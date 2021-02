Trump absuelto de acusación de haber incitado la toma del Capitolio

Por 43 votos a favor y 57 en contra, Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, fue absuelto de la acusación de haber incitado la toma del Capitolio.

Con ello, además de no ser condenado, el ex inquilino de la Casa Blanca no estará imposibilitado de ejercer cargo alguno.

En los argumentos finales del juicio político del que fue objeto Trump en el Senado, Jamie Raskin, el principal de los fiscales demócratas, llamó a anteponer la seguridad y la protección de la democracia y del pueblo de Estados.

Específicamente, que el ex inquilino de la Casa Blanca debía ser condenado.

“El presidente Donald Trump debe ser condenado por la seguridad y protección de nuestra democracia y de nuestro pueblo.

“Senadores, probamos que traicionó a su país.

“Probamos que traicionó a su Constitución.

“Probamos que traicionó su juramento”, refirió en vano, Raskin.

Para condenar a Trump, y prohibirle volver a ejercer un cargo, se requería del voto de al menos 67 integrantes del Senado, el cual, entre demócratas y republicanos, está dividido por igual, 50 escaños tanto para los primeros como para los segundos.