Lanzan a candidata a diputada federal por el PRI pintura color rosa (VIDEO)

Pintura color rosa fue lanzada, en Naucalpan, a Maribel Martínez, candidata a diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La abanderada dio cuenta de la acción vía Twitter.

“Celebrando el el #DiaDeLasMadres caminando en las calles de #Naucalpan me vi vandalizada, definitivamente una pena, pero aun asi, #LoVamosALograr #MujeresConFuerza #Edoméx @DipPRIedomex.

“A las seis y cinco de la tarde fuimos agredidos por no sé quién, que llegó y nos vació un bote de pintura, no es correcto lo que está pasando. Estamos buscando una candidatura, pero que hoy vengan y agredan mujeres no se vale”, refirió Martínez, quien se declaró por una campaña libre de agresiones.

Específicamente, que debe ser una jornada cívica.