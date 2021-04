Fisicoculturista sufre horrible lesión durante entrenamiento, se le desprende tendón del hueso

El joven fisicoculturista Ryan Crowley, de 23 años, sufrió una escalofriante lesión durante un entrenamiento, por lo que terminó hospitalizado de urgencia.

Los hechos se registraron en un gimnasio de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando el joven cargaba una pesa de gran tamaño.

Ryan Crowley completely ripping his pec tendon off the bone whilst trying to incline bench 220kg 😳🤢

Look how Larry Wheels is able to just hold the bar like that though pic.twitter.com/TgULx6mrW2

— Mozam (@TheMoz_M) March 20, 2021