No respeta obligatoriedad del cubrebocas y la sacan a rastras, y del cabello, de club de Tennessee

Por no respetar la obligatoriedad del cubrebocas, una mujer fue sacada a rastras, y del cabello, de un club de Tennessee.

Si bien en el informe del Departamento de Policía de Chattanooga obra que la susodicha accedió a colocarse el ya citado implemento cuando se le hizo la petición, se despojó del mismo posteriormente.

Un guardia de seguridad fue el encargado de sacar del club a la mujer, misma que respondió al nombre de Bliss Causby y quien dio su versión de los hechos.

“Me arrancaron un poco de cabello; mi cara estaba hinchada; me duele el cuello; tenía hematomas horribles en el brazo y la espalda.

“Le pregunté por qué y luego se puso muy agresiva y me empujó, y le pedí que no me pusiera las manos encima.

“Fue entonces cuando me agarró del pelo y me tiró al suelo.

“Me golpeó en la cara, me golpeó en la cabeza; comenzó a patearme y fue entonces cuando un amigo se acercó y me sacó de allí”, refirió Bliss en alusión al guardia de seguridad que procedió a sacarle del club de Tennessee a rastras y del cabello.

Ello, si bien adujo que se despojó del cubrebocas porque estaba bebiendo.