Fin a la corrupción e impunidad en Naucalpan: Isaac Montoya

JESÚS VIRA

Fotos: Eric García

Isaac Montoya, el alcalde electo de Naucalpan, en exclusiva para IMPACTO, afirma sin tapujos que pondrá fin a la corrupción e impunidad, un legado de la administración que se va, encabezada por Angélica Moya.

Enfatiza que la Cuarta Transformación llegará al municipio con toda su fuerza y sus efectos.

Expresa Montoya que a pesar de los pesares se sostiene por su pueblo, por su industria, por sus empresarios, y Naucalpan merece tener un gobierno que esté a la altura de sus expectativas, de sus necesidades y de sus demandas históricas.

En un breve espacio de su apretada agenda, en el marco del periodo de transición, platica y ahonda de los retos que tiene por delante, siempre con la convicción de cumplir con sus compromisos para el bienestar de los naucalpenses.

—¿Quién es Isaac Montoya?

“Soy uno de los jóvenes que empezamos en esta Cuarta Transformación y que me tocó tener la honra y la dicha de estar como secretario nacional de Jóvenes al lado del hoy Presidente de la República cuando era presidente del partido y estoy en dedicación total en favor de Naucalpan, de nuestras más de 300 comunidades, para lograr que se cambien las condiciones de vida de las familias naucalpenses.

“Vamos a tener la oportunidad y la dicha de estar al frente de Naucalpan, después de tres años como diputado local; sabemos a lo que vamos, sabemos cómo lo vamos a hacer, sabemos con quiénes, sabemos por qué, y Naucalpan no solo es un municipio rico, sino también hoy es el municipio más conflictivo del Estado de México, el 90% de la población se siente insegura, desconfiada de su policía, de su presidenta municipal, que por algo la gente salió a votar tan masivamente, tan enérgicamente en favor de nosotros y en contra de los pianistas que ya se van”.

—Llegó la alternancia a Naucalpan.

“Pues se crearon las condiciones para que hubiera una alternancia real en el municipio y que la Cuarta Transformación llegue con toda su fuerza y sus efectos, pero también tenemos la situación muy favorable de que estamos alineados con el gobierno estatal de nuestra amiga, compañera y líder, la maestra Delfina Gómez, y por supuesto con nuestra amiga y vecina, la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que digo vecina porque también es naucalpense”.

—¿Qué opinión te merece Angélica Moya?

“Pues mi respeto para todas las personas, es una mujer que por algo está al frente del municipio, por algo fue presidenta municipal en la primera ocasión, pero creo que se rodeó de gente que lejos de amar a Naucalpan tenían otras intenciones sobre el municipio y que lo hicieron saber de manera descarada, ventilaron cuáles eran esas intenciones y hoy vemos una situación de extorsión, de corrupción desbordante, de ausencia de autoridad y creo que ahí pues tiene una total responsabilidad en lo que ha venido decayendo nuestro municipio, y que creo también es una visión visceral de la administración pública, no te lleva a ningún lado el hecho de los revanchismos, de las venganzas, de las declaraciones altaneras, pues a final de cuentas no favorecieron al

municipio, no favorecieron a su gente, ni tampoco a ella, porque todo lo que dijo que iba a hacer no lo hizo, y entonces quedó como una persona con muy poca credibilidad, con muy poca congruencia, y pues entonces todo lo que salió ella a cuestionar, a descalificar, a contrariar, pues en los hechos no marcó ninguna diferencia, y yo sí he dicho que todos los alcaldes que se han ido del municipio pues han dejado alguna especie de legado, algún programa, alguna obra, alguna acción que hace que, aunque ya no estén, los recuerdes por algo que sucedió en su administración.

“Hoy puedo decir que ya que están por terminar quienes hoy se van, pues no hay un legado que hayan dejado más allá de colocar a Naucalpan como el municipio más inseguro de todo el Estado de México y el segundo municipio donde la gente vive con más miedo de todo el país”.

—El triunfo ¿mérito tuyo o por errores de los que se van?

