Captan a perro intentando robar la pizza de su familia

Una pizza dejada en la cocina fue el detonante que despertó el lado más descarado de este perrito, cuyo intento de robo quedó registrado en vídeo y se hizo viral tras su difusión en redes sociales.

A Randy, de un año, lo descubrieron tratando de robar una pizza que se había quedado en la cocina cuando su dueño Joe Puglisi, de 23 años, de Utah, Estados Unidos, decidió colocar una cámara para ver qué hacía su perro cuando se quedaba solo.

En el vídeo se puede ver a Randy intentando desesperadamente coger una pizza que Joe había colocado sobre la encimera, y casi lo consigue.

El video se volvió viral con casi un cuarto de millón de visualizaciones en TikTok, red social donde ‘Randy the boxer’, como se hace llamar, tiene un pequeño ejército de seguidores de más de 3,000 usuarios que no se pierden una aventura del can.