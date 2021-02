A los amigos (Salgado Macedonio) protección

Finalmente, Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibieron el método con que se nombra a los candidatos a gobernador. La designación de Félix Salgado Macedonio, abanderado a la gubernatura de Guerrero, ha causado indignación entre grupos de mujeres feministas que defienden al género a una vida digna y libre de violencia.

Lo malo es que al Presidente de la República parece no importarle la indignación que ha despertado la candidatura de quien, a sí mismo, se ha dado el mote de “Toro sin Cerca”. Por el contrario, en su tribuna nacional, la mañanera, ha defendido, con inusitada vehemencia, al que han llamado “un violador no será gobernador”.

En el exceso de su simpatía, no disimulada, por Salgado Macedonio, simplemente, se ha dedicado a asegurar que los ataques al presunto violador son producto de la contienda política, en una época de competencia electoral. Y para concluir su aprecio por Salgado Macedonio, el Presidente cerró su alocución con un “ya, chole”, una expresión poco afortunada en la voz más autorizada de la República que no vale la pena comentar por su ínfimo nivel en el uso del lenguaje con el sólo ánimo de proteger a su brother.

Lo malo es que Félix Salgado Macedonio es indefendible; es impresentable. Él mismo corrobora este aserto. La fama le viene de siempre y, sin ningún recato, se encarga de refrendar su condición de lépero, borracho, parrandero y pendenciero. Lo de mujeriego le viene por añadidura, condición en la que se añade su afición por los acosos sexuales, como lo han denominado su víctima Basilia Castañeda y otras cuatro mujeres.

Entrevistado Salgado Macedonio, en 2017, por Federico Sariñana y Juan José Contreras para la radio en Chilpancingo no tuvo el mínimo cuidado cuando magnificó sus excesos, que para él son virtudes. Al principio de la entrevista se sintió realizado al autocalificarse como “Toro sin Cerca”, para dar a entender que puede ir a cualquier lado, abusar de lo que sea, invadir espacios ajenos y regresar tranquilamente, sin ninguna penalidad.

Fiel a su deformada personalidad no tuvo ningún freno para presumir que él, Salgado Macedonio, era incorregible, impredecible, incalumniable. No se le puede calumniar “porque todo lo que digan de mí es cierto”. Ese es el grotesco personaje que con todo el poder presidencial defiende López Obrador. Y para rematar su ausencia de ética y moral sentencia: “Ya estoy viejo; tengo 60 años. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y no voy a cambiar”. La premonición es inevitable: “Voy a Guerrero con todo y nada habrá que me detenga”.

Hoy, sus defensores oficiosos aseguran que la denuncia de Basilia Badillo no es cierta. Con anticipación, Salgado aceptó que todo lo que se dijera de su persona era cierto. Si fue metáfora o una posición para definir su personalidad, sus antecedentes sí permiten inferir que Félix Salgado Macedonio es capaz de eso y más.

Sólo dos botones de muestra para exhibir a un pillo amparado en el fuero constitucional que le daba su condición de diputado federal. En el año 2000 amenazó al presidente de la Cámara de Diputados, Dionisio Pérez Jácome, por haberle negado el acceso a la Tribuna. En su característico lenguaje de carretonero amenazó al legislador federal: “Yo sí te madreo, Nicho”, en agravio de Nicho y para ofensa de la Representación Nacional.

Las turbulencias del “Toro sin Cerca” continuaron el 2 de septiembre del mismo 2000. Consta que agredió a dos policías en el Distrito Federal cuando fue detenido, en absoluto estado de ebriedad, a bordo de su motocicleta. En su defensa alegó que los policías lo golpearon y lo mantuvieron secuestrado por más de una hora.

Lo malo para su distorsionada versión vino cuando Televisa presentó imágenes de Salgado Macedonio totalmente borracho, trastabillando y escandalizando en la vía pública con su Harley Davidson, a lo que se sumó la queja de los vecinos, molestos por el enorme alboroto y el ruido causado por el incalumniable.

Hay dos hechos con cargo a Salgado Macedonio que permiten inferir el agradecimiento de López Obrador con el que ya adelantó cómo gobernará Guerrero si llegara a ganar: Violencia sexual, amenazas y agresión a la prensa; violencia política contra diputados y abuso del tesoro público.

Félix Salgado se atribuye la autoría de la “Cumbia del Peje”, una canción en la que lanza loas a López Obrador y critica a Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.

El otro episodio que seguramente agradece AMLO es cuando Macedonio salió en su defensa y amenazó a los gobernadores federalistas por oponerse al proyecto de Seguridad de López Obrador: “No es amenaza ni advertencia, pero hay un artículo en la Constitución, el 76, que cuando hay confrontación entre la Federación y los estados, existe la posibilidad de desaparecer poderes desde el Senado”.

Alguien le pasó mal la tarjeta informativa porque vociferó, sin sustento, lo que no existe en la Constitución. El “senador” debe saber que el Senado no tiene facultades para desaparecer poderes, sino únicamente declarar cuando han desaparecido los poderes de un estado. Es una cuestión de facto, y no de derecho, pero Salgado Macedonio jamás lo entendería.

Lo contrario al apoyo del amigo incondicional es la persecución política en contra del gobernador de Tamaulipas, al margen de lo que establecen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se viola, en perjuicio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la presunción de inocencia. Y grave, muy grave, que sin estar todavía imputado en una investigación de carácter penal se le haya acusado, por anticipado, ante los medios y hacer escarnio público de su persona.

El artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como derecho fundamental del acusado “no ser expuesto ante los medios de comunicación y no ser presentado ante la comunidad como culpable”, y, de manera esencial, “ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad”, todo lo contrario a lo que han hecho el Presidente y el Fiscal General de la República.

Dice López Obrador que no es venganza, porque eso no es su fuerte. Sólo que el desarrollo de los acontecimientos y el exceso publicitario evidencian un ajuste de cuentas denunciado por el propio gobernador Cabeza de Vaca: “Los ataques vienen del Palacio Nacional”.

La explicación podría encontrarse por aquél discurso tan crítico que el gobernador de Tamaulipas lanzó en una visita de López Obrador el año pasado. Fustigó, severamente, al gobierno lopezobradorista y a sus colaboradores, que desde la Ciudad de México conspiran contra un gobierno por la sola circunstancia de ser oposición.

Alejandro Gertz Manero ha amenazado con pedir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el desafuero de García Cabeza de Vaca. No va a prosperar. La función de la Cámara de Diputados Federal, únicamente, es de carácter y de trámite. Recibida la solicitud de juicio político o de responsabilidad penal, tiene la obligación de turnarlos al Congreso del Estado de Tamaulipas. Y, ahí, el PAN tiene amplia mayoría legislativa.

Todo terminará en un escándalo mediático y el ridículo de López Obrador y de Gertz Manero. Ampliaremos…

[email protected]