Usuarios de redes sociales hacen eco de magnitud de sismo que sacudió a prefectura japonesa de Fukushima (VIDEOS)

Usuarios de redes sociales compartieron la magnitud del sismo de 7.1 grados que sacudió a la prefectura japonesa de Fukushima.

“Un video de mi hermano en Tokio. Que todos estén a salvo.

“Instintivamente tomé una foto en el momento del terremoto.

“El terremoto fue tan grande que tomé un video reflexivo por alguna razón”, fueron algunos de los señalamientos de los usuarios de redes sociales sobre la magnitud del movimiento telúrico, el cual tuvo su epicentro a unos 60 kilómetros de profundidad, frente a la costa de la prefectura de Fukushima.

Por fortuna, no se activó la alerta de tsunami como consecuencia del sismo.

Video from my brother in Tokyo.

Big earthquake (Magnitude 7.1) off the coast of Fukushima. Hope everyone is okay…

東京にいる兄から届いた動画。

みんな無事でありますように。🙏 pic.twitter.com/0BNZ4NVS4v

— Ken Lambert // ランバート 謙 (@_kenlambert_) February 13, 2021