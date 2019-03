Tornado deja 14 muertos y varios heridos en Alabama

Se emiten servicio de emergencia debido a un tornado en Alabama, dejando al menos 14 personas muertas, en la que intensas tormentas destruyeron casas, derribaron árboles y dejaron destrucción a su paso en el sureste de Estados Unidos.

Elementos de Rescatistas fueron convocados para que apoyaran en el condado Lee, de Alabama, después del paso de lo que aparentemente fue un enorme tornado hoy por la tarde.

Rita Smith portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado, dijo tenemos a unos 150 rescatistas allá,“Están haciendo una labor fenomenal, tristemente, sabemos que hay catorce muertes confirmadas y muchos, muchos lesionados”.

