Limosnero… y con garrote (VIDEO)

En virtud de que lo suyo es pedir, un limosnero rechaza la oferta de trabajo que le hace el conductor de un vehículo.

Específicamente, limpiar un terreno.

“Tengo una chambilla, ahí, de limpiar un terreno. ¿No quieres, pues?”, pregunta el conductor del vehículo al limosnero, quien recibe un “no me place” como respuesta.

“No, no puedo carnal; yo me la paso pidiendo; me la paso pidiendo; ese es mi rollo.

“No me place, no; yo, la mera neta, no”, agrega el limosnero, quien aduce no haber comido nada.

“Para comer algo, carnal, a’i con lo que puedas ayudar.

“No he comido nada”, asevera el limosnero.