¡Todos sin usar el cubrebocas! Así lucen las playas en Israel

Luego del anuncio que realizó el gobierno de Israel, en el que dejó claro a sus habitantes que ya no era obligatorio usar el cubrebocas en la vía pública, cientos se dieron cita en la costera de Tel Aviv para reunirse con amigos y disfrutar del sol, arena y mar, ahora, sin temor al covid.

Cabe recordar que más de la mitad de la población de Israel está completamente vacunada, en lo que fue una de las campañas de inoculación de covid-19 más rápidas del mundo.

El número de casos de coronavirus en Israel se redujo de unas 10 mil nuevas infecciones por día a mediados de enero a unos 200 casos por día.

A cambio de un acceso rápido a millones de dosis de la vacuna, Israel aportó a Pfizer datos reales sobre el efecto de la vacunación. En Israel, los datos médicos de la población están digitalizados.

Desde diciembre, casi cinco millones de israelíes (el 53 por cientode la población) recibió las dos dosis de la vacuna, es decir, el 80 por ciento de la población mayor de 20 años, según los datos oficiales del país, en el que se reportaron unos 836 mil casos de covid-19 y más de 6 mil 300 decesos.

En enero, Israel registró un pico de 10 mil casos diarios a pesar de la campaña de vacunación, pues los efectos del inmunizante no se empiezan a sentir hasta que no pasan unas semanas desde la inyección.

Desde ese momento, la curva empezó a doblegarse, por lo que las autoridades permitieron la reapertura de bares, restaurantes y cafeterías a principios de marzo.

En los últimos días, el país solo ha registrado unos 200 casos diarios

“Estuve enfermo durante tres días, me dolía el cuello, me sentía débil […] pero esto es una victoria”, afirma, contento, y esperanzado en que “las variantes no nos acaben alcanzando”.