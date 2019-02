Trump consideró intervención militar en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump señaló que consideró como una opción la intervención militar en Venezuela para resolver la situación que en estos momentos enfrenta la nación latinoamericana.

En una entrevista para CBS News, el mandatario señaló que Maduro solicitó reunirse con él, pero “lo rechacé porque estamos muy avanzados en el proceso”.

Además reconoció como mandatario venezolano a Juan Guaidó y dijo haber rechazado una solicitud de negociación por parte de Nicolás Maduro.

CONSTRUIREMOS MURO HUMANO SI ES NECESARIO: TRUMP

Donald Trump indicó mediante su cuenta de Twitter que ha enviado más militares a la frontera con México ante la llegada de migrantes centroamericanos.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019