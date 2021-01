Influencer “Rix” abuso de mi: Nath Campos

«Recuerdo que llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme, porque yo no podía caminar bien. Mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo es entrar a mi departamento, quitarme mi Jumper para meterme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos ni las piernas, no sé si estaba en shock, no sé qué estaba pasando», indicó Nath Campos.

«Me daba pena decirle a mi familia, a mis papás, a mis abuelos. Me hacía sentir muy débil. No quería que mis papás me vieran así. Sentí tanto rechazo, me daba miedo quedarme sin amigos, quedarme sola. No tienen idea de las cosas que sentía cuando empecé a aceptar campañas monetarias en las que estaba él para no verme afectada laboralmente».

La influencer también menciono entre lágrimas que se sintió muy mal por haber tomado, y se sintió responsable por el abuso que sufrió, algo que es muy común en las mujeres que sufrieron una agresión sexual.

La youtuber indicó que cuando le contó a su equipo de trabajo, le hicieron sentir que no les sorprendió el hecho, así como también sus amigos y para las personas que conocían a Rix minimizaron el abuso sexual: «Me sentía muy sola porque las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era algo importante y me hizo sentí estúpidamente culpable».

Nath Campos señaló que pese a que mucho tiempo trató de enterrar el asunto, conforme pasó el tiempo y sintió el apoyo de sus seres queridos, a quienes les contó lo sucedido son Rix, y tras asistir a la marcha del 8 de marzo, fue cuando decidió hablar y denunciar.