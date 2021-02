¡ Me sigue debiendo una semana ! Preparador físico acusa a Alexis Vega por falta de pago (VIDEO)

Alexis Vega, jugador de Chivas, se involucró de nueva cuenta en polémica luego de que un preparador físico lo acusó de no pagarle una semana de entrenamientos, pero salió a aclarar la polémica en sus redes sociales.

Recientemente se difundió un video Fernando Castillejos, un preparador físico particular que acusó a algunos futbolistas de pedirle descuentos por sus servicios, e hizo hincapié en Alexis Vega, quien supuestamente no le ha pagado la semana de entrenamientos.

“Alexis Vega, de las Chivas, me sigue debiendo una semana de entrenamientos y no me lo ha pagado. Su hermano no me contesta y él tampoco responde WhatsApp e Instagram”