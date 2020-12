Abogado de Guillermo Álvarez Cuevas se desmarca de ‘lamborghinazo’

David Cohen Sacal, abogado de Guillermo Álvarez Cuevas, negó haber chocado, al volante de un Lamborghini, en Polanco, percance en el que, acotó, erróneamente se le ha vinculado.

El litigante dijo asumir que el conductor del vehículo deportivo era un homónimo con el cual no tiene relación alguna.

“Con relación a la nota que se ha publicado en diversos medios de comunicación, en la que se refiere el choque de un Lamborghini en la zona de Polanco y en la que se consigna que el responsable es David Cohen, hago del conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

“Se me ha vinculado, de manera errónea, con el lamentable percance; asumo que el conductor es un homónimo con el cual no tengo relación alguna.

“Por ello reitero que no tuve participación en el lamentable suceso mencionado, ya que mi nombre completo es David Cohen Sacal, abogado de profesión.

“Por lo anterior, solicito a su distinguido medio de comunicación, amablemente, publicar esta aclaración, a fin de no confundir a la opinión pública sobre el suceso en el que se me vincula por similitud de nombre y apellido, y se me relaciona de manera injustificada”, aseveró Cohen.