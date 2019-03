Papa Francisco saluda a enfermos y reconoce a voluntarios y médicos

Asimismo, el Papa reconoció el papel de médicos, enfermeros, biólogos, técnicos de laboratorio, “cada vez más crucial, no solo en términos de profesionalismo y capacitación científica, sino también en el campo espiritual, donde están llamados a atender a las personas en su totalidad de cuerpo y espíritu”.

El Papa Francisco saludó hoy a enfermos de cáncer y reconoció el trabajo de los voluntarios y el personal médico, durante un acto para celebrar el 50 aniversario de la fundación de la Asociación Italiana contra la Leucemia-Linfomas y Mieloma (AIL).

Ante más de seis mil personas reunidas en el Aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice destacó que la AIL tiene tres grandes elementos: “el voluntariado, que es muy importante; el cooperativismo, que es otra de sus capacidades, la de hacer cooperativas para salir adelante; y los oratorios de las parroquias”.

Elogió el trabajo de hombres y mujeres que ofrecen su tiempo para permanecer cerca de los enfermos” y comentó que una de las cosas que más le emocionó cuando llegó a Roma, hace seis años, fue el voluntariado italiano, al que calificó como “grandioso”, reportó la agencia de noticias católica ACI Prensa.

“Esta actitud de proximidad afectuosa es muy necesaria en relación con el paciente hematológico, cuya situación es compleja debido a la percepción misma de la enfermedad”, indicó Francisco, quien consideró que la presencia de los voluntarios es como la de “María a los pies de la Cruz”.

Asimismo, el Papa reconoció el papel de médicos, enfermeros, biólogos, técnicos de laboratorio, “cada vez más crucial, no solo en términos de profesionalismo y capacitación científica, sino también en el campo espiritual, donde están llamados a atender a las personas en su totalidad de cuerpo y espíritu”.

“La cura no es de la enfermedad, de un órgano o de las células, la cura es de las personas en su totalidad. La persona en su espiritualidad no se agota en la corporeidad; el hecho de que el espíritu trascienda el cuerpo hace que éste se incluya en una vitalidad y dignidad más grande, que no es propia de la biología, sino que es propia de la persona y del espíritu”, sostuvo.

El pontífice Jorge Mario Bergoglio aseguró además que la Iglesia alienta todos los esfuerzos de investigación “encaminados al cuidado de las personas que sufren” y agradeció el trabajo de la Asociación contra la Leucemia en sus principales líneas de acción: investigación científica, atención sanitaria y formación de personal.

Finalmente, el Papa confió en que el progreso científico “sirva de estímulo para un impulso renovado encaminado a cuidar y mejorar la vida de las personas enfermas” y para que se sensibilice cada vez más a las personas “sobre la cultura del don y del cuidado del otro”.