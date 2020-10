¿A qué teme López Obrador?

> A decir de AMLO, el nuevo Frenaaa estaría conformado por conservadores dirigidos por el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y Claudio X González

> El movimiento dice no ser de una persona. “Ni de dos, ni de tres, hoy somos al menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el SÍ”

Estamos a nada de vivir dos años en la Cuarta Transformación y conforme a la opinión pública y publicada, y de la clase política opositora superviviente, el gobierno del presidente López Obrador ha sido y será un desastre para el país. No obstante, siendo una afirmación a debatir, lo importante es que no hay entre los adversarios del presidente, como llama a quienes disienten de su pensamiento y critican sus acciones, quien tenga una opción diferente a ofrecer en 2022, en el improbable caso de prosperar la revocación de mandato, o en las elecciones del 2024 para renovar los Poderes Ejecutivo Federal y Legislativo.

Se puede intentar la elaboración de un catálogo de desaciertos, ocurrencias, omisiones, inconstitucionalidades, etcétera, de la Cuarta Transformación, pero resulta ocioso porque a diario se le puede leer y escuchar en los medios de comunicación, en el discurso político de los opositores que se atreven a hablar en el Congreso de la Unión, en las redes sociales, en lo que se platica en las mesas familiares y restaurantes, etcétera.

Muchos de sus opositores y críticos, no todos, tampoco la mayoría, parecen estar de acuerdo, pero lo importante es reconocer que no existe una propuesta política o de gobierno diferente.

Por si fuera poco, han desaparecido las grandes figuras que mostraban su importancia en las portadas de revistas, en las primeras páginas de los diarios y en los tiempos triple A de los medios electrónicos, y dominaban la escena en los restaurantes más caros del país y en los festejos más glamorosos de los altos círculos sociales y empresariales del país.

Inclusive, algunos de los más entusiastas organizadores de las reuniones en la capital del país y en el interior, a los que viajaban en aviones privados para ganar adeptos y planear, en connivencia con Vicente Fox, pero bajo la guía de Martita Sahagún (así le llamaban), la estrategia de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal para procesarlo por violación al amparo de la justicia federal a los propietarios del predio de “El Encino” y, de esa manera, impedir su participación en las elecciones del 2006, ahora son sus asesores empresariales e inclusive algunos de ellos están tan cerca que lo acompañaron a Washington a encontrarse con Donald Trump.

No hay verdadera oposición organizada.

La partidista se reduce a lo que el panismo, con liderazgos mediocres, logra hacer en el Congreso de la Unión unido a lo que quedó del PRI y del PRD, pero siempre con preocupación de que alguno incurra en traición, más que por cuestiones ideológicas, que no las hay, por temor a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto que acumula carpetas de investigación sobre quienes fueron importantes en el pasado reciente y se resisten a marcharse.

Sobre el cuello de algunos de los panistas más relevantes, en especial los gobernadores, pende amenazante la espada que podría dejarlos sin cabeza de prosperar, como ocurrirá, las denuncias sobre sobornos con dinero de Odebrecht para aprobar la Reforma Energética en sus tiempos de senadores de la República.

De pronto se rebelan, pero se apaciguan porque los mantiene nerviosos la Fiscalía General de la República que no parece tener prisa.

GOBERNADORES Y PARTIDOS

Javier Corral es el más beligerante porque el gobierno federal no tiene en su contra causa criminal alguna. El presidente López Obrador le ha conseguido cobertura castigándolo con no invitarlo a sus eventos en Chihuahua con el pretexto de haber sido insultado por el gobernador en ocasión de los incidentes en la presa La Boquilla, en los que la Guardia Nacional cobró una víctima y colocó al borde la muerte a otra.

Con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no se sabe bien a bien a qué juega. En ocasiones se lanza a fondo con denuncias de supuestas estrategias desestabilizadoras en su contra, planeadas en los sótanos del poder, desde luego de la Cuarta Transformación, pero luego adopta actitudes conciliadoras que contrastan con las del líder de su partido, Dante Delgado, que ha enviado al menos tres cartas cuestionando de manera airada a su antiguo aliado, López Obrador.

Del PRI hay poco o nada que decir. Alejandro Moreno pudo ser un líder adecuado cuando el priismo era dueño del país, pero en las circunstancias actuales su partido dejó de ser opción pese a la buena cantidad de gubernaturas que aún controla. “Amlito” no es dirigente, no tiene a quien dirigir y los que le quedan, no quieren que los dirija.

Del PRD baste decir que sus bases engrosaron las de Morena y debió acudir por segunda ocasión a Jesús Zambrano para dirigirlo porque se quedó sin figuras; ya no es opción su tocayo, Ortega, con quien forma la pareja que ha dominado al partido durante lustros, “Los Chuchos”.

El PRI, PAN y PRD sufren las consecuencias de sacrificar su identidad a favor de la alianza insólita que resultó ser el Pacto por México, nacida con pretensiones históricas, como las de la Cuarta Transformación.

El sacrificio parecía valer la pena, pero al final se impusieron las ambiciones partidistas y tanto el PAN como el PRD aprovecharon las necesidades priistas de trascender en la historia y se sirvieron con la cuchara grande en reformas como la Energética y Hacendaria. Hoy pagan las consecuencias. No existen.

