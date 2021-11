Abogado general de la Unach viola la autonomía universitaria

Fin a su jugoso negocio con los taxis tolerados * Ante su desesperación, al secretario de Movilidad y Transporte no le queda de otra más que amenazar con cárcel y muerte a quien trabaje para Uber

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

En colaboración anterior se hizo una detallada descripción de la grave descomposición y corrupción que priva en la secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado de Chiapas, bajo el mando del secretario Aquiles Espinosa García.

El pirataje se ha convertido en un negocio productivo con las cuotas que cada unidad pirata debe de pagar. Los operativos para detener unidades sin concesión han resultado una vil mascarada. A diario se ven patrullas con la leyenda Secretaría de Transporte, pero a nadie se detiene, a sabiendas de la complicidad existente entre autoridades y piratas tolerados para trabajar sin molestias.

Los 14 mil mototaxis sin concesión que se mueven en todo el territorio del estado de Chiapas son otra generosa fuente de ingresos para quienes controlan el transporte irregular.



El secretario Espinosa García no pudo disimular su enojo y contrariedad ante la posible introducción de Uber como prestador del servicio de taxi en su modalidad de privado, sin necesidad de recurrir al trámite de una concesión ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, en donde le espera el exceso de burocratismo, el chantaje y la extorsión para tener acceso a un permiso.

Muy graves las severas expresiones de amenaza que Aquiles Espinosa enderezó en contra de quienes pretendan autoemplearse en el sistema Uber: cárcel y muerte para los que operen sin concesión expedida por la Secretaría de Transporte a su cargo.

Sin la mínima urbanidad política y el decoro profesional que en todo servidor (conste servidor, no provocador) público debe de prevalecer, Aquiles Espinosa declaró que “se sancionaría con hasta siete años de cárcel para quienes operen el servicio de transporte con la plataforma Uber y que no cuenten con una concesión”. Y en su perorata sin sustento se fue de largo al afirmar: “Si una persona que no sea concesionaria opera con Uber, estaría violando una disposición del Código Penal”.

Lo malo para Aquiles y lo bueno para el Uber es que el secretario de Transporte no fundamenta ni motiva su deleznable amenaza: No dice por ejemplo en qué artículo del Código Penal está prevista esa sanción de siete años, cuando se trata de una infracción de carácter administrativo que consiste sólo en la detención del vehículo y la correspondiente multa para su recuperación.

Hasta hoy no se ha legislado en términos de lo que Aquiles Espinosa amenaza a los Uber, aunque diga que no se trata de una amenaza sino que “así es la situación”. Mientras no esté previsto como delito a nadie puede encarcelarse, a menos que se cometa una arbitrariedad.

Si operar Uber sin concesión no es delito, cuando menos que Espinosa García explique a qué delito se equipara y en qué parte del Código Penal se sanciona.

Por adelantado, Aquiles Espinosa ya clasificó como delito lo que es una sanción administrativa, cuando asegura que puede procederse al decomiso de las unidades Uber. La confiscación y el decomiso son figuras penales castigadas con la pérdida total o parcial de los instrumentos objetos del delito. ¿De dónde saca Espinosa García los decomisos sobre bienes que no constituyen delito?

Es entendible la posición de Aquiles Espinosa por dos razones: La primera, porque en un leguleyo que no pudo concluir la carrera de licenciado en derecho y se asume como tal, al ostentarse como abogado sin tener registro profesional; y la segunda, porque la llegada de Uber le acaba el negocito de las cuotas que cada taxi pirata debe de entregar a través de sus dos interlocutores privilegiados: Vicente Manuel Patatuchi Ayala, delegado zona I metropolitana, y Alfredo García López, su chofer-sobrino en funciones de recaudador.

Aquiles debería de percibir que la llegada de Uber a Tuxtla Gutiérrez le solucionaría en gran parte el problema del pirataje. Si son mil 500 taxis piratas sólo en la capital, cuando menos 750 o todos, buscarían la manera de acomodarse en la plataforma Uber. Pero no hay interés. Aquiles Espinosa sufriría un daño patrimonial irreversible. Dejaría de percibir los 2 mil pesos mensuales de moche (vocablo vulgar de López Obrador) que cada pirata aporta “voluntariamente” sólo en Tuxtla Gutiérrez.



La otra parte de su amenazante perorata es todavía más peligrosa. Sin ningún recato espetó: “Yo se los digo a los de Uber. Si sucede algo a alguna persona porque hayan reaccionado los transportistas, serán ellos los responsables. Ya se los dije que Chiapas es un estado bronco y tienen que tener cuidado y respetar las leyes”.

Grave, muy grave la amenaza de muerte a quienes se atreven a interferir en el negocio de Aquiles Espinosa y seguramente de Rutilio.

Habría que recordarle a este funcionario que durante el gobierno de Manuel Velasco y Fabián Estrada de Coss (otro profesionista cachirul) como secretario de Transporte, se registró un ataque mortal en contra del líder transportista Bersaín Miranda Borraz por oponerse a las triquiñuelas de Velasco y su pandilla.

Como no pudieron matarlo lo encarcelaron con delitos inventados. En un acto de excesivo abuso de poder y de venganza, por órdenes de la Cuija lo detuvieron en el sanatorio de donde apenas había salido de la segunda cirugía, sin importar su convalecencia y su estado de salud.

Por eso Aquiles Espinosa debería de controlar sus impulsos. Desde el momento de su trágica declaración, a él se le responsabiliza de cualquier ataque a algún Uber, incluida su muerte si ésta llegara a ocurrir.



No será el estado bronco el responsable, es el secretario de Movilidad y Transporte el que ha anticipado la agresión a cualquier Uber.

Lo malo es que Aquiles Espinosa reaccionó como concesionario al cual le afectaba sus intereses, en vez de conducirse con la probidad y la propiedad que su alto rango burocrático le demanda.

Sólo que Aquiles no es probo e incita a la vulgaridad que caracteriza a los voceros de la 4T.

En otra parte de su lamentable intervención fustiga lo que él mismo practica: “Debemos de vigilar que estas personas (el Uber) no sean pulpos, que sea una familia que pueda tener un ingreso. Vamos a buscar que se distribuya en muchas familias”. ¿Qué acaso el pulpo más acaparador es la Secretaría de Transporte?

Sólo en Tuxtla Gutiérrez controla mil 500 taxis pirata, 14 mil mototaxis en todo el estado, y se descubrió que en la propia Secretaría de Transporte se pretende regularizar concesiones de 1986, con la falsificación de la firma del entonces gobernador Absalón Castellanos Domínguez.



Pero también Aquiles esconde convenientemente que los trabajadores de Uber tendrían acceso al Seguro Social con las cinco prestaciones obligatorias y apenas una aportación de cuarenta pesos diarios: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo, invalidez y vida; ahorro para el retiro; cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales. Nada de trampas como las que acostumbra Espinosa García. Lo anterior avalado y explicado por el propio Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

También se oculta que con Uber, los conductores podrían tener un ingreso semanal de 10 mil pesos, en vez de los 7 mil 500 mensuales que hoy reciben los asalariados, en extenuantes horarios de trabajo de 12 horas y más al día. Se acabaría el negocito del pulpo “institucional”. Ampliaremos…

[email protected]