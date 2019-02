Turquía advierte UE de “riesgos” en Venezuela ante injerencia externa

El ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, advirtió a la UE de los riesgos de reconocer, como lo hizo el jueves la Eurocámara, al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

“Lo hemos dicho desde el principio: una intervención de fuera no es sana, no es correcto, no puede solucionar nada, sólo puede ahondar la crisis; podría incluso, dios no lo quiera, arrastrar al país a una guerra civil”, alertó Çavusoglu, desde Bucarest, Rumanía, donde Turquía participa como invitada en una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Señaló que en la crisis venezolana “en lugar de elegir bando hay que fomentar el diálogo, los países deben priorizar el diálogo y la cooperación con Venezuela”.

Insistió que en la situación de Venezuela, “en lugar de dividirse en bandos, deberíamos concentrarnos en ayudar más a Venezuela y al pueblo venezolano, y así eliminaríamos un problema de la región”, enfatizó Çavusoglu.

El ministro consideró como incorrecto el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder a través de elecciones.

Las declaraciones del canciller turco se dan un día después que la UE anunció desde Bucarest la creación de un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos que ayude a crear las condiciones para celebrar nuevas elecciones en Venezuela.