2020 virtual

La pandemia nos obligó a reevaluar la vida interna en casa, a reconstruir y a innovar muchas prácticas familiares que por la vorágine de las ocupaciones externas habíamos despreciado.

Nos acercó a los hijos; nos reencontró con el trajín cotidiano, que, cuando bien nos iba, apenas disimulábamos los sábados o los domingos.

Hizo de nuestras casas una oficina, una tienda, un servicio que también han sido válvulas de escape para las premuras económicas, consecuencias del desempleo y la disminución de los ingresos familiares; de una cuarentena de más de 10 meses, y nos enseñó a incluir a la Internet como miembro real de las familias, por momentos, el más importante.

Por eso, el año que termina se construyó alejado de todas las sugerencias que las ciencias sociales y las humanidades tradicionales establecen para el desarrollo integral del humano y sus grupos sociales, y nos adelantó en el encuentro con la tecnología digital y su realidad virtual, una realidad que parece que lo es, pero que no lo es completamente.

El 2020 fue un año de verosimilitud; una realidad entre real y artificialmente construida, pero francamente aceptada y más o menos practicada, dependiendo de la estabilidad económica de cada familia. También ha sido un periodo estratégicamente significativo en la vida de los humanos que nos permitió una comunicación muy parecida a la realidad, pero finalmente no tan real, mas la única que apoyó para aguantar el confinamiento y sus consecuencias.

De repente, la conversación digital suplió hasta las fiestas familiares; reinventó la escuela, las compras y las ventas. Redefinió la forma de ganarse la vida, y por supuesto que incrementó el valor y la audacia para intervenir en el debate público, que ahora tanto desespera a los gobernantes y a toda clase de liderazgos.

Nos adelantó en el uso ineludible de la Internet, que estaba incluido en el futuro inmediato, pero gradual, no del todo de repente, como lo hemos aprendido hacer en estos meses. El saldo podría admitir todo tipo de interpretaciones, desde las calificaciones más nefastas, que abrevan en la limitación de la voluntad real de las personas, cedida a favor de un nuevo tipo de poder público, hasta las que reconocen y aprecian a estos instrumentos digitales porque han ampliado las formas de hacer la vida cotidiana, individual y colectiva.

Hay ya, a estas fechas, movimientos que a veces en sarcasmos, a veces en serio, agradecen a la pandemia haber venido a revivir perezas y descuidos sociales que nos llevaban en el va y ven de la liquidez social, a ser marionetas de la inmediatez y de la posmodernidad. Hay quienes agradecen a la pandemia un nuevo empoderamiento que nos devolvió y multiplicó el poder de intervenir en la discusión pública porque al darnos facilidad de chatear dio nuevas fuerzas y sentidos a la voz individual, contra la cual, quienes mandan o lideran la sociedad no tenían esquemas de control y manipulación porque estaban acostumbrados a dirigirse a una masa colectiva, que ahora se ha desmembrado.

Esta condición en particular trae de cabeza a los actores políticos, especialmente en el diseño de una campaña electoral en la que ya estamos y podemos no estar porque el confinamiento no desaparecerá, al menos, hasta agosto del 2021. Al final, lo que queda es aprender a vivir una nueva vida en la que debemos trabajar para ganarnos “el Internet nuestro de cada día”, que recuerda el valor de la santa escritura e incluye un artículo más de la nueva canasta básica para la existencia de los humanos.