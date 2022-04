La soberbia es sólo la máscara del ignorante

Segundo domingo consecutivo que sufre el Presidente una severa derrota: el pasado 10 de abril no fue vinculatoria su revocación de mandato

JOVIRA

Por lo visto, los domingos no se le dan al Presidente de la República.

Por segundo fin de semana consecutivo el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador sufre una tremenda derrota que eso es mucho para su ego.

El domingo pasado, el 10 de abril, no fue vinculatoria su revocación de mandato, y pese a que le echó toda la carne al asador, no logró su objetivo, estaba solo en la boleta, competía contra sí mismo, salió en primer lugar y quedó en segundo.

Este domingo, 17 de abril, la oposición Va por México cumplió su palabra en el recinto legislativo de San Lázaro y rechazó la reforma eléctrica del Ejecutivo federal.

En plena Semana Santa fue crucificada la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador.



Tras horas de discusión, legisladores ofrecieron sus votos en favor y en contra para su posible aprobación en lo general.

Con 223 votos en contra y 275 votos en favor, fue rechazada en lo general la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente AMLO en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Tras una jornada que se extendió desde tempranas horas de este domingo, Morena y aliados no consiguieron la mayoría calificada de votos para aprobar la iniciativa.

Es de resaltar que la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) acudió en conjunto a la tribuna en distintas ocasiones. Personajes como Santiago Creel, Alejandro Moreno y Luis Ángel Cházaro plantearon la negativa de la oposición a la reforma.

En el caso del oficialismo, una acusación constante a lo largo del domingo fue que el voto negativo sobre la reforma eléctrica fue presuntamente “pagado” por empresas privadas. Y que se les ofrecieron hasta 30 millones de pesos por “traicionar a la patria”.

Diputados como Gerardo Fernández Noroña, Moisés Alejandro Mier y Óscar Cantón continuaron con la narrativa de llamar “traidores” a los legisladores de oposición, además aprovecharon para promover la reforma de López Obrador y sus beneficios económicos y sociales.

Horas antes de la votación, el Primer Mandatario escribió en Twitter que, independientemente del resultado de la votación, “ya estamos blindados contra la traición”, y que este lunes iba a dar una explicación al respecto… que más bien suena a “patadas de ahogado”.



Esto es un preámbulo de lo que viene: seguramente la reforma político-electoral no será aprobada, ya demostró músculo la coalición legislativa Va por México, al igual que Movimiento Ciudadano.

Si AMLO insiste en que no se le mueva ni una coma, pues ni cómo ayudarlo pues sus reformas no pasarán, sobre todo las que requieren cambios para la Constitución.

En la democracia se gana o se pierde, incluso por un solo voto. Lo que pasó en San Lázaro es un mensaje positivo para los mexicanos, pues el Poder Legislativo no debe ser sumiso al Poder Ejecutivo. El INE puede estar tranquilo, es el garante de la democracia en México.