La incapacidad de aspirantes a la CRE también es corrupción: Xóchitl Gálvez

No sólo hay escándalo en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también en otros frentes como los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El caso más reciente que está en boca de todos es el del Conacyt, con su diseñadora de modas y el subdirector de 29 años de edad, ambos personajes ya presentaron su renuncia.

Ahora sale a relucir la incapacidad de aspirantes a ser integrantes de la CRE.

La senadora panista Xóchitl Gálvez puntualiza que la incapacidad también es corrupción.

Y es que ahora se difunde el humillante incidente de Jorge Amaya Mendívil, aspirante a la CRE en una de las ternas que propuso AMLO al Senado de la República.

Resulta que Gálvez le preguntó a Jorge Amaya Mendívil qué era un CEL (Certificado de Energía Limpia) y cómo se obtiene.

Y agrega: “El que es candidato sí sabe”.

El aspirante respondió con la misma pregunta y levantó su teléfono móvil como su respuesta.

“Esto es un ‘CEL’”, bromeó Amaya.

A lo que Gálvez expresó: “Es un Certificado de Energía Limpia”.

“Yo sí quiero ser muy seria. Las preguntas que he hecho son meramente técnicas y no hubo respuesta. No me parece que me digan que estamos faltando al respeto cuando son candidatos para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía”.

Y lanzó su molestia al expresar: “La incapacidad también es corrupción. Aparte de ser honesto hay que ser capaz. Por la incapacidad se pueden tomar decisiones muy negativas que le cuesten dinero al país”.

Ante este hecho, es indudable que los senadores exhiben la ignorancia eléctrica de candidatos a la CRE, pues fueron incapaces de explicar funciones de instituciones eléctricas y conceptos básicos del sector.

Otro caso que salió a relucir fue cuando el priista Mario Zamora preguntó al ingeniero químico Ángel Carrizales López, propuesto para el lugar que ocupó Jesús Serrado, qué es y cuáles son las funciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) -órgano encargado de controlar el sistema eléctrico nacional y operar el mercado eléctrico mayorista-, pero el candidato admitió que no lo sabía.

“¿Cómo es posible que un candidato a comisionado no sepa qué es el Cenace? Es con lo que lidiaría en su labor diaria”, declaró Julen Rementería, senador panista y secretario de la Comisión.

Pero mejor vea el video y forme su propia opinión, estimado lector.