La única opción partidista con tendencia a convertirse en contrapeso del poder presidencial es Felipe Calderón y el partido que tiene como cabeza visible a Margarita Zavala, pero más allá de la estrategia gubernamental a través del INE para no permitir que México Libre sirva a los electores, la Fiscalía General de la República está a la espera del ex presidente, con consulta popular o sin ella para juzgarlo.

El desquite contra Calderón por “robar” la Presidencia en 2006 será usar el caso Odebrecht, pero con Brasken-IDESA y Etileno XXI. La intención es inmovilizarlo con un juicio sumario que no será solamente político, sino penal.

Verlo compareciendo ante un juez para después abrirle las puertas de una prisión, será la mayor felicidad que López Obrador pueda experimentar, quizás aún mayor que ganar en 2018 la Presidencia.

Con el ex presidente sin capacidad para disputarle el poder, la única oposición organizada que le queda a AMLO es el llamado Frenaaa, un movimiento de clases medias sin partido conducido de manera visible por un personaje de extrema derecha que en pleno Siglo XXI habla del comunismo como el enemigo a vencer pues, según sus afirmaciones, el plan de López Obrador es instaurarlo en México.

EL FRENAAA II

A pesar que el presidente ha reaccionado supuestamente divertido con las movilizaciones del Frenaaa (primero en automóviles haciendo sonar sus claxons y luego reuniéndole 100 mil personas o más en la Plaza de la Constitución en respuesta a su promesa de renunciar si conseguían algo que le parecía improbable, además de perder en una encuesta), a López Obrador le apareció lo que él llama el Frenaaa II.

Conforme a su lenguaje redundante de la conferencia mañanera, el nuevo Frenaaa estaría conformado por conservadores dirigidos por el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y Claudio X González al que descalifica una y otra vez, sobre todo por su oposición a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Se llame Frenaaa II o tenga cualquier denominación, resulta que el martes 20 el nuevo movimiento hará “un lanzamiento público, frontal y transparente para que la gente nos conozca y decida si se quiere sumar o no”.

El movimiento dice no ser de una persona, “ni de dos, ni de tres, hoy somos al menos 100 organizaciones las que estamos respaldando el SÍ”.

Los organizadores preguntan al presidente qué le molesta: “¿Que los ciudadanos se organicen? ¿Que haya gente que piense distinto? Sí, nos estamos organizando, y lo seguiremos haciendo porque de eso se trata la democracia. No queremos regresar a lo de antes, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. La ciudadanía debe tomar en sus manos el futuro de México”.

En su mañanera del jueves, el presidente anunció la creación del nuevo grupo y se divirtió o pretendió divertir a su vasto auditorio y a los periodistas que le hacen preguntas a modo cantando la tonadilla de Carlos Lico que hicieron famosa sus paisanos santaneros de Carlos Colorado, “Es la boa”, en referencia al Bloque Opositor Amplio cuyo nacimiento para derrocarlo denunció él mismo a partir de un documento que, según explicó, le entregó alguien del pueblo.

En contrario ya se anuncia para el sábado 24 una movilización monumental llamada “La marcha del millón” en apoyo de López Obrador.

Es decir, los seguidores del presidente demostrarán al Frenaaa que pueden marchar en cantidades mayores, por lo menos 10 veces más que ellos.

Sin duda será una demostración impresionante de organización y fuerza, pero, el pero de siempre, para la izquierda en el gobierno no es mayor problema organizar una movilización como la que se anuncia.

Cuando María Elena Morena encabezó la marcha de más de un millón de personas en protesta por la ola de secuestros, el entonces jefe de Gobierno del DF reaccionó llamándoles “pirrurris”, y acto seguido organizó en su apoyo una de medio millón, según sus cuentas.

Hoy la izquierda gobierna la Ciudad de México y al país, pero además ha acrecentado sus bases de apoyo maiceándolas con programas sociales a costa de lo que sea, lo último los fideicomisos.

Además, la cúpula de la Cuarta Transformación está integrada en alto porcentaje por ex priistas, el presidente uno de ellos, todos expertos en acarreo de personas con cualquier pretexto, en especial cuando se trata de apoyar al presidente, quien sea.

La cuestión es que los ex priistas saben que este tipo de apoyos se organizan sólo cuando alguien se está cayendo y, que sepamos, nadie, no al menos el presidente López Obrador, está de caída. Puede tener problemas, pero ¿caída?

Por donde se le vea, resulta innecesaria la “Marcha del millón” porque López Obrador no necesita una demostración popular de apoyo, a menos que le preocupe la proliferación de Frenaaas o como se llamen.

Por donde se le vea, “La marcha del millón” será interpretada, además de una provocación al Frenaaa si se mantiene en plantón en el Zócalo, como una demostración de temor presidencial ante el nacimiento de movimientos de protesta por varios rumbos del país. Cierto, algunos insignificantes, pero otros no tanto. El problema vendrá cuando se unan y dejen de actuar sin concierto.

Para decirlo de otro modo, tanto admiran algunos de sus seguidores a Venezuela, que el fenómeno de la oposición a Nicolás Maduro se está replicando en México.

La oposición de derecha está en franca organización y lo último que el presidente puede es darse el lujo de parecer preocupado.

Aunque pretenda ocultar su estado de ánimo con chistoretes, burlas y vanos intentos de deslinde en la organización de las marchas de a millón en su apoyo, la supuestamente espontánea movilización será interpretada como muestra de temor de los inquilinos del Palacio Nacional.

Un presidente con su poder no puede temer a nada, mucho menos a una oposición desorganizada … en apariencia.