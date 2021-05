Piloto le invita pizzas a pasajeros tras un vuelo retrasado

Un piloto de la aerolínea American Eagle, filial a American Airlines, hizo algo que pocos harían, pues con tal de hacer más soportable un vuelo retrasado, decidió comprar pizza para todos los pasajeros del vuelo 4798, el cual, de acuerdo con el diario New York Post, comenzó su travesía de manera caótica.

Primero despegó con 40 minutos de demora. Una vez en el aire se encontró con fuertes tormentas eléctricas mientras volaba de Cayo Hueso (Florida) a Charlotte (Carolina del Norte), por lo que se vio obligado a aterrizar en Charleston (Carolina del Sur), donde pasó más de una hora en la pista

Flying @AmericanAir yesterday we got delayed for weather midair, eventually diverted for fuel. While we were stopped the pilot literally ordered pizza for the whole plane…what?! How does one order dominoes to a plane? We were on the tarmac, not even at a gate! 10/10 pic.twitter.com/sL2MgEa9Y9

— Michael Beasley (@MBeasleyMD) May 5, 2021