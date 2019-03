Reportan robo de bolsas en Walmart Tabasco

En redes sociales difunde un video en el que una consumidora de una tienda de autoservicio Walmart denunció el robo de su bolso que sufrió dentro de las instalaciones de la tienda en el estado de Tabasco.

La víctima denuncio que no fue la única que sufrió un robo, ya que afirma que otras mujeres también fueron víctimas de la delincuencia, no sólo eso, el gerente le dijo que no podía hacer nada para ayudarla.

Esto ocurrió en ciudad deportiva de Villahermosa, Tabasco y de acuerdo a la víctima le robaron su bolso a ella y otras personas más.