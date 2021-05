Un senador del estado de Ohio, se une a sesión de zoom mientras conduce

Las restricciones de movilidad y reunión impuestas por la pandemia han dejado curiosas estampas.

El teletrabajo ha abierto una puerta a la intimidad antes cerrada a cal y canto, y no son pocas las anécdotas que permiten poner una sonrisa a estos tiempos convulsos.

Y si no, que se lo digan a aquel abogado texano que terminó protagonizando un anuncio tras tener que aclarar, en pleno juicio, que no era un gato, pese a que el filtro que no lograba quitar le llevaba a gritos la contraria.

La anécdota del día también va de filtros y también viene de EEUU, aunque esta vez las consecuencias podían haber tenido bien poca gracia.

Empezaba una reunión por Zoom del cuerpo legislativo, emitida en directo por The Ohio Channel, y el republicano Andrew Brenner se conectaba desde dentro de un coche aparcado.

Sin embargo, a los pocos minutos el senador se desconectó unos minutos para volver, a tenor de un primer vistazo, desde el salón de una casa.

Solo que con cinturón de seguridad y gestos que inducían a pensar que se trataba de un filtro.

La paradoja es que el zoom al volante del senador se produjo el mismo día en que el estado de Ohio aprobaba una nueva ley contra las distracciones al volante.

El propio Brenner ha quitado hierro a su temeridad en unas declaraciones a The Columbus Dispatch: “No estaba distraído, estaba prestando atención a la carretera y escuchando la reunión”, se ha disculpado, “tenía dos reuniones seguidas en dos lugares distintos.

He hecho muchas llamadas mientras conducía, y en esta videollamada no estaba prestando atención al vídeo. Para mí, fue como una llamada telefónica”.