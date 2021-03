Por el día de San Patricio, se tiñe de verde el río de Chicago

El Río Chicago fue pintado de verde por las autoridades locales para iniciar unos festejos atípicos por el Día de San Patricio.

En Chicago es una tradición teñir de verde el río cada año, pero en 2020 se suspendió el festejo por el reporte de los primeros casos de Covid-19 en Estados Unidos. Para este 2021, la población no esperaba el teñido, pero el gobierno de la ciudad tomó la decisión de anunciarlo de última hora para evitar conglomeraciones en los alrededores.

Happy St. Patrick's Day Weekend, Chicago! ☘️



Although we didn’t gather, we were able to honor long-standing tradition by dyeing the Chicago River green, thanks to the Chicago Journeymen Plumbers. If you're heading out today, make sure to mask up and watch your distance. pic.twitter.com/UfU2GI74nC

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) March 13, 2021