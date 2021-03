Reportan tiroteo en tres spas de Georgia, deja al menos siete muertos

Al menos siete personas han muerto este martes en el sureste de Estados Unidos en una serie de tiroteos que se registraron en tres salones de masaje en el área de Atlanta, estado de Georgia, informaron las autoridades locales sin aclarar si los episodios de violencia están relacionados.

Cuatro de las víctimas fueron asesinadas a tiros en dos spas situados en el noreste de la ciudad de Atlanta, mientras que otras tres personas fueron murieron baleadas en un spa del condado de Cherokee.

Las cuatro personas asesinadas al noreste de la ciudad eran todas mujeres, supuestamente de origen asiático, confirmó en una conferencia de prensa el jefe de la Policía de Atlanta, Rodney Bryant, que no especificó el género ni el origen de las otras tres víctimas.

La oficina del alguacil en el condado de Cherokee ha publicado fotos de un automóvil negro que se cree que pudo estar relacionado con uno de los tiroteos.

#BREAKING Shooting inside a Woodstock massage parlor on Hwy 92 near Bells Ferry Road. 2 dead, 3 injured, per Cherokee County Sheriff’s Office. Suspect on the run. Call 911 immediately. @wsbtv pic.twitter.com/rkq3dAhlI6

— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) March 16, 2021