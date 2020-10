The New York Times a yugular de Trump en editorial

Por abusar de su poder, deslegitimar a sus oponentes políticos y poner sus propios intereses por encima de los de la nación, el periódico The New York Times ve en la eventual reelección de Donald Trump la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

“El ruin mandato de Trump ya ha dañado gravemente a Estados Unidos en su interior y en todo el mundo.

“Es un hombre indigno del cargo que ocupa.

“Trump es un hombre sin integridad; ha violado, repetidamente, su juramento de preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos.

“Ahora, en este momento de peligro, le corresponde al pueblo estadounidense, incluso a aquellos que prefieren un presidente republicano, preservar, proteger y defender a Estados Unidos votando”, refiere The New York Times en un editorial titulado “End Our National Crisis” (“Poner fin a nuestra crisis nacional”).