Recibirá líder campesina nicaragüense galardón Homo Homini en Praga

Francisca Ramírez, líder campesina de Nicaragua, recibirá el próximo 6 de marzo en Praga, Checoslovaquia, el premio Homo Homini, en la ceremonia de apertura del “Festival Mundial Único”.

Ramírez, destacada opositora a la construcción del canal interoceánico en el país centroamericano, recibirá el galardón en la ceremonia de inauguración del Festival Internacional de cine Documental sobre los Derechos Humanos de One World (Mundo Único).

La líder es reconocida por su lucha por los derechos humanos en Nicaragua y recibirá el premio Homo Homini, que concede la organización People In Need, cuyo galardón reconoce la labor de defensores de derechos humanos, la democracia y la no violencia de los conflictos políticos.

El premio será entregado por Sikyong Lobsang Sangay, presidente de la Administración Central Tibetana y sucesor político de el Dalai Lama, informó la prensa nicaragüense.

“Muchas gracias, en mi corazón yo siento que (el premio) es para el pueblo que está sufriendo, para todas esas personas que hoy no tienen a sus hijos, sus familiares, por todos esos presos que están en las cárceles por alcanzar justicia y democracia.

Ese reconocimiento es para el pueblo de Nicaragua. Me llena de esperanza que entre tanto sufrimiento alcancemos a tener un reconocimiento, dijo Ramírez, quien actualmente se encuentra exiliada en Costa Rica debido a las amenazas de grupos paramilitares y de la policía nicaragüense hacia su persona.