“Es combinación de factores. Sería soberbio decir que todo fue por mí, pero también hicimos lo que teníamos que hacer para lograr el resultado, repito, fue una combinación de factores que va desde la planeación que hicimos, el trabajo territorial, la consistencia de no abandonar nunca el casa por casa, las calles, entregar el periódico, estar hablando con los vecinos, de ganarnos la confianza y la credibilidad frente a todos nuestros habitantes que confiaron en la transformación, en la alternancia, pero también hubo un efecto, la doctora Claudia Sheinbaum, y también hubo un gobierno plagado de errores que descaradamente mostraron el cobre muy pronto y pues en el tema de vía pública de los empresarios se dedicaron a la extorsión institucionalizada en un marco de corrupción e impunidad que, por supuesto, hartó a la gente con muy poca obra pública, con obras a sobrecostos, con cambios de uso de suelo indiscriminados, con narrativa muy virulenta de culpar de todo a la pasada administración, pero de plantear cero soluciones en el presente.

Cuando culpan al pasado estos panistas, pues se culpan a sí mismos, porque ellos son el pasado y porque si nos ponemos a ver la situación de deuda, una de las primeras contrayentes de una deuda muy fuerte, muy agresiva, pues fue Angélica Moya en su primera administración; entonces el salir a culpar de esa manera tan mezquina, pues se volvieron en contra de ellos en un efecto boomerang que se cobró en las elecciones del pasado 2 de junio y que finalmente yo sí agradezco profundamente la confianza de las y los vecinos de las colonias de las más olvidadas, de las más apartadas, de las dejadas para el último o para nunca, el PAN con un gobierno sumamente clasista y alejado, se olvidó de ellos nuevamente y pues también de los fraccionamientos que ya se dieron cuenta que de nada sirve un gobierno pretencioso, un gobierno que dice mucho, pero hace muy poco y de gente que ni siquiera es de Naucalpan y que no tiene un interés genuino en el bienestar de los habitantes de este municipio”.

¿Los malos gobiernos pasados no serán un obstáculo para cumplir tus compromisos?

“No, porque, sin perder de vista los errores y los aciertos que en el pasado se hayan cometido, en el estado de la administración pública que hoy se tiene, pues tenemos todo el deber y la responsabilidad y el compromiso de lograr corregir este destino que Naucalpan injustamente hoy tiene, en el vacío y en un camino hacia el despeñadero. Esta situación sabemos que no es sencilla, pero también sabemos que es única y sí se va a poder corregir este rumbo, este destino es ahora y nos toca a nosotros, con tres niveles de gobierno en la misma visión, con los mismos principios, con los mismos ideales, con grandes aliados en las distintas secretarías, con grandes personas que comparten la visión de cambiar desde abajo la realidad de nuestro país y Naucalpan no puede alejado de este propósito, de lograr que salgamos de este sótano de impunidad, de este sótano de corrupción y de este sótano donde la gente se siente con miedo, se siente insegura y se siente desconfiada de sus autoridades.

“Nos hemos preparado mucho y la mejor preparación es el escuchar, estar en cercanía con la gente y vamos a trabajar de tiempo completo, sin descansos, sin desvíos, sin distracciones, para que Naucalpan logre estar donde debe de estar, como el municipio más rico de todo el Estado de México, uno de los tres municipios más ricos del país, y que a pesar de los pesares se sostiene por su pueblo, por su industria, por sus empresarios, Naucalpan merece tener un gobierno que esté a la altura de sus expectativas, de sus necesidades y de sus demandas históricas.

“Hoy la gente encuentra en mí un reflejo de esas demandas históricas y de ese compromiso que ellos esperaban de cualquier alcalde, porque no venimos con un propósito patrimonialista ni de estar abusando de nuestras funciones, traemos una visión y una filosofía política que nos avala, ‘llegas para servir, no para servirte’, llegas para ponerte siempre al servicio de las causas justas de tus comunidades, debes regresar al pueblo políticas públicas, de programas, de acciones que transformen las condiciones y la calidad de vida”.

—Durante tu recorrido en tu Naucalpan, ¿cuál fue el clamor más exigente?

“El querer vivir tranquilos, el querer vivir en paz, el tener la certeza de que sus hijos van a regresar con bien a sus casas, que ese vehículo que mucho esfuerzo te costó adquirir no se te vaya a destrozar por calles que están en prácticamente franco abandono, el querer tener un gobierno más cercano y una policía confiable que realmente esté al servicio de los ciudadanos y no del crimen”.

Sin duda alguna que con Isaac Montoya llega la Cuarta Transformación a Naucalpan, en donde la principal prioridad será poner a las familias en el centro de las políticas públicas.