Reportan tiroteo en Austin, Texas.

La policía de Autin, bomberos y otros servicios de emergencias respondieron a un llamado en Great Hill Trails y Rain Creek Parkway, por un tiroteo en el que al menos tres personas habían sufrido heridas de bala, dijo esta agencia en un tuit.

UPDATE4: Active Attack/Shooter 9600blk Great Hills Trl continues as an active Law Enforcement scene. ATTENTION any 911 calls for medical response in the immediate vicinity will be handled by an #ATCEMSMedic in an alternate response model other than an ambulance. Delays may occur.

