En una larga nota que publicó en redes sociales, Melania, esposa del presidente Donald Trump, compartió que su hijo Barron, de 14 años, contrajo el coronavirus.

Sin embargo, aclaró que ya no presenta síntomas, mas no por qué no dio cuenta del contagio de su vástago.

“Naturalmente, mi mente fue, inmediatamente, a nuestro hijo.

“Mi miedo se hizo realidad cuando volvió a hacerse la prueba y dio positivo”, estableció Melania en relación a su contagio y al de Trump.