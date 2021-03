“Pagaran un precio” Biden advierte a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha cargado en una entrevista conla cadena de televisión ABC News contra su homólogo ruso, Vladimir Putin.

En el avance de la conversación que se emitirá este miércoles entre el mandatario y el presentador George Stephanopoulos, Biden aborda la conversación telefónica de una hora que sostuvo con Putin al poco de llegar a la Casa Blanca.

“Te conozco y tú me conoces. Si averiguo que sucedió [una injerencia electoral], entonces prepárate”, le dijo el demócrata. La entrevista llega después de que se confirmara que tanto Rusia como Irán buscaron influir en el resultado de las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses,según un informe publicado este martes por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. “Pagarán un precio”, advirtió el demócrata.

El informe de los servicios secretos de EE UU afirma que Moscú, con la autorización del presidente Putin, llevó a cabo operaciones en favor del aspirante republicano y entonces presidente, Donald Trump.

El mandatario estadounidense sostiene en la entrevista con Stephanopoulos que las consecuencias que pagará el Kremlin por sus esfuerzos para influir en los comicios del pasado noviembre no tardarán en llegar: “Las veréis pronto”, son sus palabras exactas.

“En mi experiencia, lo más importante al tratar con líderes extranjeros —y he tratado con muchos— es conocer a la otra persona”, afirmó el demócrata.

También reveló que cuando era vicepresidente en la era Obama se reunió a solas con Putin, lo miró a los ojos y “no vio un alma”.

El documento de inteligencia concluye que, a pesar de ese intento, las agencias de espionaje norteamericanas no encontraron ninguna prueba de que alguna figura de peso extranjera lograra perturbar los comicios a través de la manipulación del registro electoral, falsificación en los votos, o alteraciones en el conteo y en la información sobre los resultados.

El informe de los servicios de inteligencia “no tiene base alguna”, respondió el portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov. Lamentó también que “esos documentos, lejos de ser de alta calidad”, puedan utilizarse como pretexto para nuevas sanciones contra Rusia.

“A diferencia de 2016, en esta ocasión no hemos hallado ningún intento cibernético de penetrar las infraestructuras electorales”, asegura el documento elaborado por EE UU. En las elecciones de 2016, piratas informáticos rusos accedieron a los ordenadores del Partido Demócrata y publicaron correos electrónicos que dañaron la candidatura de la demócrata Hillary Clinton.

La investigación —en la que colaboran la CIA, el FBI o la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)— también reveló los esfuerzos de Irán por socavar la confianza en el proceso electoral para perjudicar la reelección de Trump.

El documento sostiene que Rusia e Irán se dedicaron a “esparcir declaraciones falsas o exageradas que aseguraban que, supuestamente, los sistemas de votación no eran de fiar, lo que debilitó la confianza del público en el proceso y el resultado”.

El informe también concluye que China no desarrolló ninguna interferencia y, aunque lo consideró, no desplegó ningún esfuerzo en cambiar el resultado de las presidenciales.

Esto contradice la teoría de Trump sobre una amenaza latente de Pekín.

El republicano llegó a decir que China haría “todo lo que pueda” para evitar su reelección.

En el avance de la entrevista, Biden se mostró sorprendido ante la tremenda politización que pesa sobre la pandemia: “Honestamente, pensé que, una vez que garantizáramos que teníamos suficientes vacunas para todos, las cosas empezarían a calmarse”.

El mandatario no entiende que algunos ciudadanos no quieran recibir la vacuna alegando que rechazarla es un “derecho como estadounidense” o reclamando la “libertad” de no ser inmunizado. “¿Por qué no ser patriota? [Con la vacuna] Proteges a otras personas”, dijo Biden.

Tras varios días sin posicionarse sobre la reciente investigación por acoso sexual del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el presidente estadounidense sostuvo que este debería renunciar si se confirman las denuncias en su contra.

Varios legisladores de Nueva York y altos cargos demócratas, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, han hecho un llamamiento a Cuomo para que dé un paso al lado. Él niega las acusaciones.