante el Registro Federal de Electores.

Blanca Celeste Lugo Frausto es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Univer (sic) plantel Inglaterra y, según ella, ha publicado, no ha dicho qué, y dirige el departamento de Comunicación Digital de la Presidencia.

Según Nómina Transparente, Pedro Daniel Ramírez Pérez es jefe de Departamento y percibe 23 mil 785 pesos al 20 de enero de 2021. Según Etcétera, este colaborador de López Obrador ganaba 43 mil 614 pesos hace un año.

Ismael Daniel Tovar Herrera Tovar trabajó, largamente, para consolidar la candidatura de Gabriela Rivadeneira a la presidencia de la Asamblea Nacional en Ecuador, y cuando ella alcanzó el cargo fue nombrado asesor de despacho. Previamente había colaborado en la campaña de Rafael Correa y formó parte del “Cuarto de guerra” del futuro mandatario.

Habrá que agregar que estos grupos también se dedican a incrementar el número de suscriptores a las redes sociales, lo que de suyo no es inapropiado. Queda claro que una porción de la opinión pública se forja a través del mundo digital y difícilmente podría identificarse un mandatario de cualquier nivel que no busque el posicionamiento, particularmente entre los más jóvenes.

El grupo de las cuentas personales

Por lo que se refiere al grupo que encarna las capacidades para gerenciar él mismo a las redes, depende de la Dirección General de Comunicación Digital y estarían, al menos, en la nómina Martha Jessica Ramírez González, Ricardo Barreda Maza, Eder Fernando Villalpando Macías, Karen Daniela Mejía Morales y Brenda Cristina Ramírez Pandura.

Martha Jessica Ramírez González ganaba 91 mil 957 pesos mensuales cuando Etcétera hizo su reportaje. No le fue mal; según un contrato firmado por Alejandro Esquer Verdugo el 31 de enero de 2016, Ramírez González trabajaba para Morena como “auxiliar”, cobrando 13 mil pesos.

Algo no estaba bien en esa contratación; la cláusula tercera dice que “ambas partes acuerdan que la duración del presente contrato será de 31días, por lo que empezará a surtir sus efectos el día 1 de enero de 2016 y concluirá el día 31 de enero 2016. Para el caso de que “EL PARTIDO” tuviera necesidad de contar, nuevamente, con los servicios de “EL PRESTADOR”, una vez terminada la vigencia del presente contrato, las partes deberán acordar la celebración de uno nuevo, por lo que no se entenderá prorrogado el presente contrato, sino que será necesaria la celebración de uno nuevo”.

Es decir, Morena actuaba como Outsourcing de sí mismo, renovando contratos mensuales para no generar antigüedad.

Ricardo Barreda Maza percibía 74 mil 292 pesos mensuales. Su sueldo no ha variado gran cosa; ahora percibe 75 mil 969 pesos.

Eder Fernando Villalpando Macías cobraba 60 mil 030 pesos mensuales. Actualmente es director de área y percibe 62 mil 042 pesos, percepción idéntica a la de Karen Daniela Mejía Morales, quien hace un año recibía 67 mil 054 pesos mensuales.

Brenda Cristina Ramírez Pandura ganaba 13 mil 411 pesos mensuales. Ahora gana 14 mil 170 pesos.

Moléculas cobran en el erario público

Hace unos días, el periódico Reforma informó que entre los personajes que suelen acompañar al Ejecutivo Federal en sus reuniones de todos los días no solamente tiene una puntual afición por las noticias de primera mano; también tiene un trabajo en el gobierno.

Miguel Arzate Ramírez, asiduo periodista a las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, tiene un contrato por honorarios, suscrito por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, por 16 mil 080 pesos a la quincena. Arzate se encarga de la Mesa de Redacción del Canal 14 y reporta, directamente, a Villamil.

El que Arzate Ramírez haga preguntas a modo no es algo nuevo. El que trabaje para el gobierno al mismo tiempo que hace periodismo no es una práctica reciente. El que sea juez y parte no es un inconveniente si dijera, abiertamente, para quién trabaja.

Lo que es absurdo es decir que los tiempos ya cambiaron cuando, en realidad, siguen las mismas prácticas, las que tanto se criticaron y ahora se reproducen al tiempo que se pregona sobre la erradicación del embute.

De todo lo anterior se desprende una obviedad; quien esté libre de bots, que lance el primer tuit.

